«Тебе пофигу было!» Боец UFC Дудакова ударила тренера после поражения

Виктория проиграла второй бой подряд.

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Маккензи Дерн победила Аманду Рибас приемом «рычаг локтя». А в прелимах состоялся другой женский поединок, но с участием россиянки: Виктория Дудакова сразилась с Фатимой Кляйн.

Виктория подошла к этому поединку с рекордом 2-1 в UFC. Сначала Дудакова победила Истелу Нуньес и Джи Юн Фрей, но затем уступила Сэм Хьюз. Новая соперница, американка Фатима Кляйн, в первом бою уступила Ясмин Джасдависиус единогласным решением судей, а ранее держала два чемпионских пояса в лиге Cage Fury FC.

Фатима Клайн и Виктория Дудакова. Фото Global Look Press

Бой Дудаковой с Кляйн продлился неполные два раунда. В первом раунде американка полностью переиграла Дудакову в стойке и больше времени провела в контроле. Вероятно, это и заставило Кляйн сфокусироваться на партере во второй пятиминутке. Именно хорошая работа в партере позволила Кляйн забить Викторию локтями за полминуты до сирены.

Всего за бой Виктория нанесла шесть ударов, а седьмой случился уже после поединка, когда к ней подошел ее тренер Гасанали Гасаналиев. Когда тренер подошел к Дудаковой и приобнял ее, девушка дала ему пощечину. «Ты не подошел даже, настолько тебе пофигу было», — так объяснила свой поступок Дудакова. Гасаналиев в ответ назвал бойца «дурой» и ушел из октагона.

Дудакова потерпела второе поражение подряд, и перспективы на пояс, о которых девушка ранее не стеснялась говорить, стали еще туманнее. Не исключено, что теперь Виктория сменит тренерский штаб, но не факт, что результаты от этого кардинально поменяются.