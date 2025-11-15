Главная информация о титульном бое в полусреднем весе на турнире UFC в США.

ММА UFC: Делла Маддалена — Махачев

Дата и место турнира UFC 322 Махачев — Маддалена

Титульный поединок за пояс UFC в полусреднем весе между российским бойцом Исламом Махачевым и действующим чемпионом промоушена австралийцем Джеком Деллой Маддаленой станет главным событием турнира UFC 322 в Нью-Йорке (США). Шоу в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» пройдет в ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 ноября.

Вечер ММА стартует с ранних прелимов в 2.00 16 ноября по московскому времени. Бой Махачева и Маддалены ожидается ориентировочно в 8.00 мск (советуем следить за событием заранее).

Что стоит на кону и формат боя Махачев — Маддалена

В бою Махачев — Маддалена определится чемпион UFC в полусреднем весе. Формат — 5 раундов по 5 минут.

Поединок может закончиться досрочно — нокаутом или техническим нокаутом, сабмишеном или сдачей одного из соперников, остановкой по решению рефери или врача. Если противостояние продлится всю дистанцию, победителя назовут три судьи с учетом счета каждого раунда — решение может быть единогласным, большинством или раздельным.

Данные и статистика Ислама Махачева

Российский боец Ислам Махачев родился 27 октября 1991 года (возраст на момент боя — 34 года) в Махачкале (Республика Дагестан). Рост Ислама — 178 см, размах рук — 178 см.

В профессиональных ММА Махачев провел 28 поединков, одержал 27 побед и потерпел одно поражение. До этого боец выступал в легком весе.

Последние бои Ислама Махачева

Россиянин выступает в UFC с 2015 года. Ислам провел в промоушене 17 боев, одержал 16 побед при одном поражении.

Дагестанец несколько лет владел чемпионским поясом UFC в легком весе. До первого титульного боя Ислам выступал в UFC на протяжении семи лет. Махачев стал чемпионом лиги 22 октября 2022 года на турнире UFC 280 в противостоянии с бразильцем Чарльзом Оливейрой, которого победил ручным треугольником на четвертой минуте второго раунда.

После этого Ислам четыре раза успешно защитил пояс. Первые две защиты россиянин провел с чемпионом UFC в полулегком весе австралийцем Александром Волкановски — в первый раз победил единогласным решением судей, во второй — ударом ногой в голову с последующим добиванием в первом раунде. Также Махачев досрочно победил американца Дастина Порье и бразильца Ренато Мойкано, оба раза — приемом Д'Арс.

Весной 2025 года Махачев принял решение перейти в полусредний дивизион и побороться за второй титул в карьере. При этом боец освободил пояс легковесов. Свой переход Ислам объяснял тем, что испытывал трудности с весогонкой.

Результаты последних боев Ислама Махачева

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 18 января 2025 года Ренато Мойкано Победа, SBM 1 / 4.05 27-1 1 июня 2024 года Дастин Порье Победа, SBM 5 / 2.42 21 октября 2023 года Александр Волкановски Победа, KO 1 / 3.06 11 февраля 2023 года Александр Волкановски Победа, UD 5 / 5.00 22 октября 2022 года Чарльз Оливейра Победа, SBM 2 / 3.16

Видео боев Ислама Махачева

Ислам Махачев vs Ренато Мойкано (видео)





Ислам Махачев vs Лео Кунц (видео)

Финиши Ислама Махачева в UFC (видео)

Данные и статистика Джека Деллы Маддалены

Австралийский боец Джек Делла Маддалена родился 10 сентября 1996 года (возраст на момент боя — 29 лет) в Перте (Австралия). Рост бойца — 180 см, размах рук — 185 см.

На профессиональном уровне Джек Делла провел 20 боев, одержал 18 побед и потерпел два поражения.

Последние бои Джека Деллы Маддалены

Джек Делла Маддалена попал в UFC после победы в претендентской серии Даны Уайта, 14 сентября 2021 года австралиец в трехраундовом бою победил единогласным решением судей Анхеля Лусу из Доминиканской Республики. После этого Маддалена провел в промоушене 8 поединков, выиграл каждый из них и только в двух не получал дополнительные бонусы — в дебютном бою с американцем Питом Роджерсом и в противостоянии с американцем Кевином Холландом.

Маддалена завоевал титул чемпиона полусреднего дивизиона 10 мая 2025 года на UFC 315. Австралиец единогласным решением судей победил выступающего под флагом США палестинца Белала Мухаммада, который проводил первую защиту.

Результаты последних боев Джека Деллы Маддалены

Дата Соперник Результат Раунд/время Рекорд 10 мая 2025 года Белал Мухаммад Победа, UD 5 / 5.00 18-2 9 марта 2024 года Гилберт Бернс Победа, KO 3 / 3.43 16 сентября 2023 года Кевин Холланд Победа, SD 3 / 5.00 16 июля 2023 года Бассиль Хафез Победа, SD 3 / 5.00 12 февраля 2023 года Рэнди Браун Победа, SBM 1 / 2.13

Видео боев Джека Деллы Маддалены

Джек Делла Маддалена нокаутировал Пита Родригеза (видео)

Дебют Джека Деллы Маддалена в UFC (видео)

Что говорят Махачев и Маддалена перед боем UFC 322

Ислам Махачев в новом дивизионе не испытывает проблем с рамками веса. Дагестанец рад, что теперь может не ограничивать себя в питании.

«Всю жизнь я был обязан думать, что ем на обед. Сейчас же могу наслаждаться лагерем, кушать все, что захочу, улыбаться и тренироваться. Стал ли я счастливее? Конечно. Я всегда укладывался в вес, но это было очень сложно. По правде говоря, всегда ощущал, что восстановиться перед боем полностью нельзя. Те, кто сбрасывает больше 10 кг, никогда не восстанавливаются на 100 процентов», — рассказал Махачев.

