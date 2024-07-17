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Сегодня, 17:15

Плюнул и грязно выругался. Стало известно, что Хабиб говорил Конору во время и после боя

Стало известно, что Хабиб говорил Конору во время и после боя
Отдел единоборств «СЭ»
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Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Getty Images
Свидетелем плевка стал ирландский фанат, который сидел в первом ряду.

В этом году исполнится шесть лет с поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Бой Хабиба и Конора — один из тех случаев, когда уровень ненависти между соперниками зашкаливал. Это подтверждает и новое видео на официальном YouTube-канале UFC. В ролике можно увидеть лучшие моменты боя Хабиба и Конора без комментариев, а значит, и услышать все слова, которые произносили бойцы и секунданты во время встречи.

В перерыве между первым и вторым раундами Хавьер Мендес дал ценную подсказку Хабибу: «Никакой стойки, делай все для тейкдауна. Мне все равно, что говорят, мне нужно, чтобы ты добился успеха. Послушай, не стой перед ним, придерживайся стиля Кейна Веласкеса, понял меня?»

«Руки подними! Давай, братик, сделай свое дело!» — эти слова прозвучали от Абубакара Нурмагомедова за мгновение до нокдауна в исполнении Хабиба во втором раунде. Когда Орел перевел ирландца на канвас, Абубакар призывал брата использовать локти и активнее дышать.

«Что случилось? Давай теперь поговорим! Давай поговорим!» — это уже Хабиб обратился к Макгрегору, забивая его локтями из гарда. В этот момент из угла Абубакар еще сильнее заряжал Хабиба: «Убей его!» А Зубайра Тухугов добавил: «Сломай руку!»

Макгрегор выглядел беспомощным, отбрыкивался и попал Хабибу коленом в голову, за что Херб Дин угрожал снять с него балл. Также рефери предупредил, чтобы ирландец не цеплялся за сетку пальцами ног.

 
Бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор. Хабиб задушил Конора со скандалом. Как это было

Хабиб избивал Ноториуса, но в углу после второго раунда Джон Кавана хвалил ирландца: «Какая блестящая стойка!» Ислам Махачев тоже подбадривал Нурмагомедова с другой стороны клетки: «Хабиб, он уже умирает на табуретке! Посмотри на него, просто посмотри! Он ходить не может». Нурмагомедов обернулся в сторону Макгрегора и бросил в его сторону оскорбление: «Ну, что? Сука ******».

В третьем раунде Мендес и Махачев продолжали призывать Хабиба проходить в ноги, но тот продолжал размениваться в стойке. Конору же сделали еще одно замечание за удар по затылку. Когда пятиминутка закончилась, Хабиб снова обратился к Конору: «Эй! Давай поговорим!»

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор
Фото Global Look Press

В перерыве Мендес попросил Хабиба вкладываться в удар, а затем идти за тейкдауном. Нурмагомедов на всякий случай уточнил, каким по счету сейчас будет раунд. Также Хабиб начал спорить с Хербом Дином: «Он ударил [по затылку] три раза!»

Когда Хабиб уложил Конора и оказался в халф-гарде, Махачев крикнул ему: «Не теряй позицию! Одна рука снизу!» У Макгрегора не получалось вылезти из-под россиянина, и он начал хватать Хабиба за шорты — внимание рефери на это тут же обратили Махачев и Мендес. Вскоре после этого Нурмагомедов зашел Конору за спину и заключил его шею в замок. Когда Макгрегор постучал, первым делом Хабиб плюнул в него: «Тьфу, сука! Че, ****** я тебя?! ****** я тебя, сука?!»

Когда в клетке собралась толпа и началась потасовка, одним из тех, кто был на стороне Конора, оказался ирландский болельщик Дэвид Мартин, который жил в Дублине неподалеку от Ноториуса и купил билет в первый ряд.

 
6 октября. Лас-Вегас. Хабиб Нурмагомедов (справа) победил Конора Макгрегора. Хабиб — Конор: безумие в Лас-Вегасе

«Я увидел, как в октагон побежали русские, некоторые напали на Конора, — рассказывал Мартин Sports.ru. — Тогда я оттолкнулся от Даниэля [Кормье], чуть ли не перепрыгнул через него и кинулся в октагон. Туда забежали копы, но они понятия не имели, что я простой зритель.

Я не пострадал. Немного досталось моему пиджаку. Хабиб плюнул в Конора, и, пока я держал его, плевок размазался по воротнику. Даже во время трансляции видно, как Хабиб после болевого плюет на голову Конору, когда тот находится к нему спиной и не видит происходящего».

Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
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