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«Это уже слишком». Реакция звезд UFC на дисквалификацию Петра Яна

Ислам Бабаджанов
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Сегодня, 10:00
Петр Ян. Фото UFC
Петр Ян. Фото UFC
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Лучший боец современности Джон Джонс поддержал Алджамейна Стерлинга.

Завершился громкий номерной турнир UFC 259, одним из титульных поединков которого стала встреча Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.

Ян выигрывал по очкам, но в конце четвертого раунда нанес неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову, который стоил ему пояса. В итоге бой остановили, и победа досталась Стерлингу. Вот как на скандальный поединок отреагировали звезды UFC.

Гилберт Бернс, полусредневес UFC:

«Это был чертовски запрещенный удар».

Джастин Гэтжи, бывший временный чемпион UFC в легком весе:

«Здесь нет ничьей вины. Просто и ясно. После такого удара бой нужно останавливать. Доктор делает свою работу, и бой окончен».

Доминик Рейес, полутяжеловес UFC:

«Алджо, что за хрень?».

Нико Прайс, полусредневес UFC:

«Бро, нет. Только не это».

Стивен Томпсон, полусредневес UFC:

«Это первый раз в истории UFC, когда пояс был завоеван таким образом?».

Колби Ковингтон, полусредневес UFC:

«Говорил же вам, девственники, что Читер Пэн (Петр Ян) не выдержит давления Эндрю Куомо в исполнении Стерлинга».

Камару Усман, действующий чемпион UFC в полусреднем весе:

«Ладно, но это уже слишком».

Генри Сехудо, экс-чемпион UFC в двух весах:

«Легкий мешок денег! Я слишком умен для этих бомжей».

Джон Джонс, экс-чемпион UFC в полутяжелом весе:

«Алджамейн вышел на бой в отличной форме: он шел вперед каждую секунду этого боя, и не его вина, что по нему нанесли запрещенное колено. Мои поздравления чемпиону, ты сделал это».

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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