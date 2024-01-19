Евлоев: почему назвал Hardcore «парашей», Волкановски vs Топурия, бургеры, Аллен

Экспресс-интервью с непобежденным полулегковесом UFC.

Первый номерной турнир UFC в 2024 году пройдет в ночь на 21 января в Канаде, это шоу UFC 297. В главном событии вечера чемпион среднего дивизиона Шон Стриклэнд встретится с Дрикусом Дю Плесси. Выступит на UFC 297 и российский боец — Мовсар Евлоев подерется с британцем Арнольдом Алленом. В случае победы непобежденный уроженец Ингушетии может сразиться за титул чемпиона UFC против победителя пары Алекс Волкановски — Илия Топурия (сразятся в феврале на UFC 298). Но соперник Евлоева силен — Аллен шел на серии из 10 (!) побед, пока не проиграл бывшему чемпиону, легенде ММА Максу Холлоуэю (в апреле 2023-го, единогласным решением судей). У Мовсара же сейчас семь побед подряд. В преддверии боя Евлоев дал 10-минутное интервью «СЭ».

— Ты не самый крупный полулегковес, но при этом видно, что прибавляешь в мышцах. Как дается весогонка?

— Весогонка идет по плану. Даже лучше, чем предыдущие три, потому что я заранее подстраховался — чтобы в последний день как можно меньше напрягаться скидыванием веса. Нормально все идет. Тем более я дрался в 135 [фунтов], и 135 я делал всегда, всегда укладывался в вес профессионально. Так что для меня очень важно, когда спортсмен серьезно относится к весогонке.

— Ты же являешься лицом сети бургерных. В какой момент начинаешь исключать из рациона такую еду?

— За шесть недель [до боя] стараюсь более тщательно подходить к выбору продуктов. Сахар я практически не ем. В принципе его и не продаем — ну, кроме напитков содовых, я их никогда и не пил. А так, в моих бургерах нет таких продуктов, которые бы мешали тренировочному процессу — даже в эти шесть недель. Там все натурально. Мы все делаем сами — и мясо самое качественное. А спортсменам нужно мясо, когда они готовятся.

— Ты опубликовал пост, в котором написал, что нокаутируешь следующего оппонента вне зависимости от того, кем он будет. Арнольд — стойкий боец. Есть понимание, как его нужно нокаутировать?

— Есть, и для этого я провел более чем трехмесячный сбор. Очень серьезно подошел к каждому аспекту — и в борьбе, и в стойке — где можно будет его нокаутировать. Много дыр в его технике, которые можно использовать, и мы их используем. И в стойке, и в борьбе у него нормальные дыры. Его даже переводили бойцы, которые понятия о борьбе не имеют. Да, он разносторонний боец, недооценивать его было бы глупо, и физически крепкий, но технически я буду более собраннее.

— Наверняка видел, как он яростно начал рубиться с Дэном Хукером. Как нужно действовать, если он включит такой режим?

— Моя бабушка смогла бы зарубиться с Хукером в тот день, потому что Хукер согнал какого-то черта на 145 [фунтов]. Видимо, его вынесли на этот ринг, просто пал как жертва. Он при этом даже его не вырубил, просто бой остановили, потому что было видно, что тот не хочет защищаться. Я даже не смотрел этот бой в плане подготовки к своему бою, чтобы понять какую технику он использовал.

Мовсар Евлоев. Фото Соцсети

— Также ты оставил такое послание в соцсетях: «Какое наказание за отрезание головы в Канаде?»

— Это мой первый визит в Канаду. Я хотел, чтобы местные жители более тепло меня встретили, хотел подзадорить их крылатой фразой. Скорее всего, не буду отрезать ему голову (улыбается).

— Но настрой такой, что надо выходить с целью срубить голову?

— Настрой — да. Просто, чтобы головы отлетали.

— Волкановски — Топурия. Чья победа для тебя более выгодна?

