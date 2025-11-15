Live
Сегодня, 01:00
Махачев против Деллы Маддалены — Ислам идет за вторым поясом и историей: онлайн-трансляция UFC 322
Главный турнир года совсем близко.
Утром 16 ноября на турнире UFC 322 на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке Ислам Махачев в бою с Джеком Деллой Маддаленой пойдет за вторым поясом, а Валентина Шевченко проведет защиту против Вэйли Чжан. Также выступают россияне Вячеслав Борщев, Байсангур Сусуркаев и Роман Копылов.
Махачев объяснил успешность бойцов с Кавказа: «Мы все воины, мы все сошли с гор»
Ислам Махачев ответил на вопрос, в чем секрет кавказских спортсменов.
«У нас у всех одна кровь, мы все воины, мы все сошли с гор. В этом первоисточник, я думаю. Мы любим тяжелую работу и поэтому достигаем успеха. Я сейчас в Нью-Йорке, и это слишком деловой город для тренировок. А в наших республиках, в наших странах все легко. Ты в 10 минутах от гор, зал совсем близко. А в Нью-Йорке мне нужно преодолеть три квартала до спортивного зала, ехать 45 минут на машине», — сказал боец в интервью Complex.
Хабиб обратился к Махачеву перед боем с Маддаленой
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов оставил важное послание Исламу Махачеву перед турниром UFC 322.
«Пусть Аллах сохранит тебя во благе, младший. В этом виде спорта ты идешь за историей, только вперед и только победа», — написал Нурмагомедов в соцсети.
Хавьер Мендес: «Махачев находится в лучшей форме в карьере»
Тренер российского бойца Ислама Махачева Хавьер Мендес оценил готовность Ислама Махачева к поединку с Джеком Делла Маддаленой.
«Ислам очень усердно готовился, это была большая подготовка, — цитирует Мендеса ТАСС. — Ему также практически не пришлось гонять вес, и это хорошо сказалось на тренировках и его состоянии. Думаю, это его лучшая форма в карьере. И он готов к бою».
Взвешивание участников турнира UFC 322 проходило на весах с боя Мохаммеда Али и Джо Фрейзера.
Поединок проходил в 1971 году на «Мэдисон-сквер-гарден» и завершился победой Фрейзера единогласным решением судей. Поражение стало для Али первым в карьере.
Дана Уайт: «Если Махачев победит Маддалену, то скинет Топурию с первого места рейтинга P4P»
По словам главы UFC Даны Уайта, Ислам Махачев возглавит рейтинг лучших бойцов вне зависимости от веса в случае победы над Джеком Делла Маддаленой.
«Ислам зачистил легкий дивизион, победив каждого из соперников. Теперь он поднимается в весе. Сейчас он занимает второе место в рейтинге лучших бойцов промоушена — на первой строчке находится Илия Топурия. Если Ислам выиграет у Делла Маддалены на выходных, то скинет Топурию с первого места в этом списке», — цитирует Уайта TMZ Sports.
Уиттакер считает, что Маддалена сможет защищаться от тейкдаунов Махачева
Экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер прокомментировал титульный поединок в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой.
«Я ставлю на Джека. У него есть интуиция, мужество и решимость сопротивляться тейкдаунам, с которыми Ислам пойдет вперед, а в стойке Джек просто лучше. Делла Маддалена умеет обороняться. С точки зрения мастерства, думаю, у обоих есть сильные стороны. Мне не кажется, что у кого-то есть явный перевес. У Джека лучше бокс, который заставит Ислама пожалеть обо всем, что он не делает хорошо. Джеку нечего терять, а Исламу — есть. Он сейчас самый желанный соперник в UFC», — приводит слова Уиттакера MMArcade Podcast.
Трамп не посетит бой Махачева с Маддаленой на турнире UFC 322
Глава UFC Дана Уайт сообщил, что президент США Дональд Трамп не посетит турнир UFC 322, на котором в титульном поединке подерутся россиянин Ислам Махачев и австралиец Джек Делла Маддалена.
«Будет ли президент Трамп? Да он является тем, кто любит поддерживать спорт, но нет, его не будет на этом турнире», — приводит FOX Sports слова Уайта.
UFC представил статистику участников главного боя. У Маддалены значительное преимущество в размахе рук. Махачев доминирует в тейкдаунах и защите от них.
Махачев рассказал о самой главной проблеме для него в полусреднем весе
По словам экс-чемпиона UFC в легком дивизионе, набрать вес оказалось сложнее всего.
«Самое сложное — стать большим, набрать вес и работать с крупными парнями, чтобы добиться большего, чем раньше. Я борюсь всю свою жизнь, но завтра все будет по-другому. Завтра самый важный день для меня, самый важный день для моей профессиональной карьеры. Вот почему я очень усердно готовлюсь», — сказал Махачев ESPN MMA.
