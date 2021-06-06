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Яго Абуладзе о победе на ЧМ: «Отец сказал: Если что-то пойдет не так, импровизируй»

6 июня 2021, 21:55
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Россиянин Яго Абуладзе прокомментировал золотую медаль в весовой категории до 60 кг на чемпионате мира по дзюдо.

«Папа — мой тренер, всегда переживает за меня. После карантина я везде выступал без него, но на чемпионат мира он все-таки попал. Спасибо Хасанби Узбиевичу, федерации, что включили его в делегацию, и я смог его обрадовать. Его присутствие было сильной мотивацией для меня. Отец сказал мне, что делать, сказал: если что-то пойдет не так, импровизируй», — цитирует Абуладзе «Советский спорт».

В финале Абуладзе победил представителя Казахстана Гусмана Кыргызбаева. Тренером россиянина является его отец Джумбер Абуладзе.

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/judo/articles/2:991723

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