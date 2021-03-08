Петр Ян в цифрах: швыряет борцов, бьет ударников, лучший среди россиян в истории UFC по нокдаунам

Россиянин уже легенда дивизиона.

Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу титул самым трагикомическим из всех возможных способов и оборвал самую длинную победную серию в истории дивизиона в семь выигрышей подряд. Такая же серия, как у Петра, была только у Рафаэля Ассунсао.

Здесь нужно прояснить несколько моментов в пользу российского бойца: он построил эту серию гораздо быстрее (за 2 года и 1 месяц против 3 лет и 2 месяцев у Ассунсао) и в гораздо более молодом возрасте (27 лет против 32 у Ассунсао), у него не было побед раздельным решением по ходу этой серии (у Ассунсао был абсолютно ничейный бой с Диллашоу, который ему отдали раздельным решением), и у него на два финиша в этих семи победах подряд больше (4 против 2 у Ассунсао). Ну и конечно, оборвались эти серии по-разному — Ян сам отдал выигранный бой одним запрещенным движением, Ассунсао же единогласно проиграл реванш Диллашоу.

Хотя Яну нет еще и 30 и семь боев — не такой уж длинный путь для создания глубокого статистического резюме, рекордов у Петра уже немало, и по ним обязательно стоит пройтись.

1. Ян в бою со Стерлингом (базовым борцом и грэпплером) установил второй показатель по количеству успешных тейкдаунов в титульном поединке в истории легчайшего веса UFC.

Доминик Круз оформил десять успешных переводов в титульнике против Деметриуса Джонсона в октябре 2011-го, и вот теперь Ян перевел Стерлинга семь раз и застолбил за собой второе место в истории. Тут важно добавить, что Круз в бою с Джонсоном был выше на 13 см и намного больше весил. Сам Деметриус позже скажет на подкасте Джейсона Эллиса, что после боя они обменялись с Крузом информацией о собственном весе, и выяснилось, что Доминик весил больше претендента на целых 12 кг. Петр же, скорее всего, уступал в весе более мускульному и крупному Стерлингу.

Для понимания, что это такое — перебросать оппонента в титульном бою с разницей в 6-7 тейкдаунов, достаточно сказать, что последний раз такое было в бою Хабиба и Порье. Тогда Нурмагомедов перевел соперника семь раз (Порье, разумеется, ноль). До этого — нужно отмотать еще полтора года до января 2018-го — Стипе Миочич перебросал Франсиса Нганну 6-0 по тейкдаунам. Камару Усман летом 2020-го переборол Масвидаля с чуть меньшей разницей — 5-0. Но учтите, что все это базовые борцы экстра-класса, а Ян — боксер, который превзошел борца.

2. «Благодаря» Яну Стерлинг показал один из пяти худших тейкдаун-перформансов в истории титульных боев UFC.

Американец провел только один успешный тейкдаун из 17 попыток. Это один из худших показателей в истории UFC:

Диего Санчес — 0 успешных тейкдаунов из 27 попыток в титульном бою легкого веса с Би Джей Пенном (0% эффективности);

Дэмьен Майя — 0 из 21 тейкдаунов в титульном бою полусреднего веса с Тайроном Вудли (0%);

Кенни Флориан — 0 из 15 тейкдаунов в титульном бою легкого веса с Би Джеем Пенном (0%);

Кенни Флориан — 1 из 19 тейкдаунов в титульном бою полулегкого веса с Жозе Альдо (5%);

Алджамейн Стерлинг — 1 из 17 тейкдаунов в титульном бою легчайшего веса с Петром Яном (6%);

Карла Эспарза — 1 из 17 тейкдаунов в титульном бою соломенного веса с Йоанной Енджейчик (5%).

3. Ян занимает второе место в истории дивизиона по количеству нокдаунов. Он уронил соперников девять раз в восьми боях.

Второе место с Яном делит Ти Джей Диллашоу (у него тоже девять нокдаунов, но набрал он их за 15 боев), а опережает Петра только Коди Гарбрандт — у него 11 нокдаунов в десяти боях. Тут важно добавить, что в отличие от Гарбрандта и Диллашоу Ян сам оказывался в нокдауне только раз — в бою с Додсоном. Гарбрандт же побывал там уже пять раз (три раза подряд проиграв тяжелыми нокаутами), Диллашоу — три раза (проиграл нокаутом в дебюте Джону Додсону). Также любопытно, что в отличие от Гарбрандта и Диллашоу у Яна есть нокдаун не только панчем и киком, но и локтем (в бою с Фэйбером).

