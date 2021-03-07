«Это уже слишком». Реакция звезд UFC на дисквалификацию Петра Яна

Лучший боец современности Джон Джонс поддержал Алджамейна Стерлинга.

Завершился громкий номерной турнир UFC 259, одним из титульных поединков которого стала встреча Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.

Ян выигрывал по очкам, но в конце четвертого раунда нанес неумышленный, но запрещенный удар коленом в голову, который стоил ему пояса. В итоге бой остановили, и победа досталась Стерлингу. Вот как на скандальный поединок отреагировали звезды UFC.

Гилберт Бернс, полусредневес UFC:

«Это был чертовски запрещенный удар».

That's Fucking ilegal #ufc259 — GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) March 7, 2021

Джастин Гэтжи, бывший временный чемпион UFC в легком весе:

«Здесь нет ничьей вины. Просто и ясно. После такого удара бой нужно останавливать. Доктор делает свою работу, и бой окончен».

This call should never be on the fighter. Plain and simple. With a shot like that it's over. Doc does his job walks in and it's over. — Justin Gaethje ?? (@Justin_Gaethje) March 7, 2021

Доминик Рейес, полутяжеловес UFC:

«Алджо, что за хрень?».

Aljo FTW ? — Dominick Reyes (@DomReyes) March 7, 2021

Нико Прайс, полусредневес UFC:

«Бро, нет. Только не это».

Bro. Nooooo. Not like this #UFC259 — Niko Price (@Nikohybridprice) March 7, 2021

Стивен Томпсон, полусредневес UFC:

«Это первый раз в истории UFC, когда пояс был завоеван таким образом?».

Is this the 1st time in UFC history a belt has been won this way? #UFC259 — Stephen Thompson (@WonderboyMMA) March 7, 2021

Колби Ковингтон, полусредневес UFC:

«Говорил же вам, девственники, что Читер Пэн (Петр Ян) не выдержит давления Эндрю Куомо в исполнении Стерлинга».

Told you virgins Cheater Pan couldn't handle that Andrew Cuomo Pressure from @funkmastermma!!! ??? #ufc259 #andnew — Colby Covington (@ColbyCovMMA) March 7, 2021

Камару Усман, действующий чемпион UFC в полусреднем весе:

«Ладно, но это уже слишком».

Ok that's too much ??? — KAMARU USMAN (@USMAN84kg) March 7, 2021

Генри Сехудо, экс-чемпион UFC в двух весах:

«Легкий мешок денег! Я слишком умен для этих бомжей».

Heeeeeeyyyy easy money ?! I'm to smart for these bums. ??? https://t.co/Fd4Rt4z1Jx — Henry Cejudo (@HenryCejudo) March 7, 2021

Джон Джонс, экс-чемпион UFC в полутяжелом весе:

«Алджамейн вышел на бой в отличной форме: он шел вперед каждую секунду этого боя, и не его вина, что по нему нанесли запрещенное колено. Мои поздравления чемпиону, ты сделал это».