Махачев: «Моя мечта — стать двойным чемпионом»
Ислам Махачев настроен осуществить свою мечту и стать двойным чемпионом UFC.
«Я чувствую, что все еще чемпион. Я никому не отдам свой пояс. Я просто пришел забрать второй. Это моя мечта. Я очень близок к ее осуществлению. Моя мечта — стать двойным чемпионом. Осталось два дня», — сказал Махачев на пресс-конференции.
Маддалена: «Если Махачев не ожидает тяжелого боя, его ждет жестокое пробуждение»
Джек Делла Маддалена заодно постарается взять реванш за своего соотечественника Алекса Волкановски — чемпион в полулегком весе дважды поднимался в весе и проиграл бои за пояс Исламу Махачеву.
«Если он не ожидает тяжелого боя, его ждет жестокое пробуждение. Я чувствую себя андердогом. У меня менталитет андердога — мне нужно все доказывать. Пять раундов с Исламом — нужно ожидать, что в какой-то момент окажешься на земле. Но в идеале — держать дистанцию и не оказаться на земле. Мы ожидаем полноценный бой по ММА, где нужно будет показать все навыки», — сказал Маддалена.
Результаты взвешивания участников турнира UFC 322
Титульный бой в полусреднем весе: Джек Делла Маддалена (77,02 кг) — Ислам Махачев (77,11 кг)
Титульный бой в наилегчайшем весе: Валентина Шевченко (56,51 кг) — Вэйли Чжан (56,51 кг)
Полусредний вес: Шон Брэди (76,83 кг) — Майкл Моралес (77,38 кг)
Полусредний вес: Леон Эдвардс (77,11 кг) — Карлос Пратес (76,92 кг)
Легкий вес: Бенеил Дариуш (71,3 кг*) — Бенуа Сен-Дени (70,57 кг)
Средний вес: Бо Никал (84,27 кг) — Родольфо Виейра (84,36 кг)
Средний вес: Роман Копылов (84,0 кг) — Грегори Родригес (84,27 кг)
Женский наилегчайший вес: Эрин Бленчфилд (57,06 кг) — Трейси Кортес (56,97 кг)
Полулегкий вес: Малкольм Уэллмейкер (65,13 кг) — Этин Юинг (65,86 кг)
Средний вес: Кайл Дакас (84,36 кг) — Джеральд Мершарт (84,18 кг)
Полулегкий вес: Пэт Сабатини (66,04 кг) — Чепе Марискал (66,04 кг)
Женский минимальный вес: Анджела Хилл (52,43 кг) — Фатима Клайн (52,34 кг)
Средний вес: Байсангур Сусуркаев (84 кг) — Эрик Макконико (84,18 кг)
Легкий вес: Вячеслав Борщев (70,66 кг) — Матеус Камило (70,66 кг)
*Дариуш не уложился в лимит легкого веса и штрафован на 20 процентов гонорара в пользу соперника.
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев: бой за титул в полусреднем весе
Австралийцу Джеку Делла Маддалене — 29 лет, в его рекорде — 18 побед и 2 поражения. Карьера бойца началась с двух досрочных поражений в 2016 году, после чего он выиграл 18 боев подряд. В UFC Маддалена выступает с 2022 года и еще ни разу не проиграл — 8-0. 11 мая Джек победил Белала Мухаммада и отобрал у палестинского американца пояс чемпиона в полусреднем весе на турнире UFC 315 в Монреале (Канада). После пяти раундов судьи насчитали 48-47, 48-47, 49-46.
Россиянину Исламу Махачеву — 34 года, в его рекорде — 27 побед и 1 поражение. В UFC боец из команды Хабиба пришел с рекордом 11-0, во втором поединке в американском промоушене потерпел поражение нокаутом от Адриано Мартинса на турнире UFC 192 3 октября 2015-го и с тех пор одержал 15 побед подряд. Махачев стал чемпионом UFC в легком весе 22 октября 2022-го после победы над Чарльзом Оливейрой удушающим приемом. Далее Ислам провел четыре успешные защиты и по их числу установил рекорд дивизиона, а затем принял решение оставить пояс и подняться в полусредний вес. Еще ни один россиянин не становился чемпионом UFC в двух разных дивизионах.
Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: бой за титул в наилегчайшем весе
Представительнице Киргизии и Перу Валентине Шевченко — 37 лет, в ее рекорде — 25 побед, 4 поражения и 1 ничья. Впервые боец из Бишкека стала чемпионкой UFC 8 декабря 2018 года после победы над Йоанной Енджейчик. Пуля потеряла и вернула пояс в трилогии с Алексой Грассо и в общей сложности провела восемь успешных защит. В предыдущем поединке Шевченко победила решением судей Манон Фьоро на турнире UFC 315 10 мая.