С нокдаунами у Петра связан еще один выдающийся рекорд — если бы он уронил сегодня Стерлинга еще один раз (а на это у него был целый 5-й раунд, и соперника уже шатало), то с десятью нокдаунами за восемь боев он стал бы вторым в истории UFC по скорости набора десяти нокдаунов. Первый — Исраэль Адесанья — набрал свою десятку за семь боев. Ян, если бы уронил Стерлинга два раза, выбил бы десять нокдаунов за восемь поединков. Это притом, что Петр на четыре весовые категории ниже нигерийца.

4. Ян — лучший среди россиян по количеству нокдаунов в истории UFC.

Петр Ян — 9 нокдаунов в UFC; Магомед Анкалаев — 5; Альберт Туменов — 5; Рашид Магомедов — 5; Майрбек Тайсумов — 4.

Здесь, как видим, отрыв от второго места просто огромный, хотя, повторимся, Ян — самый легкий из всех этих ребят.

5. Яну принадлежит самая большая разница в значимых ударах в истории титульных боев легчайшего веса UFC.

194-83 (+111) — Ян перебил Альдо (справедливости ради надо сказать, что основная масса ударов была нанесена по уже бездыханному бразильцу на земле из-за поздней остановки рефери);

151-62 (+89) — Диллашоу перебил Сото;

140-64 (+76) — Диллашоу перебил Барао в первом бою;

117-42 (+75) — Круз перебил Йоргенсена.

6. На счету Яна третий самый быстрый нокдаун в истории титульных боев легчайшего веса UFC.

2:46 — Барао уронил Фэйбера;

2:49 — Диллашоу уронил Гарбрандта в реванше;

3:04 — Ян уронил Стерлинга.

Мелочь, а приятно!

7. Самый поздний финиш в истории титульных боев легчайшего веса UFC.

3:24 в 5-м раунде — Ян нокаутировал Альдо;

2:26 в 5-м раунде — Диллашоу нокаутировал Барао;

2:20 в 5-м раунде — Диллашоу нокаутировал Джо Сото.

8. Данный факт не является статистическим рекордом, но очень важно его отметить: Ян удивительным образом умеет в равных боях выжимать воду из камня — находить возможность для удара, который изменит все и направит бой в его сторону.

Так было с Риверой — 44-38 по значимым ударам в пользу американца после двух раундов. Но! На счету Яна после этих же двух раундов два тяжелейших нокдауна под самый гонг. Плотный рисунок боя, Ривера очень хорошо обстреливает лоукиками, не уступает на руках, но под самый занавес дважды попадает в очень тонкую ловушку. Одну из них Ян объяснил в интервью «СЭ»:

«Ривера — крепкий, нестандартный, невысокий, мощные лоукики, крепкие руки. Мы его подлавливали на повторных атаках. Раз-два не доставал, но на третьем доставал. Левым таким полубоковым со смещением в правую сторону. Это когда ты бьешь правой и смещаешься влево. Разноименные удары, тоже с бокса. Я понимал, что он часто двигался в левую сторону от меня. Если бы я так же фронтально шел на него, было бы опасение, что тейкдаун пропущу. А здесь я доставал его, сам провоцировал его, навязывал ему дистанцию, что я буду давить его. Я давил его и смещался с ударом — в тот момент, когда он от моего давления начинал смещаться в левую сторону, — в этот момент залетал нежданчик».

Похожая ситуация была с Фэйбером — вязкий первый раунд с небольшим преимуществом Петра, а затем во втором раунде на ровном месте приходят два могучих нокдауна. В бою с Альдо Петр также прошел через два тяжелых, плотных раунда и повел бой в свою сторону. Со Стерлингом конечная разница по значимым ударам 97-86 в пользу американца! Но качество этих ударов несравнимо — да, у Стерлинга было два хороших колена, несколько фронт-киков в корпус и лоукиков, но Ян отправил его в увесистый нокдаун и в 3-4-м раундах несколько раз разбил тяжелыми ударами. То, что делает Петр, ни в коем случае нельзя назвать даже мини-камбэками, это именно создание преимущества из мельчайших, неуловимых деталей на ровном месте. И потом это мизерное преимущество оборачивается тяжелым нокдауном или нокаутом.