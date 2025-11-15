Бокс/ММА
15 ноября, 15:00

«Маддалене и в стойке нечего Исламу предложить». Вартанян — об историческом бое на UFC 322

Вартанян оценил шансы Махачева на победу над Маддаленой в 70 процентов
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Джек Делла Маддалена, Дана Уайт и Ислам Махачев.
Фото Getty Images
Звездный боец считает, что шансы Ислама на победу — 70 на 30.

Рано утром в воскресенье Ислам Махачев может стать первым российским бойцом, который возьмет титул UFC во втором для себя дивизионе. Ранее Ислам был чемпионом в легком весе, а теперь будет биться с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой за пояс в категории до 77 кг. Махачев провел несколько сборов, набрал мышечной массы и, что важно, не доводил себя до полуобморочного состояния при весогонке.

Мы созвонились с одним из лучших легковесов России Эдуардом Вартаняном, у которого есть немалый опыт выступлений в 77 кг, и обсудили предстоящий поединок. Эдуард убежден, что Махачев — явный фаворит.

О физической форме Махачева, который поднялся в весе: «Мне трудно оценивать форму Ислама по видео и по фото. Учитывая, что, по его словам, ему доставляет большое удовольствие прием пищи, это уже говорит как минимум о лучшем психоэмоциональном состоянии [чем в легком весе].

Ислам Махачев.Махачев — 10-й боец, кто поднимается за вторым поясом UFC. Но сделать это получилось не у всех

Не думаю, что от набора массы он потеряет в скорости. Наоборот — он не будет так истощен [как в легком весе]. Он 100% будет выносливее, при переходе на вес выше выносливость всегда улучшается, а в 5-раундовых боях выносливость — это основное. И он будет сильнее. Потому что чем больше мышц, тем больше силы. У него не будет проблем с кислородом. У него нет такого большого количества мышц, чтобы это как-то вызывало проблемы.

Наоборот — в легком весе у него было мало мышц, которые отвечали за выносливость, условно, окислительно-мышечных волокон. Потому что он вес гонял, и они просто-напросто сгорали во время сгонки, дефицита калорий. А сейчас он в своем весе находится. Тут же зависит от того, сколько у него подкожного жира. А мне кажется, что это до 11-12, плюс-минус. Не путай с бодибилдерами, которые набирают огромную мышечную массу и выносливостью вообще не занимаются. А Ислам — он борется постоянно. Его мышцы — за счет того, что он очень большое количество раз закрывает Д'Арсе и другие локи».

Ислам Махачев.
Фото Getty Images

О победе Маддалены над Белалом Мухаммадом в чемпионском бою: «Джек хорошо выполнил свою работу. Максимально сконцентрированно, собранно. Но тут прямолинейность, читаемость Белала подвели. Ну, не сказать, что там было тотальное доминирование со стороны Маддалены. Какие-то раунды забрал Белал, какие-то — Маддалена. Это был близкий бой.

[Маддалена в пятом раунде поднял Мухаммада словно штангу?] Это был очень крутой выход. Но там по факту больше выскальзывание произошло, чем какая-то чудовищная сила Джека. Это очень рабочая тема. Когда тебя переводят, ты прижимаешься за плечи и отталкиваешься. Особенно, когда после пяти раундов с тебя пот течет. Здесь нет никакой суперсилы. Если протестировать Ислама и Маддалену, я думаю, что Ислам именно на жиме лежа покажет результат лучше».

Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена: трансляция турнира UFC 322 16&nbsp;ноября 2025.Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322

О том, как будет развиваться бой Махачева и Маддалены: «Я плюс-минус так же считаю [что Маддалена — легкий соперник для Махачева]. Я думаю, что Ислам не будет идти первым номером, 100 процентов. Тут два варианта. Ислам в обоих начнет одинаково. Он начнет в своем темпе, который не предполагает форсирования. Маддалена может либо жестко начать первым номером, с джебами, поддавливать, провоцировать как-то. Либо может начать выискивать свою дистанцию, что для Ислама, конечно же, будет лучшим вариантом. Потому что я все-таки считаю, что Ислам точнее Маддалены.

Если сравнить два боя Ислама против Волкановски... В первом Ислам пошел вперед слишком рьяно. Как, кстати, и Волкановски — который сразу начал поддавливать, прям сам пошел. И если внимательно посмотреть, это было неожиданностью для Ислама. А вот второй бой полностью прошел под диктовку Ислама. Если бой с Маддаленой будет проходить в таком темпе [как второй бой против Волкановски], то будет либо технический нокаут [в пользу Махачева], либо после какого-то удара пройдет болевой прием. Либо же — когда вдруг Маддалена пойдет вперед и начнет хаос, будет пытаться донести удары из этого хаоса — то здесь будет перевод [со стороны Махачева], который, возможно, закончится болевым приемом».

Джек Делла Маддалена.
Фото Getty Images

О том, что нужно делать Маддалене для победы: «[У Маддалены есть шансы только в хаосе?] Думаю, да, думаю, что только на каком-то раздергивании, за счет ошибки он может поймать Ислама. [Как Маддалене заставить Махачева действовать не по плану?] За счет двойных атак. То есть обманул — накатил, обманул — накатил. Только за счет этого он может как-то вытянуть на себя Ислама, чтобы тот шел вперед и проваливался.

[Маддалена хорошо встает из партера?] Да, Маддалена выкручивается, но большинство его соперников не работают над таким тотальным контролем, как Ислам. В принципе манаповская школа заточена на вот этот вот контроль. Если посмотреть — начиная с Хабиба, заканчивая Усманом, Умаром — они все работают от контроля в первую очередь, от доминирующего контроля».

Об ударной технике Маддалены: «Ему нечего предложить из ударной техники. Какой-то законченной комбинаторики я не заметил у него. То есть как бы действие ради действия. Двойных атак у него нет, работы по этажам. Кики не закрывает рукой. И наоборот — руки не закрываются теми же киками.

Джек Делла Маддалена и&nbsp;Ислам Махачев.Махачев может стать первым двойным чемпионом UFC из России. Все указывает на его победу

О шансах Махачева в бою: «70 на 30. Ислам станет двойным чемпионом. Получается, первым двойным чемпионом из России».

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Эдуард Вартанян
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
