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Путин еще не решил, посетит ли чемпионат мира по дзюдо

12:21

Решение о посещении чемпионата мира по дзюдо, который пройдет в Будапеште в июне, пока не принято. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока не принято решение», — сказал он, отвечая на вопрос, поедет ли Путин на чемпионат.

В целом же, по словам Пескова, количество поездок будет расти.

«Сейчас нет у меня под рукой графика. Какие-то конкретные [мероприятия] сейчас не назову. Но они будут, и какие-то региональные поездки», — цитирует ТАСС Пескова.

Что касается международных мероприятий, то помимо саммита с президентом США Джо Байденом, который пройдет в Женеве, «международных визитов пока нет у него», добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что «график [Путина] стал гораздо более активный, гораздо более широкий по географии».

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11563473

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