Ответы на главные вопросы о титульном поединке на номерном турнире UFC.

Бой за титул в женском наилегчайшем весе между чемпионкой Валентиной Шевченко из Киргизии и китаянкой Вэйли Чжан пройдет на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

ММА UFC: Шевченко — Жанг

Дата и место проведения турнира UFC 322

Шоу в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября. Вечер ММА стартует в 2.00 по московскому времени 16 ноября. Бой Шевченко и Чжан ожидается ориентировочно в 7.30 мск (советуем подключиться к трансляции заранее).

Что стоит на кону и формат боя UFC 322 Шевченко — Чжан

В бою Шевченко — Чжан определится чемпион UFC в женском наилегчайшем весе. Формат — 5 раундов по 5 минут.

Поединок может закончиться досрочно — нокаутом или техническим нокаутом, сабмишеном или сдачей одного из соперников, остановкой по решению рефери или врача. Если противостояние продлится все 5 раундов, победителя назовут трое судей с учетом счета каждого раунда — решение может быть единогласным, большинством или раздельным.

Данные и статистика Валентины Шевченко

Валентина Шевченко родилась 7 марта 1988 года (возраст на момент боя — 37 лет) в городе Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия). Рост Шевченко — 165 см, размах рук — 170 см.

Боец по прозвищу Пуля провела в профессиональных ММА 30 боев — у нее 25 побед, 4 поражения и еще один поединок завершился вничью.

Последние бои Валентины Шевченко

Впервые за пояс UFC Шевченко сразилась в женском легчайшем весе в своем пятом бою в промоушене. 9 сентября 2017 года Валентина проиграла единогласным решением судей бразильянке Аманде Нуньес на UFC 196 в Лас-Вегасе (США).

После этого поражения Шевченко сменила дивизион на наилегчайший и уже во втором бою в новом весе смогла стать чемпионкой. 8 декабря 2018 года Пуля победила единогласным решением польку Йоанну Енджейчик на турнире UFC в Торонто (Канада).

Шевченко удерживала пояс на протяжении пяти лет. 4 марта 2023 года на UFC 285 в Лас-Вегасе (США) Валентина утратила титул — проиграла мексиканке Алексе Грассо сдачей после удушения сзади. Этот бой стал началом трилогии. Во втором поединке была зафиксирована ничья раздельным решением, а в третьем Валентина взяла верх единогласным решением и вернула титул.

10 мая 2025 года Пуля в восьмой раз за карьеру провела успешную защиту пояса. Чемпионка победила единогласным решением француженку Манон Фьоро на UFC 315 в Квебеке (Канада).

Результаты последних боев Валентины Шевченко

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 10 мая 2025 года Манон Фьоро Победа, UD 5 / 5.00 25-4-1 14 сентября 2024 года Алекса Грассо Победа, UD 5 / 5.00 16 сентября 2023 года Алекса Грассо Ничья, SD 5 / 5.00 4 марта 2023 года Алекса Грассо Поражение, SBM 4 / 4.34 11 июня 2022 года Тайла Сантус Победа, SD 5 / 5.00

Данные и статистика Вэйли Чжан

Вэйли Чжан родилась 13 августа 1989 года (возраст на момент боя — 36 лет) в городском округе Ханьдань (Хэбэй, Китай). Рост Вэйли — 163 см, размах рук — 160 см.

На профессиональном уровне Чжан одержала 26 побед и потерпела 3 поражения.

Последние бои Вэйли Чжан

Вэйли Чжан по прозвищу Магнум — бывшая двукратная чемпионка UFC в минимальном весе. Китаянка дебютировала в лиге 4 августа 2018 года с победы над американкой Даниэль Тэйлор на UFC 227 в Лос-Анджелесе (США). Спустя год Вэйли стала чемпионкой дивизиона, выиграв у бразильянки Джессики Андради техническим нокаутом в главном событии турнира UFC в Шэньчжэне (Китай).

7 марта 2020 года Чжан провела успешную защиту и победила раздельным решением судей польку Йоанну Енджейчик на UFC 275 в Каланге (Сингапур), а 24 апреля 2021 года проиграла нокаутом американке Роуз Намаюнас на UFC 261 в Джексонвилле (США). 6 ноября в титульном реванше на UFC 268 в Нью-Йорке (США) победа вновь осталась за Намаюнас.

