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«Безумие, что Алджо не смог перевести меня. 6 недель кэмпа я не мог бороться». О'Мэлли и Стерлинг после боя

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Шон О&#039;Мэлли.
Фото USA Today Sports
Послематчевая пресс-конференция.

Шон О'Мэлли (17-1) шокировал мир, нокаутировав Алджамейна Стерлинга (23-4) во втором раунде титульного боя на UFC 292 в Бостоне.

С момента объявления поединка он казался подавляющему большинству делом решенным из-за исполинской разницы в борьбе. Если уже не с первого тейкдауна, так со второго или третьего Стерлинг должен был бы переводить Сахарка, а затем топить на земле до победного. Но движение О'Мэлли на ногах, эти постоянные смены направления так запутали Алджо, что он ни разу не смог подобрать удачный момент для перевода. В итоге пошел в форсированную атаку и налетел на снайперский правый прямой. Как показалось, Стерлинг был не так уж безнадежен после нокдауна, и мог бы еще выкарабкаться, но рефери Марк Годдард решил остановить бой. Нокаут.

Удивление от победы Шона выросло еще сильнее, когда выяснилось, что 6 недель кэмпа он вообще не боролся из-за травмы. Этот и другие интересные моменты мы записали из речи бойцов на послематчевой пресс-конференции и собрали из них нашу подборку.

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Первым общаться с журналистами сел бывший чемпион, он довольно обстоятельно объяснил, почему он больше не с поясом.

О том, чем удивил О'Мэлли, и причинах поражения

«Я знал, что он силен в этом контрпанче на отшаге назад. Но, честно говоря, я готов был продолжать бой. Я сделал ролл, чтобы встать, и когда рефери вмешался, я был в порядке. Проигрывать отстойно, особенно проигрывать ему (смеется). Его футворк оказался лучше, чем я ожидал. И в кэмпе я пытался работать над этим, чтобы партнер копировал такое движение для меня. Я знаю, как сложно работать против такого стиля, потому что я сам люблю менять направления, двигаться из стороны в сторону.

Но когда кто-то делает это уже с тобой — это другая история, я такой: «Блин, не могу отследить этого засранца». Я отследил его пару раз, но в самый последний момент он крутанулся и ушел, это было красиво. Мне было бы интересно перевести его и посмотреть, как он работает снизу. Но мы и так проделали хорошую работу в том, чтобы бросать правый оверхэнд и связывать его с тейкдауном. Помню, он выбросил фронт-кик и мне показалось: «Ага, я прочухал его тайминг». И как только я пошел, он отшагнул и встретил этим красивым правым прямым. И этот удар зашел чисто. Но я все равно думаю, что я был в порядке, тут просто ты двигаешься на земле, рефери не понимает, как сильно ты потрясен, он не видел меня раньше в этой позиции... Я точно мог еще продолжать бой.

Я не был дисциплинирован, потому что не хотел устраивать скучный бой. Я мог оставаться на длинной дистанции и бросать лоукики, но не хотел услышать потом всю эту критику. Мы же видели такие бои, вроде Адесанья — Ромеро и даже хуже. А он был дисциплинирован. Мне же хотелось сделать яркий бой... Я сделал ошибку, он наказал".

Шон О'Мэлли и Алджамейн Стерлинг
Фото Getty Images

О том, как сильно был потрясен после этого удара правой

«Мне казалось, я был в порядке. После нокаута они стали задавать мне вопросы, я забыл, в каком штате бой (смеется). Но не потому что он так сильно ударил по мне, а реально просто забыл. Я думал: «Мы не в Вегасе...». Просто в Бостоне не так часто идут бои, я знал, что мы не в Вегасе, но не озвучивал ответ. Потом он спросил, какой год, я ответил: «Бро, 2023-й, я в порядке». Просто «Массачусетс» — не то слово, которое часто на языке».

