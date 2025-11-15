Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:30

Махачев может стать первым двойным чемпионом UFC из России. Все указывает на его победу

Махачев проведет бой против Деллы Маддалены на UFC 322 16 ноября
Евгений Нарижный
Корреспондент
Джек Делла Маддалена и Ислам Махачев.
Фото соцсети
Ислам выглядит более универсальным бойцом, чем Маддалена.
ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Утром 16 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» состоится турнир UFC 322, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Джеком Деллой Маддаленой. После четырех защит пояса в 70 кг российский чемпион поднимается в полусредний вес, где сразу сразится за титул.

Перед этим поединком болельщики разделились на два лагеря: в одном считают, что россиянин без проблем переедет Маддалену, во втором говорят о Джеке как о самом сложном сопернике в карьере Махачева. Букмекеры примкнули скорее к первому лагерю, потому что коэффициент на победу Ислама слишком уж низкий: всего 1,28 против 3,85 у австралийца.

Безусловно, Ислама вполне справедливо считать фаворитом: он занимает второе место в рейтинге вне весовых категорий, не проигрывает больше 10 лет, а в случае победы повторит легендарный рекорд Андерсона Силвы. Но и Маддалена не вчера дебютировал в UFC — он уже прошел несколько серьезных испытаний, прежде чем надеть пояс.

Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.
Фото соцсети

Кто будет лучше в партере?

Аргументов в пользу Махачева несравнимо больше, чем в пользу Маддалены. В первую очередь нужно говорить о навыках Ислама в партере. В UFC нет и никогда не было бойца с таким высоким уровне грэпплинга — сравниться с ним может разве что Чимаев, но Хамзат все-таки не так разнообразен в партере. Махачев же за карьеру в UFC побеждал четырьмя разными сабмишенами: удушение сзади (дважды), рычаг локтя, удушение ручным треугольником (дважды), кимура и удушение Д'Арсе (дважды).

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322

Принято считать, что россиянину будет сложно, так как он поднимается в весовой категории, но здесь нужно учитывать, что он целенаправленно набирал мышечную массу к этому поединку. Маддалена же не самый большой для своей категории — он примерно одного роста с Исламом, и на дуэли взглядов вообще не было заметно разницы в габаритах.

Махачев по-прежнему невероятно силен физически, поэтому удерживать Маддалену в партере вряд ли будет для него проблемой. Ранее Джек уже испытывал трудности с тем, чтобы встать из-под Гилберта Бернса. Бразилец бился с Маддаленой, уже находясь на спаде, но без проблем валял соперника, и это несмотря на то, что раньше он выступал в легком дивизионе. Спарринг-партнер Ислама Мухамед Берхамов много тренировался с Бернсом и считает, что Махачев сильнее бразильца во всем — это он прочувствовал на себе. Даже дебютант Бассил Хафез, о котором никто не знал до боя с Маддаленой, контролировал Джека почти 7 из 15 минут боя.

Джек Делла Маддалена.
Фото соцсети

Может возникнуть логичная мысль, что для того, чтобы контролировать Маддалену в партере, надо его сначала перевести. Но защита Джека от тейкдаунов далека от идеальной. Белал Мухаммед перевел его три раза из девяти, а тот же Бернс — семь раз из 11. Махачев же смог перевести 13 из 16 соперников в UFC. Без успешных тейкдаунов обошлось в боях с Адриано Мартинсом и Глейсоном Тибау, но там и попыток не было, так как оба поединка закончились на первой минуте. Также ни одного тейкдауна не случилось в поединке с топовым джитсером Дави Рамосом, но и без этого Махачев контролировал соперника почти пять минут.

В общем, если бой перейдет в партер, проблем у Махачева возникнуть не должно. Но что, если Маддалена все-таки избежит переводов и навяжет работу в стойке? Можно не сомневаться, что функциональной готовности у россиянина хватит и в этом случае. Конечно, Ислам немного просел в чемпионских раундах поединка против Дастина Порье, но все равно нашел в себе силы и задушил оппонента.

