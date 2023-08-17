Стерлинг за один бой совершает больше борцовских действий, чем Шон за 10. Такой пары мы еще не видели

О'Мэлли можно списывать?

В ночь на 20 августа Алджамейн Стерлинг подерется с Шоном О'Мэлли за титул в легчайшем весе на турнире UFC 292 в Бостоне.

С высокой вероятностью для 34-летнего Алджо поединок станет последним в этой весовой — тяжелые сгонки веса и желание уступить дорогу спарринг-партнеру и другу Мерабу Двалишвили вынуждают его подниматься в 66 кг. Стерлинг настолько крупный для категории в 61 кг, что между кэмпами может раздуваться даже до 77 кг, то есть до лимита полусреднего веса. Для сравнения, Петр Ян (по его словам) никогда не весил в межсезонье больше 70 кг. Такой вес дает Стерлингу как серьезное преимущество (в борьбе даже один лишний килограмм может играть роль), так и создает немалые трудности, особенно сейчас, когда он выходит на новый бой спустя всего три месяца, без полноценного восстановления.

Алджамейн Стерлинг. Фото Global Look Press

Правда, соперник для него в этот раз, даже с учетом затрудненных обстоятельств, максимально проходимый — базовый ударник с щепоткой джиу-джитсу. При одной только поверхностной мысли об этом бое было понятно, какое серьезное преимущество у Стерлинга, учитывая его борьбу. Если же в эту мысль углубиться и поработать со статистикой — что мы и сделали, — то проясняются такие невероятные цифры, что становится непонятно, как О'Мэлли вообще оказался в титульном бою и как ему побеждать.

По сути, перед нами чуть ли не самое ярко выраженное противостояние борца и не борца в истории титульных боев UFC.

Боец, у которого 62 попытки тейкдаунов в одних только титульниках UFC, — против бойца, у которого одна попытка тейкдаунов в последних девяти боях и счет по тейкдаунам 0-11 в этих девяти боях.

Боец, который ПЕРВЫМ в ММА перевел олимпийского чемпиона по вольной борьбе (и перевел четыре раза), — против бойца, который перевел в UFC только одного соперника (Терриона Уора), и рекорд в UFC у этого соперника 0-4. И уволен этот соперник из UFC еще шесть лет назад.

Боец с лучшим фулл-бэк-маунтом в UFC, который 22 минуты и 52 секунды контролировал соперников в борьбе в одних только титульных боях UFC, — против бойца, у которого счет по контролю в борьбе с соперниками 1:37 (контролировал сам) — 13:36 (контролировали его). Это при том, что в пяти поединках UFC Шон дрался с оппонентами, которые вообще не провели НИ ОДНОЙ попытки тейкдауна против него, поскольку были чистыми ударниками.

У О'Мэлли худшая защита от тейкдаунов среди всех соперников Стерлинга по титульникам — 60%. Причем даже эти 60% он набил благодаря защите от переводов не базовых борцов, а ударников (Яна и Алмейды). У Сехудо до боя с Алджо защита была 100%, у Яна — 88%, у Диллашоу — 80%.

После титульных поединков с маленькими, мускулистыми, сбитыми соперниками с 163-169 см ростом, чье тело способно на большее сопротивление в борьбе (Сехудо, Ян, Диллашоу), Стерлинг теперь дерется с худым, длинным, 180-сантиметровым оппонентом. Последним таким соперником для Алджо был Кори Сэндхэген, которого он уничтожил за 88 секунд.

Шон О'Мэлли (справа) в поединке с Андре Саукамтатом. Фото USA Today Sports

Если говорить проще — мы имеем, с одной стороны, мощного, массивного борца, способного на 20-30 попыток тейкдаунов за 5-раундовый бой, с таким контролем со спины, что освободиться от него не удалось никому в UFC — ни Яну, ни Сэндхэгену, ни Стэмэнну, ни Барао и т. д. Да, Генри Сехудо не пустил Алджо себе за спину, но зато позволил перевести себя четыре раза и из-за этого потерял массу очков.

И, с другой стороны, — человека, который уже шесть лет не использует атакующую борьбу, дерется только с ударниками, которые (если хотели) все равно без проблем его бороли. К этому важно прибавить, что 7 из 8 соперников, которых Шон победил, уже УВОЛЕНЫ из UFC. А 8-я победа — над Петром Яном — максимально спорная.

Это не отменяет того факта, что О'Мэлли топовый непредсказуемый ударник с нокаутирующим ударом, но дело в том, что и в стойке Стерлинг может рассчитывать как минимум на равенство. У него большой рич, он не лезет на рожон, очень нестандартная манера работы, великолепно умеет уходить и закручивать, не давать оппонентам попадать по себе.

Главный вопрос — в какой форме будет Алджо, учитывая сложность его весогонок и маленький перерыв между предыдущим боем. Мы помним, что в первом бою с Петром Яном Стерлинг согнал плохо, был ватным, очень быстро устал, не смог ни разу как следует прессануть Петра в борьбе.

Правда, О'Мэлли не Ян, есть ощущение, что с ним Стерлингу хватит одного-двух тейкдаунов.