Магнум вернула пояс в 2022 году. 11 июня китаянка победила в реванше Енджейчик, а 13 ноября удосрочила удушающим приемом американку Карлу Эспрасу в титульном поединке на UFC 281 в Нью-Йорке. С августа 2023-го по февраль 2025-го Вэйли провела три успешные защиты титула, все бои завершались единогласным решением судей. После этого чемпионка оставила дивизион и поднялась в весовой категории.

Результаты последних боев Вэйли Чжан

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 8 февраля 2025 года Татьяна Суарес Победа, UD 5 / 5.00 26-3 13 апреля 2024 года Янь Сяонань Победа, UD 5 / 5.00 19 августа 2023 года Аманда Лемус Победа, UD 5 / 5.00 13 ноября 2022 года Карла Эспарса Победа, SBM 2 / 1.05 11 июня 2022 года Йоанна Енджейчик Победа, KO 2 / 2.28

Что говорят Шевченко и Вэйли перед боем UFC 322

Валентина Шевченко планирует сохранить пояс и больше чем на сто процентов выложиться в октагоне.

«Для меня это, безусловно, очень важный бой, но я пытаюсь отстраниться от всего, что говорят о нем люди. Вы знаете меня достаточно давно, чтобы понять мой подход к подготовке к поединку: стараюсь вообще освободить свой разум от всего, что происходит вокруг. Знаю, что для победы потребуется полная самоотдача — не половина, не 90 процентов и даже не 98. 100 процентов, а то и больше. Поэтому я всю себя отдаю подготовке», — сказала Шевченко.

Чемпионка добавила: «Каждый раз я думаю, что меня ждет самое сложное испытание. Если думаешь: «Ох, ей не хватает силы, я буду сильнее», это неправильный подход. Нужно думать, что тебя ждет самый тяжелый бой — вот правильный подход. Вэйли Чжан — великолепный, потрясающий боец, у нее есть все навыки, и я выложусь полностью и даже больше, чтобы одержать победу и остаться чемпионкой. Буду искать финиш сразу после выхода в октагон».

Вэйли Чжан на неделе турнира выложила пост в социальных сетях и написала: «Иду к величию».

Что говорят эксперты и прогнозы на бой UFC 322 Шевченко vs Вэйли

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли на стороне китаянки.

«Вэйли поднимается на дивизион выше, и я думаю, что она одержит победу. Трудно ставить против нее», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Действующая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Кайла Харрисон планирует устроить битву с Шевченко в формате «США против России».

«В моем идеальном мире я скоро проведу бой, а потом снова выступлю в Белом доме. Но я точно буду участвовать в турнире в Белом доме. На данный момент я единственный чемпион UFC из Америки. Я побью Нуньес в два счета, а потом, имею в виду в моем идеальном мире, Валентина Шевченко победит Вэйли Чжан, и мы устроим что-то вроде битвы США против России в стиле «Рокки IV». Как бы то ни было, Шевченко похожа на русскую шпионку, так что было бы неплохо с ней подраться», — сказала Харрисон.

Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас отдает предпочтение Шевченко, однако не принижает шансы Чжан.

«Я склоняюсь в сторону Валентины, но думаю, у Вэйли есть шанс. Она достаточно быстра и в последнем поединке показала серьезный прогресс в своей игре. Просто, на мой взгляд, Валентина более универсальна и лучше как боец. В конечном счете, я бы сделала ставку на нее», — сказала Намаюнас в интервью MMA Junkie.

Букмекеры назвали фаворитом Шевченко, коэффициент на победу Валентины — 1.75. Шансы Чжан котируются ниже, коэффициент на успех китаянки — 2.13. Ничья оценивается коэффициентом 51.00.

Кто еще выступает на турнире UFC 322

В главном событии UFC 322 состоится титульный бой в полусреднем весе между действующим чемпионом австралийцем Джеком Деллой Маддаленой и бывшим чемпионом легкого веса россиянином Исламом Махачевым.

Из российских бойцов в этот вечер в Нью-Йорке также проведут свои бои средневес Роман Копылов (с бразильцем Грегори Родригесом), боец среднего дивизиона Байсангур Сусуркаев (с американцем Эриком Макконико) и легковес Вячеслав Борщев (с бразильцем Матеусом Камилу).

Где смотреть турнир UFC 322

Все поединки турнира UFC 322 покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе). Начало трансляции — в 2.00 по московскому времени.

Предварительный и главный карды покажут также телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке, в окне федерального телеэфира). Начало — в 4.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 16 ноября. Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC нашего сайта.