О желании взять реванш и дальнейших планах

«Сейчас я хочу реванш, может быть, в кэмпе к реваншу я попрошу ребят более целенаправленно двигаться из стороны в сторону, чтобы я лучше подготовился к нему. Хотя ребята в лагере и так феноменально поработали со мной... Он очень здорово нейтрализовывал мой прессинг. Больше всего я хочу немедленный реванш. Это выигрываемый бой. Я могу делать вес в 135, но хочу ли я? Не особо (смеется). Я бы хотел, чтобы мы делали взвешивание за час или 30 минут до боя прямо в рингсайде. Тогда бы мы не гоняли столько веса, большинство ребят дрались бы на две категории выше. Я все еще могу делать вес, но это гораздо тяжелее и потребует больше времени».

О том, сказался ли слишком маленький перерыв после прошлого боя

«Я не хочу умалять победу Шона, я не Ти Джей. У меня был хороший кэмп, мы не оставили ни одного камня неперевернутым. Единственное, мы могли бы лучше поработать над подготовкой к его футворку. Шон — это не тот, на которого можно просто наступать, он не даст тебе встать ногами так, чтобы нормально подготовить удар».

Алджамейн Стерлинг и Шон О'Мэлли
Фото USA Today Sports

Следом за Алджо место за столом занял новоявленный чемпион. Он поделился секретом решающего удара и будущими планами.

О панче, которым нокаутировал Стерлинга

«Бить на отшаге назад — навык, который есть у немногих. Я знал, что Алджо будет прессинговать и что он любит бросать удар и сразу проходить. Я понимал, что он бросит удар, чтобы выдернуть мой ответ и потом пройти. И кстати, панч, который он выбросил, — не такой уж плохой, просто я офигеть какой точный. Я заснайперил его. Я говорил всю неделю: «Я снайпер. Я найду его челюсть».

Шон О'Мэлли добивает Алджамейна Стерлинга
Фото USA Today Sports

О том, кто выиграл первый раунд

Ответ Шона получился настолько смешным, что его лучше подать через диалог с журналистом.

— Как вы посчитали первый раунд?

— Я доминировал. У меня красное лицо немного, потому что я ударился ночью о дверь. Мы сильно заливались водой, ночью я постоянно бегал по маленькой и стукнулся о дверь. Не знаю... Он бил много лоукиков, но они приходились голень в голень. Не знаю, как вы посчитали первый раунд?

— Все судьи посчитали, что первый раунд выиграл он

— А второй они как посчитали?

Фото USA Today Sports

Перед боем не боролся 6 недель из-за растяжения мышцы

«Я не занимался грэпплингом 6 недель подряд перед этим боем. У меня было растяжение мыщцы у ребра, 6 недель я не мог грэпплить, не мог спарринговать по правилам ММА. Но не было ни шанса, чтобы я снялся с боя, мейн-ивента в Бостоне. Поэтому в каждом интервью я говорил: «Это вопрос жизни и смерти. Я не имею права на то, чтобы он провел тейкдаун». Поэтому я так нервничал, я знал, что травмирован, но не мог это сказать. То, что он меня не перевел — это, честно говоря, сумасшествие. Я знал, что я хорош в защите от переводов, но шансы на то, чтобы он не перевел меня ни разу за 25 минут, были малы».

О том, с кем хочется подраться следующим

«Реванш с Верой? То, как он себя ведет, — это так раздражает. Он пытается быть забавным, одевается, как идиот. Иногда я думаю: «Господи, а стоит ему вообще давать шанс на бой со мной?» Но мысль, что я надеру ему зад, сделаю кучу денег, поэтому... Можно было бы дать шанс. Я даже не считаю, что первый наш бой с ним состоялся, я не включаю его в свой рекорд. Атлетическая комиссия Sugar отрицает существование этого боя. Я бы также был бы не против нокаутировать Джервонту Дэвиса. Я знаю, что все начнут выть: «О, ты хочешь быть как Конор». Но я знаю, что этому бою быть. Реванш со Стерлингом? Неа. Следующий вопрос».

Алджамейн Стерлинг
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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