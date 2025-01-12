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Сегодня, 10:30

«Тебе пофигу было!» Боец UFC Дудакова ударила тренера после поражения

Дудакова ударила своего тренера после поражения на турнире UFC
Отдел единоборств «СЭ»
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Виктория Дудакова после поражения от Фатимы Клайн.
Фото Скриншот трансляции
Виктория проиграла второй бой подряд.

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Маккензи Дерн победила Аманду Рибас приемом «рычаг локтя». А в прелимах состоялся другой женский поединок, но с участием россиянки: Виктория Дудакова сразилась с Фатимой Кляйн.

Виктория подошла к этому поединку с рекордом 2-1 в UFC. Сначала Дудакова победила Истелу Нуньес и Джи Юн Фрей, но затем уступила Сэм Хьюз. Новая соперница, американка Фатима Кляйн, в первом бою уступила Ясмин Джасдависиус единогласным решением судей, а ранее держала два чемпионских пояса в лиге Cage Fury FC.

Фатима Клайн и Виктория Дудакова.
Фото Global Look Press

Бой Дудаковой с Кляйн продлился неполные два раунда. В первом раунде американка полностью переиграла Дудакову в стойке и больше времени провела в контроле. Вероятно, это и заставило Кляйн сфокусироваться на партере во второй пятиминутке. Именно хорошая работа в партере позволила Кляйн забить Викторию локтями за полминуты до сирены.

Всего за бой Виктория нанесла шесть ударов, а седьмой случился уже после поединка, когда к ней подошел ее тренер Гасанали Гасаналиев. Когда тренер подошел к Дудаковой и приобнял ее, девушка дала ему пощечину. «Ты не подошел даже, настолько тебе пофигу было», — так объяснила свой поступок Дудакова. Гасаналиев в ответ назвал бойца «дурой» и ушел из октагона.

Дудакова потерпела второе поражение подряд, и перспективы на пояс, о которых девушка ранее не стеснялась говорить, стали еще туманнее. Не исключено, что теперь Виктория сменит тренерский штаб, но не факт, что результаты от этого кардинально поменяются.

Виктория Дудакова
Фатима Клайн
UFC
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