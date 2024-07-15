«У Перейры начнется паника в сложной ситуации». Вахитов уже побеждал Поатана в кикбоксинге, а теперь идет за ним в UFC

Артем знает слабости бразильца.

Алекс Перейра — двойной чемпион UFC, который уже дважды защитил пояс в полутяжелом дивизионе. Сейчас из реальных соперников для Поатана остался только Магомед Анкалаев, и в UFC активно ищут новую оппозицию бразильцу, причем такую, чтобы был исторический подтекст.

Российский кикбоксер Артем Вахитов — идеальный вариант. Вахитов — бывший чемпион Glory, который бился с Перейрой по правилам кикбоксинга дважды — сначала уступил раздельным решением судей, а затем победил решением большинства. Год назад Вахитов начал карьеру в ММА, сейчас его рекорд — 2-1, и есть вероятность, что скоро он выступит на претендентской серии Даны Уайта.

В интервью «СЭ» Артем рассказал о старте в смешанных единоборствах, желаемом сопернике для дебюта в UFC, слабостях Перейры, несостоявшемся поединке с Владимиром Минеевым и многом другом.

О поражении в дебюте из-за травмы

— После поражения восстановился, приступили к работе, к тренировкам. Прямо долгое время с тренером по борьбе Григорием Донцовым отрабатывали эти моменты: правильное падение, группировка, постановка рук, чтобы не травмироваться. И прямо в течение месяца мы каждый день... ну, не каждый день, через день тренировали это. Я уже потом начал группироваться правильно и вот до сих пор сейчас этим пользуюсь.

Я расстроился [из-за поражения], конечно, но не огорчился. Такого прям большого разочарования не было. Я просто расстроился, но понимал, что, значит, так должно быть — не время еще, немножко нужно потерпеть, подождать, чтобы потом уже наверстать упущенное. Я понимал: ну, травмировался, да слава богу никаких там операций, ничего не надо было делать, восстановление хорошо прошло. И вернулись быстро в строй, можно сказать.

О своем уровне борьбы

— Конечно, тяжело говорить, что борьба мне подвластна, но тренировались очень усердно, приезжали спарринг-партнеры, помогали, подсказывали, отрабатывали эти моменты, проходы. Для нас главная задача была — это защита от тейкдаунов, защита от прохода. Ну, там правильно вставать, если попал в сложную ситуацию, то есть выходить из нее. Отрабатываем до сих пор — я понимаю, что еще работать и работать, но сейчас все лучше и лучше это все получается. С каждым разом, с каждой тренировкой все легче становится и меньше какой-то паники уже при моменте, когда ты находишься снизу, со спины кто-то атакует тебя.

На сборы в Таиланд когда ездили, я там занимался грэпплингом, и [на кимуру] попадались спортсмены те, кто даже занимался. Ну, кимура — это один из приемов, который я знаю, который легко вроде получался. Проходил, даже когда мало было у меня опыта именно в борьбе. А с опытными ребятами, конечно, это очень тяжело сделать. Но если уверенно попасться на такой замочек, конечно, хорошо он у меня проходит. Я вроде как чувствую этот прием. А остальные — мне, по сути, они пока и не нужны. Главное — это ударная техника моя и хорошая защита.

О переходе в UFC

— Опасений по поводу резкого повышения оппозиции особо нет, наверное. Если грамотно все делать, подбирать... ну, подбирать, конечно, не получится полностью соперника, но хотелось бы, чтобы большая часть, конечно, ударников была. Ну, и вообще людям интересна ударная техника, поединки в стойке. Но не исключаю такое, что может попасться какой-то грэпплер, джитсер, борец какой-то хороший. У Перейры особо не было борцов, но и в 84, и в 93 кг не особо-то много борцов, особенно в 93. Может, Анкалаев, Блахович — остальные ребята в стойке проводят поединки. Поэтому буду надеяться на это... Если историю раскачать с Алексом Перейрой, то можно грамотно провести по страйкерам, ударникам.

Соперник для дебюта? Есть такой там боец, в 93 боксирует. Даже, может, в топ-10 или в топ-15 попадает, он в Glory на 84 кг боксировал. Джакоби, или как (Дастин Джейкоби. — Прим. «СЭ»)... Тоже из Glory, поэтому, я думаю, было бы интересно встретиться с ним в первом поединке.