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: статистика бойцов, прогнозы, трансляция титульного боя UFC 322

Кто будет лучше в стойке?

Не стоит недооценивать стойку Махачева. После поражения нокаутом на старте карьеры в UFC он отточил ударную технику практически до идеала. Махачев силен и в клинче, и на дистанции. Он вырубал Алекса Волкановски, что до него не удавалось никому в UFC. Он давал очень конкурентные раунды тому же Порье и был лучше по проценту точных ударов в каждой пятиминутке.

Александр Волкановски и Джек Делла Маддалена.
Фото соцсети

Но недооценивать Маддалену будет глупо. Австралиец давно никого не нокаутировал, но удар у него довольно тяжелый. Лучший удар Джека — левый хук, он отправлял им в нокаут соперников и в UFC, и до попадания в промоушен. Если Ислам на секунду потеряет бдительность, этот панч вполне может дойти до цели. Кроме того, Маддалена очень плотно и тяжело бьет по корпусу, что ощутил на себе крепкий Рамазан Эмеев. Но вряд ли австралийцу удастся пробить печень Махачева, чей атлетизм на совсем другом уровне.

Все выглядит так, что бой с Маддаленой получится для Махачева легче многих его поединков. Но то же самое думали об Алексе Волкановски, а соотечественник Джека, который, кстати, помогал ему в подготовке, дал россиянину самый тяжелый бой в карьере.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Den Tarasov

    В этом весе только Шафкат Рахмонов может выиграть у Махачева.

    15.11.2025

  • genry2012

    А махачев на ваххабита, да?

    15.11.2025

  • genry2012

    А не всяких ваххабитов с бородами запрещёнными законодательно даже по всей Средней Азии!

    15.11.2025

  • Friend of Misery

    Будьте добры, выкладывайте фотографии спортменов России с флагом России в руках.

    15.11.2025

  • ANDREY GUSEV

    Курочка в гнезде, яичко в пи.де а они уже яичницу жарят! Исламу, конечно же победы! Время покажет.

    15.11.2025

  • Алексей Переверзев

    простой австралийский работяга

    15.11.2025

  • Алексей Переверзев

    Вот вот, у Маддалены тоже шансы весьма неплохие. Скиллы для победы у него точно есть, а как пойдет бой, будет понятно только на практике

    15.11.2025

  • Алексей Переверзев

    По поводу двойного чемпиона "на бумаге" - это чистая формальность. Реальным двойным ни Сехудо, ни Конор никогда не были. Оба никогда не возвращались в вес, где был взят первый пояс, чтобы его защищать. Равно как и Кормье - никогда больше не дрался в полутяжелом после титульника в тяжах. История показывает, что обратный спуск для защиты пояса в более легкой категории для двойного чемпа не имеет смысла, поэтому ЮФС и забирает теперь пояса сразу, чтобы дивизион не простаивал. Поэтому те, кто пытается сказать, что Топурия, или Ислам в случае победы - "не настоящие" двойные чемпионы, определенно неправы

    15.11.2025

  • Pavel Grechko

    Куда вы бежите перед паровозом??? На "двойное" чемпионство Ислама может указывать только свершившийся факт его победы над Маддаленой. (И даже тогда мы помним, что двойной чемпион - это обладатель двух поясов ОДНОВРЕМЕННО. Как Конор или Сехудо, например, когда-то давно)

    14.11.2025

  • Unsafed

    Маддалена на бомжа похож

    14.11.2025

  • Sergejs Stanevics

    Любимые циклы статей «Снимать шкуру с неубитого медведя».

    14.11.2025

    • Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: статистика бойцов, прогнозы, трансляция боя UFC 322

    «Маддалене и в стойке нечего Исламу предложить». Вартанян — об историческом бое на UFC 322

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости