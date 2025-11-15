Маддалена: «Если Махачев не ожидает тяжелого боя, его ждет жестокое пробуждение»

Джек Делла Маддалена заодно постарается взять реванш за своего соотечественника Алекса Волкановски — чемпион в полулегком весе дважды поднимался в весе и проиграл бои за пояс Исламу Махачеву.

«Если он не ожидает тяжелого боя, его ждет жестокое пробуждение. Я чувствую себя андердогом. У меня менталитет андердога — мне нужно все доказывать. Пять раундов с Исламом — нужно ожидать, что в какой-то момент окажешься на земле. Но в идеале — держать дистанцию и не оказаться на земле. Мы ожидаем полноценный бой по ММА, где нужно будет показать все навыки», — сказал Маддалена.