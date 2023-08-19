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Сегодня, 11:15

Раньше О'Мэлли разрешал своей жене изменять, но теперь передумал. Изменять может только он: «Я за все плачу»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Шон О'Мэлли с женой Дэнни
Шон О&#039;Мэлли с женой Дэнни.
Фото Соцсети
Он объяснил почему.

Претендент на пояс UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (16-1) — один из первых бойцов ММА, кто построил свою медийность совершенно новым способом — производством контента.

Если раньше бойцы (от Мохаммеда Али до Конора Макгрегора) умножали свою популярность треш-током и красочным поведением на пресс-конференциях, то О'Мэлли стал одним из первых, кто построил узнаваемый бренд и имя грамотной работой с соцсетями.

Боец ММА Шон О'Мэлли
Фото Соцсети

Он неустанно стримил, создал свой подкаст, регулярно выкладывал эпатирующие фото и видео, продвигая небанальный имидж розоволосого кайфарика, умеющего жить без лишних напрягов. Разумеется, то, что тощий парень вырубает оппонентов с одного удара, тоже помогло его продвижению, но к 3,5 миллиона подписчиков на одном спорте он бы никогда не пришел. И к миллиону бы не пришел.

Именно толковая работа над личным брендом привела к тому, что Шон собрал миллионную аудиторию, не владея поясом и победами над громкими соперниками. Семь из восьми соперников, которых он одолел в UFC, давно уволены из организации, Петра Яна он победил максимально спорно, а до Яна у него был Ноу Контест с Педром Муньосом, плюс не забываем, что в свое время Шон два года отбывал дисквалификацию за допинг. И вот с таким багажом он получил титульный бой. Еще раз молодым бойцам наука — развивайте личный бренд с малых лет, приходите в UFC уже с хорошо развитыми соцсетями.

Шон О`Мэлли и&nbsp;его тренер Тим Уэлш. Шон О'Мэлли и его тренер увеличили пенисы после победы над Петром Яном. «В январе еще поедем на укол»

Подчеркиваем, что всю эту большущую аудиторию Шон собрал без треш-тока и громогласных пресс-конференций. Он не наезжал на оппонентов, никого не преследовал и лишний раз не поминал, если его задевали — отвечал беззлобно, без малейшего желания развивать тему. Помните, на конференции перед боем в Абу-Даби Петр Ян назвал его девушкой с дорогой, и Шон даже на это отреагировал с какой-то вялой мягкостью: «О, неплохо». Как правило, это другие преследуют его и хотят подраться, потому что их раздражают популярность и позиции О'Мэлли, которых чисто спортивными достижениями он даже близко не заслужил.

Другая важная часть его имиджа — это поддержка свободных отношений, излюбленная им тема, на которую он регулярно говорит публично. Шон первым из звезд UFC заявил, что изменяет своей жене и что это абсолютно нормально. Долгое время он даже был не против, чтобы и она ему изменяла, но недавно его позиция вдруг изменилась. На YouTube-канале Bradley Martyn's Raw Talk он четко разъяснил почему.

Шон О'Мэлли с женой Дэнни
Фото Соцсети

***

Шон О'Мэлли: — Если я буду управлять своими деньгами по-настоящему умно, я могу закончить карьеру уже сейчас. У меня пять домов, я недавно купил ферму в 20 минутах езды от меня. Там уже есть корова, 15 куриц и черепаха. Четыре акра земли. Я строю склад на 4000 квадратных футов, там будет полноразмерный октагон. Хочу закончить строительство к октябрю, мне нужно место, где я смогу спарринговать. Там вообще все помещение будет с наворотами.

Ведущий: — Ты за свободные отношения. Помнишь, я недавно спрашивал у тебя, разрешил бы ты своей жене переспать с другим, и ты [поменял мнение] и уже сказал: «Нет».

Шон О'Мэлли (слева) и&nbsp;Алджамейн Стерлинг.Стерлинг за один бой совершает больше борцовских действий, чем Шон за 10. Такой пары мы еще не видели

Шон О'Мэлли: — Нет, так не пойдет. Я король. Я плачу за все. Я отношусь к Дэнни [жене] как к королеве. Если я позволю себе телочку на стороне, то что тут такого? У меня тестостерон хлещет по венам. Я понимаю, если бы я не платил ни за что в семье, если бы я не был успешным, если бы я был обычным Джо, то тогда да — пожалуй, я бы не имел права стоять на такой позиции. Это было бы нечестно. Но так — я Кинг-Конг, блин.

Как говорит Эндрю Тейт: «Это называется статус». И у меня статус есть. Я даю Дэнни офигеть какую хорошую жизнь, она живет как королева. Она работает всего два раза в неделю, ей нравится парикмахерская работа. Хотя она вообще может не работать, но у нее страсть к этому делу, она сама выбрала работать два раза в неделю. У нее все в порядке, она мною обеспечена. И нет такого, что я ее вообще не имею, а потом вдруг говорю: «Дай-ка я налево схожу». Я, безусловно, даю ей время от времени жару [по ночам]. Так-то у меня уже давно не было леваков, но после этого боя и кэмпа я дам ей понять: «Эй, ты же понимаешь, что за время сейчас пришло? Я хочу блондиночку с большими натуральными сиськами.

Боец ММА Шон О'Мэлли
Фото Global Look Press

Ведущий: — Тебе нравятся толстые телки?

Шон О'Мэлли: — По настроению. Мне не особо нравятся накачанные. Когда большие мощные плечи, мускулы, пресс. Но вдул бы я такой? Да. Не знаю, тут по настроению все... Иногда мне хочется сочную, сдобную девочку, иногда худую. У меня разные этапы в этом плане бывают.

В ночь на 20 августа Шон О'Мэлли подерется с Алджамейном Стерлингом за титул в легчайшем весе на турнире UFC 292 в Бостоне. Начало боя примерно в 6.00 по московскому времени.

Шон О'Мэлли
UFC
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