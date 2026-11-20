МИД России вызвал посла Румынии из-за отказа в визах российским тхэквондистам

Посол Румынии в России Кристиан Истрате 20 ноября был вызван в МИД РФ в связи с отказом в выдаче виз российским участникам юношеского первенства Европы по тхэквондо.

«Румынской стороне заявлен решительный протест в связи с немотивированным отказом в выдаче въездных виз российской сборной команде, которая должна была принять участие в предстоящем в конце ноября в Бухаресте первенстве Европы по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14 лет», — говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве также предупредили о последствиях решения румынских властей.

«Враждебные выпады в отношении России не останутся без ответа и долгосрочных негативных последствий для их инициаторов», — подчеркнули в МИД.

Ранее главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов сообщил, что российская команда пропустит первенство Европы из-за отказа румынского консульства принимать и рассматривать заявления на получение виз от спортсменов.

Первенство Европы по тхэквондо среди спортсменов не старше 14 лет пройдет с 26 по 28 ноября в Бухаресте.

В конце января 2026 года Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила российских и белорусских спортсменов до международных соревнований с национальной символикой.