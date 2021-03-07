Петр «Беспощадный» и можно ли выиграть пояс UFC так, как Стерлинг?

Петр Ян в диком бою потерял чемпионский пояс UFC в легчайшем весе из-за дисквалификации. Но все равно выглядел лучше, чем Исраэль Адесанья в главном бою против Блаховича.

Ислам Махачев получил удобного соперника и возможность выглядеть неординарно. Дрю Добер не элита, просто стойкий боец, не слишком большой или умелый, на нем можно показать все, что умеешь. И Махачев показывал. Перевел бой в партер в первом раунде, отключил все возможности сопротивления, был в боковом контроле, потом внезапно сменил позицию, забрал руку на болевой — правда, не довел до конца. А затем с легкостью выключил вообще всего Добера во втором раунде, превратил в мебель. В стиле того, что делал Хабиб с соперниками в начале боя — заставь их защищаться и вырываться, выпутываться, теряя силы и уверенность в себе. Только у Нурмагомедова были ребята калибром посерьезнее. У Махачева был Добер.

Если подходить с позиции, что рейтинг — это не попытка расставить всех бойцов дивизиона по силе, а на самом деле очередь, в каком порядке они имеют шансы на чемпионский бой — то 14-е место Ислама вполне отражает действительность. Ему нужно получить бой с кем-то из элиты, а уже затем на что-то претендовать. Но если оценивать опасность и реальные навыки — Махачев должен быть где-то поближе к поясу.

В третьем раунде Ислам, захватив шею соперника вместе с плечом, давил на нее, лишая кислорода, а вместе с ним и воли и желания сопротивляться. Добер, конечно, не борец. И небольшая величина в легком весе, но переехал его Махачев где-то совсем уж легко. Раньше все сливки скармливали Нурмагомедову. Теперь к поясу поведут Махачева, возможно даже через эти же имена. На бой он вызвал Тони Фергюсона, и это логичный шаг, пока тот еще в пятерке сильнейших. Но про это очень быстро все забыли.

Успех Махачева затмило все, что произошло потом.

Жестокие схватки обнажают эмоции, за это мы их и любим. Что всегда отличало Петра Яна, он выходил на разные бои почти одинаково взвинченным, жестокость была частью его боевого стиля, да и просто — если судить по публикациям в разных медиа, он всегда как оголенный нерв.

Иногда это подразумевает, что Ян сначала реагирует, а только затем думает. А иногда — подумав, реагирует так, что создается впечатление, будто и не думал. Это не делает его хуже или лучше, он просто такой, естественный и понятный для всех, кто за него болеет. Так вот и с ударом коленом в голову стоящего на четвереньках Алджамейна Стерлинга была та же история. Петр явно подумал, он успел даже пообщаться выкриками со своим углом, после этого нанес нелегальный удар, вырубивший соперника, но смотрится это так, будто он повел себя как животное. Он еще и в момент вынесения решения стоял с поднятой рукой.

Но знаете, что? Мне это нравится. Это хотя бы последовательно. Время извиняться придет через несколько минут, и добравшись до твиттера Ян это сделает, но в моменте важна эмоция и уверенность в себе. У Алджамейна Стерлинга уверенности хватило ненадолго. Начало боя он забирал, удивил плотностью действий и несколькими ударами коленом в прыжке. Но не Яна. Тот видел, защитился, не давал Стерлингу раз за разом проводить тейкдауны, снимал с себя захват и высвобождал свои руки в клинче. Сам бросал оппонента, Разок даже воткнул его головой в настил. К третьему раунду Петр еще и начал нащупывать его печень. Алджамейн тяжело дышал, был измотан и ему нужна была пауза, просто чтобы восстановиться и чуть подумать. К неудовольствию Яна, он выбрал позицию, где его было сложно пробить, а лезть в борьбу «Беспощадный» не планировал. Соперник его раздражал. Ему нужен был какой-то взрыв, выброс эмоций. Пауза длилась даже меньше, чем 3 секунды, но в таком бою это кажется действительно очень длинным отрезком времени.

— На полу, — говорит рефери.

— Бей его! — кричит угол Яна.

Но ведь сам Ян засомневался, он не планировал бить, по факту получилось, что он не послушал рефери и не поверил своим глазам в оценке ситуации. На момент остановки боя как минимум у одного из судей вел Стерлинг.

Рой Джонс был примерно в такой же ситуации в бою с Монтеллом Гриффином. Соперник ему не давался, тяжелый бой, и Рой вышел из себя, когда зацепил оппонента, а тот встал на колено, чтобы восстановиться. И Рой совершенно точно подумал — и нанес осмысленный и нелегальный удар в голову. Дисквалификация. Реванш.

И здесь реванш единственный логичный выход. Выиграть чемпионский пояс дисквалификацией в UFC кажется еще никому не удавалось. Формально — Стерлинг выиграл бой. По сути — конечно же, нет. В рестлинге, кстати, который к UFC гораздо ближе, чем кажется, нельзя выиграть чемпионство дисквалификацией соперника. В боксе и ММА — можно. И это несправедливо в какой-то мере, ведь если ты не уложился в лимит категории на взвешивании, пояс будет на ставке только для твоего соперника.

Алджамейн еще не пришел в себя, когда у него решили взять интервью после боя. Это всегда меня добивало. Черт, да он же в отключке был — оставьте его врачам! Но кое-что трезвое и осмысленное Стерлинг сделал. Чемпионский пояс Петра Яна (давайте называть это так) он померил, но в конечном счете оставил его там же, в октагоне.

Наверное, об него и спотыкались все время чемпионы Ян Блахович и Исраэль Адесанья. Поднявшийся в полутяжелый вес Исраэль был быстрее, атаковал чуть острее, но Блахович просто стоял перед ним и никуда не собирался уходить. Он не показывал, что удары соперника наносят какой-то урон, просто включил режим то ли камня, тихо ли стены. А как ты можешь обыграть стену? Только пробить ее насквозь. Адесанья должен был бы включить в себе режим Петра Яна, функцию «беспощадность», но в нем этого, наверное, нет. Или это внезапный момент слабости, или просто он не годится быть звездой смешанных единоборств. Дело не в поражении — в конце концов, он пошел не в свой вес за вторым поясом. Дело в том, что когда нужно было сделать что-нибудь СТРАШНОЕ, экстраординарное, он оказался обычным. А фанаты боев такое редко прощают.