«Видел, как он лежал, погибал». Что сказал Петр Ян после скандального боя

Подборка цитат из интервью «СЭ» и с пресс-конференции. На UFC 259 Ян выигрывал у Алджамейна Стерлинга, но в четвертом раунде нанес запрещенный удар коленом, был наказан поражением дисквалификацией и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе.

О нарушении правил

— Конечно, я не специально нарушил правила. Перед боем в раздевалку зашел рефери и объяснил правила касательно рук. Если кисти полностью касаются пола — бить нельзя. Если касаются пальцами — уже можно бить. Я настолько зациклился на этом моменте, что не углядел, что он [Стерлинг] касается пола коленом. Когда он поднял руки, думал, что он уже на корточках стоит, а не на коленях, что уже можно бить... Я чувствовал, что выиграл три или четыре раунда. И допустил такую ошибку... Я не концентрировался на том, чтобы перевести его. Шел не по плану уже... Вы все сами видели.

О подсказке угловых (по словам Даниэля Кормье, Ян ударил коленом после подсказки угла)

— Честно сказать, даже не понял, что мне угол мой сказал. Я был больше сфокусирован на том, как он руки поднял. Я не увидел, что он на коленях сидел, думал, на корточках. Не сразу понял, что это запрещенное колено. Руки не на канвасе, думал, что все правильно. Вам со стороны все виднее, но вы видели, что я выигрывал этот бой.

Comete una falta el campe?n y lanza y rodilla ilegal #UFC259 pic.twitter.com/GLa4V2qeff — ufcespanol (@UFCEspanol) March 7, 2021

О реванше

— Это обидно, это досадно. Но я думаю, что он, как боец, после такого поединка не примет пояс. Нам организуют реванш, и я с удовольствием проведу его.

О действиях Стерлинга

— Я видел только, как он [Стерлинг] лежал, погибал... Я не знаю. Симулировал ли он? Не знаю, надо у него спросить. Надо со стороны посмотреть на эту ситуацию. Не хочу преждевременно высказываться по этому поводу. Это чисто бой, ничего личного. Повтор я еще не смотрел. Надо посмотреть, проанализировать, что произошло, и двигаться дальше.

О плане на бой

— Сегодня у меня был план: первые раунды просто подергать его, давать ему работать, пинаться много, тратить энергию, а потом уже в поздних раундах делать свою работу. Ничем он не удивил, я знал, что он будет делать, забирать мне спину, локтями я ему не давал бить. Я очень расстроюсь, если не будет реванша, но я и так уже расстроен, как все вышло.

Доволен ли я именно боем? Сейчас не буду говорить об этом, надо посмотреть бой. Но я немножко шел не по плану, это точно. План был меньше бороться — практически не бороться вообще. Но в поздних раундах я чувствовал, что он не такой большой, не такой сильный. Я понимал, что могу пробовать что-то свое. Финиш? Он приходит, стараешься о нем не думать. Но было близко [к финишу]. По ходу боя я понимал, что четвертый-пятый раунды будут наши точно.