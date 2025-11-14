Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: статистика бойцов, прогнозы, трансляция боя UFC 322
Ответы на главные вопросы о титульном поединке на номерном турнире UFC.
Бой за титул в женском наилегчайшем весе между чемпионкой Валентиной Шевченко из Киргизии и китаянкой Вэйли Чжан пройдет на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.
- Дата и место проведения турнира UFC 322
- Что стоит на кону и формат боя UFC 322 Шевченко — Чжан
- Данные и статистика Валентины Шевченко
- Видео боев Валентины Шевченко
- Данные и статистика Вэйли Чжан
- Видео боев Вэйли Чжан
- Что говорят Шевченко и Вэйли перед боем UFC 322
- Что говорят эксперты и прогнозы на бой UFC 322 Шевченко vs Вэйли
- Кто еще выступает на турнире UFC 322
- Где смотреть турнир UFC 322
Дата и место проведения турнира UFC 322
Шоу в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября. Вечер ММА стартует в 2.00 по московскому времени 16 ноября. Бой Шевченко и Чжан ожидается ориентировочно в 7.30 мск (советуем подключиться к трансляции заранее).
Что стоит на кону и формат боя UFC 322 Шевченко — Чжан
В бою Шевченко — Чжан определится чемпион UFC в женском наилегчайшем весе. Формат — 5 раундов по 5 минут.
Поединок может закончиться досрочно — нокаутом или техническим нокаутом, сабмишеном или сдачей одного из соперников, остановкой по решению рефери или врача. Если противостояние продлится все 5 раундов, победителя назовут трое судей с учетом счета каждого раунда — решение может быть единогласным, большинством или раздельным.
Данные и статистика Валентины Шевченко
Валентина Шевченко родилась 7 марта 1988 года (возраст на момент боя — 37 лет) в городе Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия). Рост Шевченко — 165 см, размах рук — 170 см.
Боец по прозвищу Пуля провела в профессиональных ММА 30 боев — у нее 25 побед, 4 поражения и еще один поединок завершился вничью.
Последние бои Валентины Шевченко
Впервые за пояс UFC Шевченко сразилась в женском легчайшем весе в своем пятом бою в промоушене. 9 сентября 2017 года Валентина проиграла единогласным решением судей бразильянке Аманде Нуньес на UFC 196 в Лас-Вегасе (США).
После этого поражения Шевченко сменила дивизион на наилегчайший и уже во втором бою в новом весе смогла стать чемпионкой. 8 декабря 2018 года Пуля победила единогласным решением польку Йоанну Енджейчик на турнире UFC в Торонто (Канада).
Шевченко удерживала пояс на протяжении пяти лет. 4 марта 2023 года на UFC 285 в Лас-Вегасе (США) Валентина утратила титул — проиграла мексиканке Алексе Грассо сдачей после удушения сзади. Этот бой стал началом трилогии. Во втором поединке была зафиксирована ничья раздельным решением, а в третьем Валентина взяла верх единогласным решением и вернула титул.
10 мая 2025 года Пуля в восьмой раз за карьеру провела успешную защиту пояса. Чемпионка победила единогласным решением француженку Манон Фьоро на UFC 315 в Квебеке (Канада).
Результаты последних боев Валентины Шевченко
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд/время
|
Рекорд
|
10 мая 2025 года
|
Манон Фьоро
|
Победа, UD
|
5 / 5.00
|
25-4-1
|
14 сентября 2024 года
|
Алекса Грассо
|
Победа, UD
|
5 / 5.00
|
16 сентября 2023 года
|
Алекса Грассо
|
Ничья, SD
|
5 / 5.00
|
4 марта 2023 года
|
Алекса Грассо
|
Поражение, SBM
|
4 / 4.34
|
11 июня 2022 года
|
Тайла Сантус
|
Победа, SD
|
5 / 5.00
Видео боев Валентины Шевченко
Лучшие финиши Валентины Шевченко в UFC: видео
Валентина Шевченко vs Манон Фьоро: видео боя
Финиши Валентины Шевченко в UFC: видео
Данные и статистика Вэйли Чжан
Вэйли Чжан родилась 13 августа 1989 года (возраст на момент боя — 36 лет) в городском округе Ханьдань (Хэбэй, Китай). Рост Вэйли — 163 см, размах рук — 160 см.
На профессиональном уровне Чжан одержала 26 побед и потерпела 3 поражения.
Последние бои Вэйли Чжан
Вэйли Чжан по прозвищу Магнум — бывшая двукратная чемпионка UFC в минимальном весе. Китаянка дебютировала в лиге 4 августа 2018 года с победы над американкой Даниэль Тэйлор на UFC 227 в Лос-Анджелесе (США). Спустя год Вэйли стала чемпионкой дивизиона, выиграв у бразильянки Джессики Андради техническим нокаутом в главном событии турнира UFC в Шэньчжэне (Китай).
7 марта 2020 года Чжан провела успешную защиту и победила раздельным решением судей польку Йоанну Енджейчик на UFC 275 в Каланге (Сингапур), а 24 апреля 2021 года проиграла нокаутом американке Роуз Намаюнас на UFC 261 в Джексонвилле (США). 6 ноября в титульном реванше на UFC 268 в Нью-Йорке (США) победа вновь осталась за Намаюнас.