Об Алексе Перейре

— Сейчас ищут, кто мог бы составить конкуренцию, потому что Перейра, по сути, уже зачистил дивизион, остался только Анкалаев, с ним еще нужно встретиться. Тогда уже точно. Я считаю, что у Перейры защита очень страдает — все крайние бои... Тот же самый Блахович, который не особо-то ударник, он попадал, не было акцентированных ударов, но он доносил их. С защитой у него всегда проблемы — с Прохазкой первый бой, когда Прохазка доносил удары, но не было акцента.

Если пересмотреть первый поединок, в котором мы боксировали, все уже знали, что он собирается карьеру в ММА начинать, поэтому отдали победу специально, чтобы он ушел двойным чемпионом. Так как был общественный резонанс, и хозяин Glory написал, что несправедливое решение, нужно делать реванш. И, соответственно, его никто не отпустил. Я не считаю, что я проиграл первый поединок. Были свои моменты, но второй бой я тоже выиграл — это бесспорно.

Перейра делает свою работу, которая ему удобна, которая у него идет. Ему больше особо и не надо. Думаю, если он попадет в какую-то сложную ситуацию, то у него начнется паника, потому что план немножко нарушится. Сейчас он действует по своему плану: левый сбоку, лоу-кик. Но никто не застрахован — у панчера всегда есть шанс.

Кто может составить Перейре конкуренцию в стойке, кроме Адесаньи

— Из тяжеловесов, наверное... В 93 не сказать, что там кто-то есть. Ну, вот Анкалаев может в принципе. В стойке, потому что, во-первых, он левша — для Перейры, я думаю, левша будет неудобен. Именно вот этот его крюк, который левый сбоку, будет тяжело проходить. А так, наверное, больше из тяжеловесов. Даже Волков Александр — такой нестандартный в ударке, длинные руки, длинные ноги. В тяжелом весе ему много кто... Тот же самый Аспиналл — он довольно быстрый для своего веса и очень такие комбинации хорошие бьет, и борется неплохо. Ну, и Джон Джонс тоже может составить, хотя Джон Джонс не сказать, что ударник.

Я думаю, с Анкалевым было бы тяжеловато, хотя всякое бывает, потому что я смотрел, допустим, бой Анкалаева с Блаховичем, где Блахович бил лоу-кики и отбил ноги Анкалаеву. Ну, если от Блаховича такие лоу-кики он чувствовал, то от Перейры лоу-кики в два или в три раза сильнее будут.

Об уровне Перейры в партере

— Не знаю, как его партер, я просто смотрю вот эти отработки, что он там делает, бывает. Понятно, не все показывается [в соцсетях]. Мне кажется, тяжеловато ему именно в борьбе, потому что с такими габаритами все равно тяжелее работать, какие-то позиции менять. Может, защищаться полегче будет именно от проходов, а если партер, то там тяжеловато будет — ну, рычаги у него большие, там можно на кимуру легко выйти, удушающий, какие-то еще приемы.

Да в лагере у него Тейшейра, это опытный борец опытный джитсер, поэтому, я думаю, они это отрабатывают в любом случае, но все равно ударника тяжело научить грамотно не защищаться, а именно атаковать в борьбе, какие-то позиции менять. Это очень много-много лет [нужно]. Я думаю, что за это время Перейра особо не научился.

О Минееве

— Да я не исключаю [этого поединка], но это уже со стороны Владимира — какая там будет заинтересованность. Так-то мне без разницы, я же всегда говорил, что я готов по кикбоксингу, по боксу боксировать — вообще без проблем, легко.

Смог бы Минеев на пике победить Адесанью? Насчет победить — не знаю, но конкуренцию составить мог бы. Потому что Адесанья был на тот момент в лучшей форме, никто его остановить не мог, он у всех топовых бойцов выигрывал, тоже поднимался в весе. С Владимиром было бы интересно — тоже два ударника, но Адесанья похитрее, побыстрее, поопытнее в ММА. У него столько боев с топовыми бойцами в лучшей лиге. Интересно было бы посмотреть, но сейчас, конечно, это уже только разговоры.

Может ли Минеев вернуться в ту форму, в которой был раньше? Мне кажется, уже все. Я думаю, он для себя какие-то выводы сделал, сейчас для него спорт — это уже второй план. Вот именно такие выставочные поединки, где [можно] поддерживать себя в форме, зарабатывать деньги, не тратя сил много, здоровья во время подготовки... Конкурентных боев особо там не будет, просто выставочные поединки, где можно заработать легкие деньги.