Китаянке Вэйли Чжан — 36 лет, в ее рекорде — 26 побед и 3 поражения. В UFC боец дважды становилась чемпионкой минимального веса, а проигрывала лишь дважды — Роуз Намаюнас. В последнем бою Чжан единогласным решением судей победила Татьяну Суарес на турнире UFC 312 9 февраля, затем решила оставить пояс и подняться в дивизион выше для титульного боя.
Роман Копылов — Грегори Родригес: бой в среднем весе
Россиянину Роману Копылову — 34 года, в его рекорде — 14 побед и 4 поражения. Лишь четыре поединка в карьере бойца из Кемеровской области дошли до судейских записок, остальные завершились досрочно. В UFC рекорд сибиряка — 6-4. В последнем бою он обидно проиграл Пауло Косте единогласным решением судей на турнире UFC 318 19 июля.
Бразильцу Грегори Родригесу — 33 года, в его рекорде — 17 побед и 6 поражений. Семь из восьми последних боев латиноамериканца завершились досрочно. В этом году Родригес провел два поединка — проиграл нокаутом Джареду Каннонье 15 февраля и нокаутировал Джека Херманссона 28 июня.
Байсангур Сусуркаев — Эрик Макконико: бой в среднем весе
Россиянину Байсангуру Сусуркаеву — 24 года, в его рекорде — 10 побед в 10 боях. Боец начал путь в UFC с Претендентской серии Даны Уайта и 12 августа нокаутировал Муртазу Али. Руководство организации оценило яркое выступление, уже через четыре дня Сусуркаев провел в промоушене первый бой после подписания контракта. На турнире UFC 319 россиянин победил Эрика Ноллана удушающим приемом.
Американцу Эрику Макконико — 34 года, в его рекорде — 10 побед, 3 поражения и 1 ничья. В своем последнем бою Макконико победил раздельным решением судей Коди Брандейджа на турнире UFC on ESPN 72 9 августа.
Вячеслав Борщев — Матеус Камило: бой в легком весе
Россиянину Вячеславу Борщеву — 33 года, в его профессиональном рекорде в ММА — 8 побед, 6 поражений, одна ничья. В UFC Борщев выступает с 2022 года, рекорд в организации — 3-5-1. В последнем выступлении боец из Волгограда проиграл Террансу Маккинни удушающим приемом на турнире UFC 317 28 июня.
Бразильцу Матеусу Камило — 24 года, в его рекорде — 9 побед и 3 поражения. Карьера бойца в UFC только началась — в дебютно бою в организации он уступил болевым приемом Габриэлю Грину на турнире UFC Fight Night 256 17 мая.
Где смотреть турнир UFC 322
В полном объеме UFC 322 покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, канале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (все варианты просмотра — платные). Начало трансляции — в 2.00 мск.
Предварительный и главный кард также можно смотреть на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), вместе с ними — на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала). Начало — в 4.00 мск.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию главных боев UFC 322. Оставайтесь онлайн!
Кард турнира UFC 322
На турнире UFC 322 состоятся 14 поединков. В октагон выйдут бойцы из Австралии, России, Киргизии, Китая, США, Эквадора, Англии, Бразилии, Франции.
Главный кард
Джек Делла Маддалена (18-2) — Ислам Махачев (27-1)
Валентина Шевченко (25-4-1) — Вэйли Чжан (26-3)
Шон Брэди (18-1) — Майкл Моралес (18-0)
Леон Эдвардс (22-5-0-1) — Карлос Пратес (22-7)
Бенеил Дариуш (23-6-1) — Бенуа Сен-Дэни (15-3-0-1)
Прелимы
Бо Никал (7-1) — Родольфо Виейра (11-3)
Роман Копылов (14-4) — Грегори Родригес (17-6)
Эрин Бленчфилд (13-2) — Трейси Кортес (12-2)
Малкольм Уэллмейкер (10-0) — Этин Юинг (8-2)
Ранние прелимы
Кайл Дакас (16-4-0-1) — Джеральд Мершарт (37-20)
Пэт Сабатини (20-5) — Чепе Марискал (18-6-0-1)
Анджела Хилл (18-15) — Фатима Клайн (8-1)
Байсагур Сусуркаев (10-0) — Эрик Макконико (10-3-1)
Вячеслав Борщев (8-6-1) — Матеус Камило (9-3)
Дата, место проведения, время начала UFC 322
UFC 322 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября. Турнир примет легендарная арена «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Шоу начнется в 2.00 по московскому времени с ранних прелимов, в 4.00 стартует предварительный кард, а в 6.00 — главный кард.
Всем привет!
В ночь с 15 на 16 ноября пройдет номерной турнир UFC 322. В главном событии экс-чемпион в легком весе Ислам Махачев попробует завоевать титул в полусреднем дивизионе против обладателя пояса Джека Делла Маддалены. В соглавном бою Валентина Шевченко будет защищать пояс чемпионки в наилегчайшем весе против Вэйли Чжан. Также увидим бои россиян Романа Копылова, Байсангура Сусуркаева и Вячеслава Борщева.