«Это уже слишком». Реакция звезд UFC на дисквалификацию Петра Яна
Завершился громкий номерной турнир UFC 259, одним из титульных поединков которого стала встреча Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.
Ян выигрывал по очкам, но в конце четвертого раунда нанес неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову, который стоил ему пояса. В итоге бой остановили, и победа досталась Стерлингу. Вот как на скандальный поединок отреагировали звезды UFC.
Гилберт Бернс, полусредневес UFC:
«Это был чертовски запрещенный удар».
Джастин Гэтжи, бывший временный чемпион UFC в легком весе:
«Здесь нет ничьей вины. Просто и ясно. После такого удара бой нужно останавливать. Доктор делает свою работу, и бой окончен».
Доминик Рейес, полутяжеловес UFC:
«Алджо, что за хрень?».
Нико Прайс, полусредневес UFC:
«Бро, нет. Только не это».
Стивен Томпсон, полусредневес UFC:
«Это первый раз в истории UFC, когда пояс был завоеван таким образом?».
Колби Ковингтон, полусредневес UFC:
«Говорил же вам, девственники, что Читер Пэн (Петр Ян) не выдержит давления Эндрю Куомо в исполнении Стерлинга».
Камару Усман, действующий чемпион UFC в полусреднем весе:
«Ладно, но это уже слишком».
Генри Сехудо, экс-чемпион UFC в двух весах:
«Легкий мешок денег! Я слишком умен для этих бомжей».
Джон Джонс, экс-чемпион UFC в полутяжелом весе:
«Алджамейн вышел на бой в отличной форме: он шел вперед каждую секунду этого боя, и не его вина, что по нему нанесли запрещенное колено. Мои поздравления чемпиону, ты сделал это».
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