Яго Абуладзе о победе на ЧМ: «Отец сказал: Если что-то пойдет не так, импровизируй»

Россиянин Яго Абуладзе прокомментировал золотую медаль в весовой категории до 60 кг на чемпионате мира по дзюдо.

«Папа — мой тренер, всегда переживает за меня. После карантина я везде выступал без него, но на чемпионат мира он все-таки попал. Спасибо Хасанби Узбиевичу, федерации, что включили его в делегацию, и я смог его обрадовать. Его присутствие было сильной мотивацией для меня. Отец сказал мне, что делать, сказал: если что-то пойдет не так, импровизируй», — цитирует Абуладзе «Советский спорт».

В финале Абуладзе победил представителя Казахстана Гусмана Кыргызбаева. Тренером россиянина является его отец Джумбер Абуладзе.