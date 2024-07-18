Эксклюзив перед поединком.

В ночь на 21 июля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в рамках которого таджикский боец Лоик Раджабов встретится с американцем Треем Огденом. Для Раджабова этот бой станет четвертым в промоушене, сейчас его рекорд в UFC — две победы и одно поражение. В интервью «СЭ» Раджабов рассказал о сопернике, финансовых трудностях, как постеснялся предлагать Петру Яну поработать вместе, как нокаутировал соперника за семь секунд и почему Хабиба не стоит осуждать за поведение во время боя с Конором.

— Трей Огден за всю карьеру ни разу не проигрывал и не побеждал нокаутом. Тебе понятно, почему никто не смог его финишировать в стойке или в граунд-энд-паунде?

— Может, у него подбородок хороший... Но я одно заметил, что, когда ты подойдешь к нему, он сразу наклоняется и такие резкие движения делает, что любой человек не может попасть. Он сам борется неплохо, он грэпплер — может, из-за этого.

— Ты в прошлом бою красиво так нокаутировал Аль Сельвади, но бонус не дали. Сильно рассчитывал на эти 50 тысяч?

— Естественно, мы же приходим сюда, чтобы подраться и зарабатывать, потому что здесь содержать [себя] очень трудно и дорого. Из-за этого я сильно рассчитываю. Есть люди, у которых спонсоры хорошие, у них финансового проблем нет, им только нужны победы, и не имеют значение бонусы-монусы. Но есть бойцы, которым вот такая финансовая поддержка сильно помогла бы.

— А я правильно понимаю, что какая-то все равно есть у тебя финансовая поддержка? Дмитрий Смоляков как-то помогает?

— Да, была, в тот раз диетолога мне взял Дмитрий. У меня есть представитель представитель клуба Akbar, они помогают. И у меня есть еще люди, братья, которые помогают, но ты не забудь, что здесь, в Америке, надо иметь минимум 4-5 тысяч долларов в месяц, чтобы ты нормально тренировался и питался. И тем более ближе к бою у тебя расходы увеличиваются в несколько раз.

— Ты перед прошлым боем созванивался по видеосвязи с Петром Яном, он тебя поддержал, пожелал победы. А вы с ним знакомы были до этого?

— Ну, мы в Таиланде познакомились, мы же тоже часто бывали в Таиланде. Иногда если пересекаемся, конечно, поздороваемся. Но в основном в Таиланде, он же там, если не ошибаюсь, в какой-то момент жил и тренировался.

— А в парах с ним не работал?

— Нет. Ну, был раньше интерес поработать, но из-за того, что он весом маленький, я постеснялся говорить [предлагать поработать]. Я думал, что если он сам захочет... Но я его знаю как хорошего технаря. Мне нравится его техника. И самому было интересно просто какой-то дружеский спарринг, но из-за того, что у меня вес больше его, были моменты, я постеснялся говорить о том, чтобы встать в парах.

— У тебя в соцсетях есть фото с тренером Шавката Рахмонова Саидом Сапаровым. А с Шавкатом ты тренировался?

— Может быть, были такие тренировки, на которых мы были в зале. Но мы не стояли в парах ни разу — не знаю, так получилось. Он всегда выбирает оппонентов своих весов, я стараюсь выбирать своих весов — из-за этого.

Фото Соцсети

— Со стороны Шавкат удивлял тебя?

— Я не смотрел, потому что я тоже тренируюсь. Были моменты, когда люди, которые тренировались, хвалили, что он засабмитил, нокаутировал, засадил в спаррингах и так далее. Такие разговоры слышу, но я сам этого не видел.

— Один из твоих друзей в Kill Cliff — это Гилберт Бернс. Хамзат Чимаев говорил, что хотел бы провести реванш с Бернсом, чтобы победить досрочно. Как думаешь, если бы этот поединок снова состоялся, как он закончился бы?

— Если Хамзат поменяет геймплан боя, то думаю, у Хамзата большие шансы. Он молод, он длинный, у него сил много. Но из-за того, что он просто рубился с Гилбертом... Я знаю Гилберта — он тоже такой камень. Поэтому его в борьбе тоже не получится сильно удивлять. Он хорошо себя чувствует из-за того, что он грэпплер, и у него есть физическая мощь. Я думаю, если поменяет, то можно [Чимаеву победить], потому что мне антропометрия Хамзата очень сильно нравится.

— Ты однажды нокаутировал Бразильца Игора Монтеса за семь секунд. А можешь вспомнить, как это получилось?

— Это в Германии было, по-моему?

— В Дрездене.

— Да, в Дрездене. Ну, не знаю, хотя у меня два раза очень тяжелые весогонки были. И после вот этих тяжелых весогонок, два раза у меня быстрые финиши были. С Ахмедом [Алиевым] тоже у меня очень тяжелая весогонка была. Я за ночь семь килограмм скинул, до утра не спал. С этим Игором — то же самое. Я не мог ничего делать. Я подошел на взвешивание, поднялся, у меня какие-то полкилограмма лишние. Он не согласился, я пошел, можно сказать, убивал себя, чтобы скинуть еще полкилограмма. Он бросал мне лоу-кики, я встретил его ударом, на этом бой закончился.

— А там какие-то бонусы давали за такие быстрые победы?

— Нет, в Германии у меня самый большой гонорар — это в GMC был, еще я дрался в весе выше на коротком уведомлении. Сумма была 2500 евро, это самый большой гонорар, который я получал в Германии. Там вообще мало платят, за 500 дрались, бывали моменты, за 200 евро. Но мы соглашались на такие условия ради того, чтобы построить себе карьеру.

— А как сейчас твоя весогонка проходит перед этим боем?

— Пока сейчас я в процессе, но чувствую [себя] нормально. Я думаю, сделаю вес. Вот уже 5,5 кг осталось.

— Диетолог у тебя сейчас есть?

— Нет, нету. К сожалению, не смог в этот раз диетолога нанять — бывают финансовые проблемы. Конечно, с помощью диетолога очень легко получается — он чувствует, контролирует и так далее. Но так как у меня за плечами тоже много таких весогонок... Не смог, короче, и взял в свои руки.

— В 2015 году ты провел бой по любителям в Чехии — проиграл Гаджи Рабаданову. В том же карде прошел поединок Шавката против Гаджимурада Хирамагомедова, Гаджимурад победил решением судей. А ты помнишь тот поединок?

— Не, не помню. Я очень был расстроен, потому что очень быстро проиграл, резко попался на рычаг. Почему-то я неделю не мог смотреть этот бой. Когда я хотел посмотреть его, меня не знаю от чего, но тошнило. Я смотрю, и как будто меня вырывает. Мне обидно было. Потом, спустя неделю, успокоился.

— На ютуб-канале UFC выложили бой Хабиба с Конором без комментариев, и там слышно, как Хабиб ругается на Конора, плюет в него. За это многие фанаты его начали осуждать. Ты как считаешь, Хабиба в этой ситуации можно понять?

— Есть вещи, которые ты в октагоне делаешь, а за пределами октагона не понимаешь, как это случилось. Понимаешь? Очень трудно контролировать эмоции. Вот наш один таджик такой ездит, его в углу секундирует, а он кричит. Видел, не видел? Сам ты даже не понимаешь, что делаешь, как себя вести. А тем более у них сколько вот этой вражды было. Я сам обычно матерюсь, но негромко. Если я был бы на месте Хабиба, может, у меня было бы больше матов... Хотя многие думают, что я спокойный такой. Я не вижу в этом [чего-то страшного]. Он просто освободил все, что у него внутри копилось. Конор наговаривал на него, и он ждал этого момента.