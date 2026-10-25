Мемориал Ярыгина включили в международный календарь UWW на 2027 год

Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) единогласно утвердило включение международного турнира по вольной и женской борьбе «Мемориал Ивана Ярыгина» в календарь организации на 2027 год. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов.

Соревнования пройдут с 20 по 25 января в Красноярске. Мемориал Ярыгина станет первым за последние годы международным турниром в России, включенным в календарь UWW.

«Мы уже заручились гарантией Федерации борьбы США принять участие в турнире мужской и женской командами, а также договорились о проведении в рамках турнира матчевой встречи Россия — США в смешанном формате (мужчины и женщины).

Также по решению бюро UWW во время проведения турнира состоится Международная конференция по борьбе, целью которой является усиление интеграции российских тренеров, судей, управленческого персонала, медиа в структуры Объединенного мира борьбы», — приводит слова Брюсова ТАСС.

Мемориал двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина проводится с 1990 года. Первые соревнования состоялись в Абакане, с 1991 года турнир проходит в Красноярске. В 2026 году он проводился с 29 января по 1 февраля.