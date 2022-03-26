«Я его байк помыл и заправил, а он начал на меня тесаком махать». Как на Мовсара Евлоева наскочил дикий таец

Пришлось дать заднюю.

Пхукетский зал Tiger Muay Thai в последние годы стал одним из сильнейших кэмпов смешанных единоборств в мире. Палящая жара и влажность, дающие особую закалку, отменная программа физической подготовки Шона Кобера, лучшая школа тайского бокса для ммашников, разнообразные спарринг-партнеры — вся эта среда сделала сильнее таких бойцов, как Петр Ян, Валентина Шевченко, Александр Волкановски, Рафаэль Физиев, Мовсар Евлоев, а недавно сборы в «Тайгере» прошел и Хамзат Чимаев.

К минусам этого места можно разве что притянуть климат, чреватый уязвимостью приезжих к самым разным инфекциям, и специфику местного населения. Хотя тайцы вроде бы никогда не считались агрессивными и злобными, у наших бойцов с ними было несколько рискованных приключений.

Петр Ян как-то рассказывал YouTube-каналу «Место силы», что в Таиланде постоянно происходит что-то опасное. Как-то они купались в Таиланде с друзьями в море, утопили маску, взятую напрокат, и не стали за нее платить. Так местные бизнесмены, вместо того чтобы обратиться в полицию, пустились за Яном и компанией в погоню на пяти мотоциклах и устроили настоящую таранную атаку. Деньги пришлось в итоге тайцам отдать, да еще вдобавок поблагодарить судьбу, что все обошлось без жертв.

Петр Ян.

А недавно в неприятность угодил другой российский боец — Мовсар Евлоев. Его ситуация еще более пугающая, учитывая, что он вообще ничего не нарушал и не творил, наоборот, был вежлив и услужлив, но в итоге столкнулся с дикой вооруженной атакой от местного. Эту экзотическую историю боец рассказал YouTube-каналу Hustle MMA.

Ведущий: - В Таиланде все очень добрые люди...

Мовсар Евлоев: - Я бы так не сказал. Один на меня с тесаком полез. Я улетаю сегодня, мне надо было байк вернуть. У них мой паспорт, ты, считай, их раб, если у них твой паспорт, а тебе через час надо улетать. Я приехал, ему че-то не понравилось. Хотя я помыл байк, заправил его, чтобы все у него четко было. Этот байк стоит, наверное, тысяч 50 рублей. Его легче купить, чем потом какие-то проблемы с паспортом сделают. Ему че-то не понравилось, видимо, я слишком далеко заехал туда, за три километра мне нужно было остановиться и руками приволочь. И ему не понравилось, он орет что-то по-тайски, английский не знает. С тесаком, которым кокосы срывают. Палка и вверху такой крюк. Он машет мне им перед лицом.

Мовсар Евлоев.

Я думаю: «Сейчас, если заднюю включу, будет плохо, но, с другой стороны, никто не видит и никакого героизма в этом нет». Поэтому сказал: «Забирай свой байк, пожалуйста, паспорт мне верни». Чуть-чуть непонятные люди. Которые на улице живут, где зал, которые более-менее хорошо говорят на английском или русском — они уже очень хорошо относятся к туристам. А на другую улицу зайдешь, им там уже, по большому счету, все по барабану. Что-то им не понравится, зацепишь кого-то, они могут вырвать ключи из байка, чтобы ты никуда не уехал, и всё. Толпой соберутся, своих копов зовут, и копы всегда за них. Хоть ты и не виноват. Если ты кому-то что-то не то скажешь, они толпой налетают. Есть же такой инстинкт толпы.