Двалишвили не заборет и не измотает Умара. У дагестанца есть борцовское кардио, он сам завяжет любого
Мераб Двалишвили победил всех соперников в UFC за счет борцовского прессинга, тейкдаунов и выносливости.
Чтобы остановить такой стиль, недостаточно просто хорошо защищаться от переводов. Даже если ты не дашь себя повалить, но при этом не сможешь расцеплять завязки, отходить от сетки и возвращаться в позицию 50 на 50 в центре клетки, то проиграешь, как Жозе Альдо.
Если будешь защищаться от переводов, борцовского прессинга и даже проводить свои тейкдауны, но не потянешь по функционалу, то устанешь и тоже проиграешь, как Генри Сехудо. И даже если будешь защищаться от всего, не уставать и держать равенство, то тоже можешь проиграть, потому что Мерабу отдадут бой решением за активность.
Поэтому, чтобы победить его манеру, нужно обладать тотальной, комплексной защитой от борьбы (тейкдауны, прессинг, выносливость), быть лучше в стойке и обладать собственной атакующей борьбой. Весь этот нескончаемый борцовский прессинг нужно оборачивать против него самого, а делается это только за счет контрпереводов и выигрыша позиций.
Именно такой отпор способен предложить Умар Нурмагомедов. Он переводил всех соперников, если проводил хотя бы две попытки тейкдауна за бой, никогда не уставал в борьбе и всегда выигрывал больше позиций в грэпплинге у любого оппонента.
Мы перевели в цифры его борцовские показатели, и выглядят они крайне внушительно.
Защитился от 21 попытки тейкдаунов соперников из 22. Единственным перевел Умара в профи Ришад Харисов в 2016 году (зашагиванием, после того как Умар потерял позицию, промазав хайкиком).
Больше всего Умара пытался перевести Саид-Йокуб Кахрамонов — 5 раз. Ни разу не смог. Притом что в UFC Кахрамонов набрал 17 тейкдаунов за три боя, 5 раз перевел Саида Нурмагомедова.
Самый тяжелый бой в борьбе Умару дал Касум Касумов в любителях (май 2016-го). Он переводил Умара и в сумме за два раунда контролировал его 3:34. Умар набрал почти такое же время контроля, но провел больше тейкдаунов и выиграл больше позиций, победил единогласным решением. В профессионалах Умара никто больше 30 секунд за бой не контролировал — и эти 30 секунд набрал все тот же Ришад Харисов в 2016 году.
45-1 по тейкдаунам в профессионалах (если считать по правилам вольной борьбы — заход за спину со сбиванием в партер на три точки, - то будет где-то 65-2). 19-0 по тейкдаунам в UFC.
Самый используемый тейкдаун — проход в одну ногу (12 раз в профи). Проход в две ноги — 10 раз. Стаскивания через корпус — 9. Остальное — зацепы, посадки, броски с корпуса с подбивом таза, перевод за лодыжку.
Общее время грэпплинг-контроля в 18 боях — 1 час 34 минуты (из 3 часов 19 минут, что длились эти 18 боев).
8 финишей на земле в 18 поединках. 7 сабмишенов, 1 ТКО. Самый используемый сабмишен — удушение сзади (6 финишей).
Ни разу не уставал в боях, которые почти все время проходили в борьбе. Всегда выходил из-под борцовского прессинга соперников за счет контрпереводов и выигрыша позиции в клинче.
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В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) состоится номерной турнир UFC 311, в соглавном бою вечера Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).