«Вы перебарщиваете с угрозами смерти, пишите всякую дичь». Дерзкий монолог Стерлинга о российских фанатах и Петре Яне

Разбор скандального боя.

Первый чемпион в истории UFC, выигравший титул дисквалификацией, Алджамейн Стерлинг вышел в эфир своего ютуб-канала с большим разбором боя против Петра Яна.

Ниже — самое важное и интересное.

О колене и своем состоянии после него

— Меня удивляет, как Петр Ян, добравшись до такого уровня, по-прежнему допускает столь грубые ошибки. После боя мне сказали, что это не в первый раз, когда он всаживает такое запрещенное колено. Я не знаю, в каком еще бою это было, но мне надо поискать. Зачем ты спрашиваешь у угла, бить тебе колено или нет? Как ты на таком уровне можешь не знать правил? Это твоя вина и твое невежество. Я вам скажу, что я трижды был в нокауте, и этот нокаут — худший из всех. С Марлоном я помнил все, что было. С Забитом [в спарринге] помнил все, что было. Забит попал мне киком с разворотом на 360 градусов, прямо за голову. Я проснулся и вижу в замедленном действии, как четыре человека плавно машут мне руками. Сильная отключка, но я все помнил. Я просто не ожидал, что Забит — такой зверь, никогда не слышал о нем. Здесь же нокаут был еще страшнее. Я не помню, что у меня спрашивал рефери Марк Смит. Ян бил с желанием нанести ущерб, он полностью вкладывался в колено. После такого колена у меня еще несколько недель будут головокружения.

Какие мысли у меня были после нокаута и разговора с рефери? Я только помню, что в голове была мысль: «Я могу больше никогда не получить шанса подраться за титул. Мне не дадут реванш. Дана скажет: «Он проиграл четыре раунда, какой реванш?». Мне придется выиграть еще три боя, чтобы выйти за титул». Вот такие мысли у меня были, а не такие: «Ура, я сейчас стану чемпионом». Когда ты получаешь в висок и резко встаешь, ощущение, что ты на скейте, все шатается. Поэтому я и не встал. Помню, что сказал рефери — когда я лежу, чувствую себя лучше. Но как только я вставал на корточки, у меня все плыло. Проблема с этим коленом еще в том, что я не видел его. Если бы видел, то мог бы увернуться или смягчить инерцию. Все, что я помню, это как меня берут за голову, а потом ощущение, будто мне взорвали голову. У меня все поплыло в стороны. По дороге в больницу мне дали морфий.

В любом случае, я не собирался сдаваться и до колена хотел драться до конца. Ни при каких раскладах я бы не сдался и не ослабил бы напор. Вы, ребята, можете говорить про Оскары и прочее, но это потому что вы сами актеры и это ваша лицемерная натура. Я знаю, что никогда не сдаюсь, во мне нет кнопки «выход». Мне странно, почему вы все не вините Яна. В чем моя вина? Он нанес абсолютно запрещенный удар. Он не знает правил! Но то, что должен быть реванш — я согласен.

О том, зачем фоткался с поясом после боя

— Я выбросил пояс, его подобрала из клетки моя семья, они же попросили меня сделать все эти фото, чтобы могли гордиться мною и моим выступлением, моим поведением.

О российских болельщиках

— Ребята, вы ни хрена в этом не разбираетесь, не смешите меня, какие вы врачи? Вы перебарщиваете с угрозами смерти, пишете всякую дичь. Хотя я уважаю вас за то, что вы так болеете за своих.

О том, почему так рано устал

— В день боя я чувствовал слабость, что-то было не то. Я бил по лапам в раздевалке и чувствовал, что мои руки какие-то слабые. У меня есть привычка — не кушать в день боя после 12:00. Возможно, это тоже сказалось, хотя я всегда так делал и чувствовал себя нормально. Перед боем Рэй Лонго обычно кричит тебе, чтобы ты в ответ дал ему заряд положительной энергии и если ты не кричишь, он все понимает и подбадривает тебя сам. Я никого из своей команды не хотел ставить в курс дела, что у меня есть странная слабость. И когда я грэпплил, то постоянно чувствовал, что мои руки слабые.

Я хочу поговорить с диетологами UFC PI, разобраться в причинах слабости в день боя. Я всегда не ел в день боя после 12:00, и все было нормально, а тут я ослаб. Обычно в день боя у меня плотный завтрак, коктейль протеиновый, потом дневной сон, и я готов. Я также пью много воды в день боя. А тут что-то было не то. У меня есть видео из кэмпа, как я прохожу пять раундов в таком темпе и в пятом раунде по-прежнему перевожу как угодно и кого угодно. А с Яном я хватал его за ногу, он отталкивал меня, и я падал, как будто поскользнулся на банановой кожуре.

О силе ударов Яна

— Он уронил меня хорошим ударом, но я не могу сказать, что его удары как-то страшно потрясли меня. Он хорошо бьет, сильно, но я съел всего его удары, я ел чистые его тройки и двойки. И после всех этих ударов в голову я лучше чувствовал себя, чем в бою с тем же Педро Муньосом. Вот Педро бьет страшно.

У меня болели ребра, тело, голова, ноги, я писал кровью. От ударов Яна я даже близко не чувствовал себя так плохо. И он видел, что я легко съедаю все его удары и продолжаю даже уставшим идти вперед. А это напрягает, и потом как раз он и выбросил это колено... Ди Си правильно сказал в трансляции: «Алджо ест все эти удары, потому что он в великолепной форме, иначе он бы уже давно упал».

О борьбе и физической силе Яна

— Я не скажу, что он суперсильный физически, нет. Я тренировался в кэмпе с ребятами гораздо сильнее. И в борьбе он не сделал ничего особенно, разве что удивил блокировкой запястья и тем, как отдирал мои руки, когда я брал его за ногу, сохранял равновесие и возвращал ногу на землю. Но и против этих нюансов я знаю, как действовать, все это мне давно известно. Всю карьеру я бил ребят с такой борьбой, как у него.

О том, почему считает бой равным

— Ян ведет себя так, как будто был гораздо лучше меня. Но посмотрите на статистику — я перебил его (96-87 по ударам), я давил его, я отбил ему весь корпус, я постоянно наносил удары, я контролировал его у сетки. Он даже близко не доминировал так, как об этом болтают люди. Комон, вы просто ни хрена не разбираетесь, ребята. Это был близкий бой, и я тоже наносил ущерб.

О реванше

— Я готов к реваншу, знаю, что мне нужно делать. Вы все будете поражены моим выступлением во втором бою. Сейчас мне нужно проверить у врачей мою шею и кисть, а потом я возвращаюсь к работе.