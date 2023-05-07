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Неизвестный дебютант чуть не финишировал Евлоева. Но Мовсар все-таки победил седьмой раз подряд в UFC

Отдел единоборств «СЭ»
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Мовсар Евлоев.
Мовсар несколько раз попадался на болевые приемы.

В ночь на 7 мая в Ньюарке, Нью-Джерси, проходит турнир UFC 288, в главном событии которого Алджамейн Стерлинг встретится с Генри Сехудо. В мейн-карде российский боец Мовсар Евлоев сразился с бразильцем Диего Лопесом в поединке полулегкого дивизиона.

Мовсар перед боем с Лопесом шел на победной серии из шести боев в UFC, а его суммарный рекорд составляет 16 побед и ни одного поражения. В предыдущем поединке бывший чемпион M-1 Global победил Дэна Иге единогласным решением судей. В UFC Евлоев ни разу не побеждал досрочно: в последний раз он финишировал оппонента еще в M-1, когда одолел Рафаэля Диаса в 2018-м.

Диего Лопес случайно оказался в главном карде UFC 288. Драться с Евлоевым должен был Брайс Митчелл, но сторонник теории плоской Земли снялся с поединка из-за травмы. Его заменил бразильский дебютант, в карьере которого не было серьезных проверок. В январе 2018-го Лопес провел один бой в АСВ: Young Eagles и проиграл нокаутом Амиру Эльжуркаеву.

Лопес агрессивно начал поединок: он шел вперед, активно бил лоу-кики, а когда бой перешел на канвас, попробовал поймать Евлоева на скручивание пятки. Но уже спустя пару минут со старта Мовсар оказался сверху, откуда набрасывал удары. Бразилец искал возможности поймать россиянина на прием, и в середине отрезка он чуть не финишировал Евлоева, когда провел армбар. Мовсар чудом вытерпел, после чего продолжил бить соперника из гарда. За несколько секунд до сирены Лопес попробовал еще один способ быстро закончить бой, но времени задушить Евлоева в треугольнике не хватило.

Алджамейн Стерлинг&nbsp;&mdash; Генри Сехудо. Стерлинг — Сехудо, Мухаммад — Бернс. Онлайн-трансляция турнира UFC

Во втором раунде Евлоев навязывал поединок в стойке. Лопес и здесь выглядел опасно. Бразилец не позволял Мовсару доносить точные акцентированные удары в голову, а иногда и сам жестко отвечал. В середине раунда Мовсар провел успешный тейкдаун, после которого разбивал Лопеса из гарда. Диего понес серьезный урон — в этот раз его джиу-джитсу не работало. После двух раундов счет, вероятно, был ничейным.

Мовсар Евлоев.

В начале третьего отрезка Евлоев действовал осторожнее — он осознал всю опасность, что исходила от малоизвестного соперника. Он продемонстрировал это за полторы минуты до конца, когда чуть не сломал руку Мовсара. Тот вышел из сложнейшего положения, но вскоре отдал левую ногу. Бразилец пытался дожать прием до самой сирены, но по лицу Евлоева было видно, что он все контролирует. Однако попытки Лопеса оставили вопросы, кому вообще отдадут этот раунд и бой в целом. Но все судьи выбрали победителем Евлоева — 29:28, 29:28, 30:27.

Мовсар Евлоев
UFC
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