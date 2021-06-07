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Путин поздравил 23-летнего россиянина с победой на чемпионате мира по дзюдо

19:59
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Президент России Владимир Путин поздравил с победой Яго Абуладзе на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште, сообщает сайт Кремля.

«Поздравляю вас с большим, настоящим триумфом. Настойчивость, упорный труд и отличные борцовские качества помогли вам добиться уверенной победы на чемпионате мира, убедительно подтвердить высокий класс подготовки представителей отечественной школы дзюдо. Желаю вам новых достижений и всего наилучшего», — говорится в сообщении.

В воскресенье, 6 июня, россиянин Яго Абуладзе стал чемпионом мира в весовой категории до 60 килограмм. В финале 23-летний Абуладзе победил представителя Казахстана Гусмана Кыргызбаева. Это первое за 10 лет золото турнира такого уровня для наших дзюдоистов.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/events/councils/65760

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