О тренировочном процессе Ислам рассказал следующее: «Веса на тренировках стали больше. Раньше я работал с пацанами, которые весили 83-84 кг максимум. А сейчас работаю с такими, как Мухаммед Берхамов. Он весит 91 кг».

Джек Делла Маддалена не видит в Исламе настоящего бойца полусреднего дивизиона.

«Махачев — один из лучших бойцов мира. Но он не кажется настоящим полусредневесом. Я воспринимаю наш бой так, что это он поднимается в мой вес ради встречи со мной. Это однозначно будет тяжелейший бой в моей карьере. Но у меня есть хороший план. Теперь осталось лишь осуществить его в октагоне», — сказал Делла Маддалена в интервью Fox Sports.

О своем плане на бой австралиец рассказал в сентябре 2025 года на канале Submission Radio: «Я думаю, он, вероятно, попытается начать борьбу пораньше... Анализируя мой бой с Белалом, он, вероятно, видит, что ошибка Белала заключалась в том, что он не начал борьбу раньше. Так что, да, ожидайте, что в первом раунде будет несколько попыток грэпплинга».

Эксперты и прогнозы на бой UFC 322 Махачев vs Маддалена

Экс-чемпион UFC в легком весе, тренер Махачева Хабиб Нурмагомедов считает предстоящий поединок историческим событием.

«Ожидание от боя Ислама Махачева, я думаю, может затмить все бои, потому что это реально историческое событие. Не только для нас. Но и в общем для вида спорта. Сейчас [у Деллы Маддалены] первая защита, в настоящий момент он является чемпионом в полусреднем весе. И очень хороший соперник. Переход в более тяжелую весовую категорию? Да, это тоже будет для нас... проверка. Хорошая проверка для Ислама. В чем я вижу свою миссию? Утром и вечером в зале. Общение, подготовка, весогонка — все вместе», — сказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Vyacheslav Abdusalamov.

Тренер команды Хабиба Хавьер Мендес видит своей целью привести Махачева в наилучшую форму.

«Я полностью согласен с Хабибом, я думаю, это наше самое серьезное испытание. Наша с Хабибом главная ответственность — привести Ислама в наилучшую форму и сделать то, что мы задумали. Думаю, Делла Маддалена очень опасен тем, что он уже довольно долго не проигрывал. У него длинная серия побед, и еще этот парень отлично комбинирует. Он работает по корпусу, по голове и не ограничивается только хедхантингом. Он комбинирует все. Работает по корпусу, потом наносит удары руками, а затем ногами. У него еще и защита от тейкдаунов хорошая», — приводит MMA Junkie слова Мендеса.

Выступающий в легком весе австралийский боец UFC Дэн Хукер восхитился переходом Махачева в новый дивизион.

«Уважение Исламу за то, что сделал шаг вперед и поднялся в полусредний вес. Он, очевидно, заслужил мое уважение тем, что сделал это и решил подраться с Деллой Маддаленой. Это то, чего даже величайший легковес в истории Хабиб не пытался достигнуть», — сказал Хукер в эфире Sky Sports New Zealand.

Экс-чемпион UFC Белал Мухаммад ранее работал с командой Хабиба и в этом бою за титул в полусреднем весе отдает предпочтение Махачеву.

«Если бой перейдет в партер, работа Ислама из позиции сверху станет решающим фактором. Он умен, контролирует каждое движение и не отпускает соперника, когда тот ошибается. Джек совершает ошибки, он может отдать спину или шею, чего нельзя делать с Исламом. Джек не из тех, кто может сдаться. Но ему нужно занять центр клетки и не дать Исламу прижать себя к сетке. Как по мне, борцовский напор Ислама окажется сильнее, чем защита Джека от переводов», — сказал Мухаммад на своем YouTube-канале.

Экс-чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер отметил сильные стороны своего соотечественника Маддалены.

«Полагаю, что у Джека действительно хороший шанс остановить поезд, которым является Ислам Махачев. На ближней дистанции Джек очень хорош. Будет любопытно посмотреть, как покажет себя Ислам», — приводит издание Sporting News слова Уиттакера.

Экс-чемпион UFC в полулегком весе, новый обладатель пояса в легком весе Илия Топурия в провокационной манере высказался о возможном поражении «убежавшего в другой дивизион» Махачева.

«Если Махачев проиграет Маддалене, может возвращаться обратно в Дагестан на свою ферму и продолжать пасти своих овечек», — заявил Топурия в эфире Betsson Sport.

За две недели до боя букмекеры назвали однозначным фаворитом Махачева, коэффициент на победу россиянина — 1.28. Шансы Маддалены котируются ниже, коэффициент на успех австралийца — 3.85. Ничья оценивается коэффициентом 64.00.

Кто выступает на турнире UFC 322

В соглавном событии UFC 322 состоится титульный бой в женском наилегчайшем весе между действующей чемпионкой Валентиной Шевченко из Киргизии и претенденткой, бывшей чемпионкой женского минимального веса китаянкой Вэйли Чжан.

Из российских бойцов в этот вечер в Нью-Йорке проведут свои бои средневес Роман Копылов (с бразильцем Грегори Родригесом) и боец среднего дивизиона Байсангур Сусуркаев (с американцем Эриком Макконико).

Где смотреть турнир UFC 322

В прямом эфире турнир UFC 322 в полном объеме покажут официальная платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (при условии подписки).

Главный кард вечера будут транслировать также телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира, по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 322 Махачев vs Маддалена. Отслеживать последние новости, расписание и результаты боев можно в ленте раздела UFC и в матч-центре ММА на нашем сайте.