Магнум вернула пояс в 2022 году. 11 июня китаянка победила в реванше Енджейчик, а 13 ноября удосрочила удушающим приемом американку Карлу Эспрасу в титульном поединке на UFC 281 в Нью-Йорке. С августа 2023-го по февраль 2025-го Вэйли провела три успешные защиты титула, все бои завершались единогласным решением судей. После этого чемпионка оставила дивизион и поднялась в весовой категории.
Результаты последних боев Вэйли Чжан
|
Дата
|
Соперник
|
Результат
|
Раунд/время
|
Рекорд
|
8 февраля 2025 года
|
Татьяна Суарес
|
Победа, UD
|
5 / 5.00
|
26-3
|
13 апреля 2024 года
|
Янь Сяонань
|
Победа, UD
|
5 / 5.00
|
19 августа 2023 года
|
Аманда Лемус
|
Победа, UD
|
5 / 5.00
|
13 ноября 2022 года
|
Карла Эспарса
|
Победа, SBM
|
2 / 1.05
|
11 июня 2022 года
|
Йоанна Енджейчик
|
Победа, KO
|
2 / 2.28
Видео боев Вэйли Чжан
Роуз Намаюнас vs Вэйли Чжан: видео боя
Вэйли Чжан vs Карла Эспарза: видео боя
Вэйли Чжан vs Йоанна Йенджейчик 2: видео боя
Что говорят Шевченко и Вэйли перед боем UFC 322
Валентина Шевченко планирует сохранить пояс и больше чем на сто процентов выложиться в октагоне.
«Для меня это, безусловно, очень важный бой, но я пытаюсь отстраниться от всего, что говорят о нем люди. Вы знаете меня достаточно давно, чтобы понять мой подход к подготовке к поединку: стараюсь вообще освободить свой разум от всего, что происходит вокруг. Знаю, что для победы потребуется полная самоотдача — не половина, не 90 процентов и даже не 98. 100 процентов, а то и больше. Поэтому я всю себя отдаю подготовке», — сказала Шевченко.
Чемпионка добавила: «Каждый раз я думаю, что меня ждет самое сложное испытание. Если думаешь: «Ох, ей не хватает силы, я буду сильнее», это неправильный подход. Нужно думать, что тебя ждет самый тяжелый бой — вот правильный подход. Вэйли Чжан — великолепный, потрясающий боец, у нее есть все навыки, и я выложусь полностью и даже больше, чтобы одержать победу и остаться чемпионкой. Буду искать финиш сразу после выхода в октагон».
Вэйли Чжан на неделе турнира выложила пост в социальных сетях и написала: «Иду к величию».
Что говорят эксперты и прогнозы на бой UFC 322 Шевченко vs Вэйли
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли на стороне китаянки.
«Вэйли поднимается на дивизион выше, и я думаю, что она одержит победу. Трудно ставить против нее», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.
Действующая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Кайла Харрисон планирует устроить битву с Шевченко в формате «США против России».
«В моем идеальном мире я скоро проведу бой, а потом снова выступлю в Белом доме. Но я точно буду участвовать в турнире в Белом доме. На данный момент я единственный чемпион UFC из Америки. Я побью Нуньес в два счета, а потом, имею в виду в моем идеальном мире, Валентина Шевченко победит Вэйли Чжан, и мы устроим что-то вроде битвы США против России в стиле «Рокки IV». Как бы то ни было, Шевченко похожа на русскую шпионку, так что было бы неплохо с ней подраться», — сказала Харрисон.
Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас отдает предпочтение Шевченко, однако не принижает шансы Чжан.
«Я склоняюсь в сторону Валентины, но думаю, у Вэйли есть шанс. Она достаточно быстра и в последнем поединке показала серьезный прогресс в своей игре. Просто, на мой взгляд, Валентина более универсальна и лучше как боец. В конечном счете, я бы сделала ставку на нее», — сказала Намаюнас в интервью MMA Junkie.
Букмекеры назвали фаворитом Шевченко, коэффициент на победу Валентины — 1.75. Шансы Чжан котируются ниже, коэффициент на успех китаянки — 2.13. Ничья оценивается коэффициентом 51.00.
Кто еще выступает на турнире UFC 322
В главном событии UFC 322 состоится титульный бой в полусреднем весе между действующим чемпионом австралийцем Джеком Деллой Маддаленой и бывшим чемпионом легкого веса россиянином Исламом Махачевым.
Из российских бойцов в этот вечер в Нью-Йорке также проведут свои бои средневес Роман Копылов (с бразильцем Грегори Родригесом), боец среднего дивизиона Байсангур Сусуркаев (с американцем Эриком Макконико) и легковес Вячеслав Борщев (с бразильцем Матеусом Камилу).
Где смотреть турнир UFC 322
Все поединки турнира UFC 322 покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Начало трансляции — в 2.00 по московскому времени.
Предварительный и главный карды покажут также телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке, в окне федерального телеэфира). Начало — в 4.00 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 16 ноября. Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC нашего сайта.