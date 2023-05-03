«Музыка делает тебя слабее, стараюсь от нее отдалиться». Интервью с Мовсаром Евлоевым

Эксклюзив перед боем.

В ночь на 7 мая Мовсар Евлоев (16-0) подерется с Диего Лопесом (20-5) в главном карде UFC 288. Ингушский боец принимает бразильца — темную лошадку, который выходит на пятидневном уведомлении после травмы Брайса Митчелла.

В преддвери и поединка мы созвонились с Мовсаром и поговорили о бое Александра Волкановски с Исламом Махачевым, креативном использовании сетки в поединке с Даводу, негативном воздействии музыки и прекрасной Ингушетии будущего.

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— В октябре прошлого года ты порвал связки колена. Были ли какие-то предпосылки для такой травмы или все случилось как гром среди ясного неба?

— Наверное, последний вариант. Я был уже в очень хорошей форме, готовился на наш первый бой с Брайсом в октябре прошлого года, и где-то за недели три-четыре до боя боролись, делали такую силовую борьбу, схватки, и я неудачно упал. Так бывает, когда в зале на матах борется много пар одновременно, и кто-то сзади тебя уже упал, ты за него зацепился, и соперник на тебя падает. Я почти вывернул наизнанку колено, там же порвал переднюю связку.

— Чему эта травма научила в вопросах заботе о себе, восстановлении, осторожности?

— Я всегда заботился о своем здоровье, даже если я мало сплю, то старался находить время для отдыха в постели, без телефонов и гаджетов. Даже если не спишь, это какой-никакой отдых. Я очень правильно подхожу к восстановлению после тренировок и питанию. Единственное — меня это научило огромной работе в реабилитации, я начал разбираться в разных суставах, связках, реабилитационных вопросах, тренировочных моментах.

— Я такие венистые мощные руки, как у тебя, видел только у Майкла Чендлера. Это просто от нагрузок они венистые или физиология своя?

— Венозность — следствие очень частых и длительных тренировок. Чтобы долго бегать, от часа и дольше — сердце должно очень сильно работать. И чем сердце сильнее работает, тем больше оно нуждается в подпитке кровообращением. Это процесс эволюции вен, они вынуждены увеличиваться в диаметре, чтобы пропустить больше крови.

— В бою с Хакимом Даводу ты креативно использовал сетку, когда хотел создать себе пространство. Просто оттолкнулся от нее ногой. Откуда такое решение пришло?

— Я использую этот трюк и в зале. Многие бойцы, когда защищаются у сетки, стараются максимально к ней прижаться, чтобы создать процесс трения, чтобы их тяжелее было свалить или бросить. А когда человек на открытом пространстве, его легче двигать. Поэтому нужно создать какое-то пространство между ним и сеткой, я просто оттолкнул его, просунул руку дальше, и там уже захват плотнее и бросить его легче.

— Тебе дали нового соперника на пятидневном выходе, Диего Лопеса. Я помню, с ним дрался когда-то чеченский боец Амир Эльжуркаев и нокаутировал его. Ты с Амиром не общался?

— Я, если честно, еще не успел посмотреть все его бои. Это же был бой в ACA? Бой пятилетней давности, я не видел его, может, стоит посмотреть его сейчас. Я смотрел его бои 2022 года, последние. Мне кажется, это полезнее, чем смотреть то, что было пять лет назад.

— После боя Махачева с Волкановски многие сказали: «Ну если он такой отпор дал Исламу, то в своем весе вообще всех снесет». Думаю, ты не считаешь, что дело обстоит так.

— Это точно не так (смеется). Я считаю, что Ислам был не на 100 процентов в хорошей форме, они утром дрались, Ислам согнал больше, чем он. У Волкановски было больше шансов восстановиться, поэтому он настолько неплохо выглядел. Я не считаю, что у Волкановски борьба лучше, чем у меня. Моя борьба на данный момент — лучшая в нашем дивизионе. Я дышу в таком темпе... вот эти две фишки, которые меня отличают на фоне всего дивизиона. Если бой с Волкановски состоится, я знаю, как мне с ним работать.

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— Макс Холлоуэй снова подрался пять раундов и не упал. Объясни как боец — как можно пропустить 1500 значимых ударов в голову за карьеру и ни разу не упасть в нокдаун или нокаут?

— Не знаю... нокаутирующий удар — тот, который ты не видишь. Просто он видит все удары, может быть, у гавайцев какая-то особенность. Надо отдать должное Максу, держит неплохо, но что я заметил в последних боях: удар держит, да, не падает, но реакция подтупилась у него. Можно сравнить его бой с Каттаром и бой с Родригесом, когда он еле-еле вытянул этот бой и смотрелся не очень в своем духе, так скажем.

— Помнишь, когда Илия Топурия дрался с Хербертом, пропустил хайкик и упал в тяжелый нокдаун — ты в этот момент хотел, чтобы его добили, или хотел, чтобы он камбэкнул и ваш бой состоялся?

— Ну почему же? Нет. У меня никакой личной неприязни к этому человеку нет. Хоть он и болтает, это неплохо для нашей игры. Это такой персонаж, благодаря которому можно набрать хорошие баллы, и хорошо, когда в дивизионе есть такие бои. Я достаточно хладнокровно отношусь к этим моментам и стараюсь извлечь максимальную пользу.

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— Хотя бой с Брайсом Митчеллом не состоялся, вот есть у меня по нему вопрос. Он верит в то, что Луна и Солнце на одном расстоянии от Земли, что Земля — плоская. По последнему пункту согласен?

— Нет, конечно, я не согласен, у меня совсем другое видение. Но пусть думает, что хочет. Видимо, у него там на пастбищах в деревне максимально ровная земля и ему так кажется. У нас в горах, когда ты залезаешь на 3000 метров, так не кажется.

— Какой бы ты хотел видеть родную Ингушетию через, скажем, 15 лет? Три вещи, которые обязательно должны быть в такой Ингушетии.

— Я очень не люблю вопросы, которые касаются политики, но, наверное, хотел бы... Ингушетия достаточно неплохо развивается в последние годы, но я хотел бы, чтобы хорошо работали органы, которые противодействуют коррупции. Потом хотел бы, чтобы в Ингушетии сильно развивалось здравоохранение, это у нас достаточно такая весомая проблема в республике. И чтобы побольше было учебных заведений, может быть, и не мирового уровня, но хотя бы всероссийского. Чтобы не надо было ехать в другие города, чтобы получить хорошее образование.

— Вот в соседней к вам братской Чечне по-прежнему популярно творчество Тимура Муцураева. Хабиб его цитировал, Хамзат Чимаев выходил под его песню. Тебе нравится его музыка?

— Я не слушаю музыку. Вообще. Давно перестал ее слушать и стараюсь максимально от нее отдаляться. Я считаю, что музыка делает человека слабее и как-то меланхоличнее, не знаю. Не люблю поддаваться чувствам под воздействием музыки. Это делает мысли человека слабее.