— Наверное, Илии, потому что все знают историю, которая была между нами. И это очень хороший шанс закрыть два вопроса за раз — и за титул подраться, и с ним разобраться. А так, вижу фаворитом Волкановски. Так что, может быть, мне придется вернуться за Топурией.

— Одно из самых громких событий прошлого года в бойцовской среде в России — несостоявшийся бой Шовхала и Перса в Хардкоре. Ты тогда в сторис назвал организацию Hardcore парашей и пообещал больше не смотреть. Почему решил так высказаться?

— Я пообещал не смотреть и никак не участвовать в их жизни, так что... Они [Hardcore] поступили максимально непрофессионально. И тут уже вопросы не только к Шовхалу и другим бойцам, которые ведут себя, может быть, неправильно с точки зрения профессионализма. Они [Hardcore] могут что-то по ходу придумать — то, чего нет в контрактах, может быть.

И идет очень сильная манипуляция бойцами, чтобы как-то сделать из этого грязь и сделать популярным, потому что спортивной составляющей они никак не могут заинтересовать зрителей. Тот же UFC легче посмотреть. А так, наверно, свою работу они [Hardcore] знают, и я не буду их учить.

Я особо и до этого не интересовался [Hardcore]. Было там несколько ребят, из-за них смотрел. Просто на тот момент они [Hardcore] очень непрофессионально поступили, мягко говоря. И это были не мои слова, я просто репостнул слова одного моего друга, и их мне приписали. Я был солидарен с этим, но изначально они исходили не от меня.

Мовсар Евлоев. Фото Соцсети

— Есть место критике в адрес Шовхала в той ситуации?

— Есть. Я не стараюсь как-то выгораживать своих земляков. Да, он максимально непрофессионально подошел к бою, не согнав вес, но такие моменты всегда имеют место быть. Даже в UFC были моменты, когда в чемпионских боях боец не смог скинуть несколько килограммов, может быть, из-за того, что неправильно подошел к процессу весогонки. Или в какой-то момент организм может отказать. Наверное, главная причина заключается в том, что организация не контролирует эти моменты. UFC за несколько недель начинают курировать, мониторить наш вес, тем самым они показывают, что им важно, чтобы спортсмен, который выходит на бой, находился в рамках весовой категории. Потому что если он не сгонит вес — не подерется, и будет страдать вся организация. Может, даже если Шовхал сам не знал, как правильно подойти, его как минимум должны окружать люди, которые в этом разбираются. Может быть, это будет уроком и для него, и для многих других бойцов, которые могли наблюдать за этим со стороны.

— Твой предыдущий соперник, Диего Лопес, после поражения от тебя нокаутировал двух оппонентов в первом раунде. Далеко пойдет парень?

— Думаю, этот парень уже очень хорошо о себе заявил, но если мы подеремся еще 10 раз — выиграю у него еще 10 раз. Он показал себя так ярко [в бою со мной], потому что я ничего не сделал для того, чтобы не дать ему это сделать. После Рамадана оставалось несколько дней, и это для меня тоже было короткое уведомление, как и для него. Все думают, что я готовился целый кэмп. Нет, я был на реабилитации колена. Мне дали бой, сказав, что если сейчас не подерусь, понадобится еще много времени, чтобы вновь подраться. Просто я рискнул и в принципе не жалею. Он молодец. Показал всему дивизиону, что с ним нужно считаться. Хороший, далеко пойдет.

— То есть нет ничего такого, за что можно было бы поругать себя за то выступление?

— Нет, он же меня не душил. Он вышел на руку и на ногу. Это выглядело намного жестче, чем это было на самом деле. Даже в зале бывают часто ситуации, и все, кто со мной тренируются, знают, насколько я гибкий и терпеливый боец. Так что даже в зале бывают моменты, когда джитсеры намного выше уровня, чем он, стараются выходить на болевые, и мне не составляет большого труда оттуда уйти. В принципе, если посмотреть мои предыдущие бои, есть моменты, где никто не мог поверить, что я оттуда вышел. Обычное дело.