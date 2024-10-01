«Не люблю смотреть свои интервью, о многом жалею. Что я вообще там нес?!» Хабиб Нурмагомедов: деньги, мама, Мухаммед Али

Легендарный боец дал два больших интервью в ЮВА.

Хабиб Нурмагомедов гостит в Юго-Восточной Азии. Сначала он приехал в Джакарту, а затем переместился в Куала-Лумпур. И там и там Хабиб принял участие в двух похожих мероприятиях — сидел в кресле на сцене и отвечал на вопросы ведущих.

Если в Индонезии общение с Хабибом было частью обширной шоу-программы, устроенной местным брендом, то в Малайзии это было отдельное мероприятие, куда продавали билеты. В большом конференц-зале Всемирного торгового центра собралось около трех тысяч человек. Билеты были недешевыми — от 159 ринггит (3600 рублей) до 1699 ринггит (38 300 рублей). Далее — самое интересное, сказанное Хабибом на этих двух встречах.

Про свою школу единоборств

— В Дагестане у нас есть несколько школ имени моего отца. Там тренируются много молодых ребят. От детей до профессионалов. У нас более 50 профессиональных бойцов, около 400-500 бойцов-любителей. Для меня это социальная поддержка города, в котором я живу. Люди приходят, присоединяются к нашей команде, тренируются. Наша цель — создавать хороших людей и великих чемпионов. Это один из моих бизнесов... Мы называем это бизнесом, но он не для того, чтобы делать деньги. Это для людей, которые приходят к нам, получают опыт, хорошую энергию, становятся частью нашей команды. Что-то вроде этого. Для меня это не бизнес. Для меня это вложение в будущее.

Про следующий бой Ислама Махачева

— Здесь всегда будут какие-то вызовы, новые претенденты на титул. Этот спорт растет очень быстро. Появляется много новых молодых ребят. Хорошие оппоненты для Ислама будут всегда. Ислам сейчас не только чемпион. Сейчас он лучший боец паунд фор паунд. Сегодня. UFC предложили нам бой. В январе. Мы его приняли. UFC очень скоро сделает анонс, где он пройдет и кто будет соперником Ислама. Я сам анонс делать не буду, но могу сказать, что мы сфокусированы на январе.

Про возвращение

— Они [UFC] пробовали, звонили, пытались. Но что есть, то есть. Я завершил карьеру. У меня есть братья, ученики, они выступают, я сфокусирован на них, и они лучшие в мире. Для моего возвращения нет причин. Мы удерживаем все пояса во всех дивизионах, во всех организациях по всему миру. Так почему я должен вернуться?

Про свободное время

— Свободное время я стараюсь проводить с семьей, с детьми. Последние годы у меня так. Это лучше, чем... Я провожу время в зале, провожу время с моей семьей, с самим собой, с детьми. Я расслаблен, спокоен, нахожусь вне камер... Хорошая жизнь.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Про единоборства в Дагестане

— Я слежу за ММА по всему миру. Знаю, что у вас есть ударники, бойцы муай-тай. Но чтобы у вас появились сильные бойцы ММА, вам, ребята, нужна хорошая система, хорошие тренеры. Это мое мнение. Это не просто сделать так, чтобы у вас появились несколько бойцов, как в Дагестане. Потому что у нас отличная система, много хороших тренеров. Если посмотрите на любительский спорт, например на вольную борьбу, греко-римскую, дзюдо, бокс, грэпплинг, ушу-саньда, боевое самбо, — Дагестан лучший в России. Не только в России, но и во всем мире. Было время, что у Дагестана были действующий олимпийский чемпион по вольной борьбе, действующий олимпийский чемпион по тхэквондо, действующий чемпион UFC, действующий чемпион мира по профессиональному боксу. Везде в единоборствах у нас есть чемпионы. Это уникальное место — Дагестан. Здесь, в Малайзии, этот спорт — ММА — очень молод. Если вы, ребята, хотите бойцов UFC, чемпионов UFC, вам нужно создать хорошую систему с хорошими тренерами.

Про случай в аэропорту

— Однажды была ситуация... Несколько лет назад. Я был в аэропорту с моей матерью. И многие люди стали ко мне подходить, беспокоить меня. Иногда, когда ты находишься с семьей, тебе нужна приватность. И мама мне сказала: «Расслабься. Если бы ты им не нравился, они бы никогда к тебе не подошли. Они подходят к тебе, потому что любят тебя».

Про взвешивание перед боем с Макгрегором, когда сказал: «Аль-Хамду ли-Ллях» («Хвала Аллаху»)

— Тогда я чувствовал себя отлично, если честно. Потому что... Я чувствовал себя очень гордым мусульманином. Каждый верит в то, во что верит. Я никогда не сужу людей за то, во что они верят. Это личный выбор каждого. Но я мусульманин, я реально хотел показать это. Почему я сказал: «Я знаю, ребята, вам это не нравится»? Я смотрел много боев Мухаммеда Али. И когда он стал мусульманином, вся система встала против него. Ему было очень сложно. Потому что многим людям это не понравилось. Ок. Если это тебе не нравится... Кого это волнует? Это твоя личная проблема.

Да, это был момент, когда много эмоций соединились. До боя был один день, все разговоры закончились, я был очень эмоционален. Но в этот момент я себя контролировал. До этого было много месяцев подготовки, я был очень рад, что все закончилось, что осталась лишь одна ночь. И на следующий день я размазал лицо этого парня.

Про нежелание травмировать соперников

— Это был честный разговор (речь идет о том, что Хабиб разговаривал со своим соперником Майклом Джонсоном во время боя в ноябре 2016 года. — Прим. «СЭ»), потому что я дрался с ним и понимал, что он не на моем уровне. И я дал ему совет. Знаешь, как бой закончился? Сабмишеном — кимурой. Когда я схватил его руку — я реально мог ее сломать. Но я этого не сделал. И я сказал ему, что он должен постучать. Он постучал — и все закончилось. Все остались целы. Потому что моя цель в этом спорте — не травмировать людей. Моя цель была — стать чемпионом без... Иногда приходилось бить, потому что таков этот спорт. Но когда у меня есть шанс, почему я должен причинять ущерб? Я лучше выберу другой путь.

Сложно без ударов. Таков этот спорт. Но было много ситуаций, когда я мог причинить ущерб человеку, но я этого не делал. Например, так было в моем последнем поединке (против Джастина Гэтжи в октябре 2020 года. — Прим. «СЭ»). Там я сделал переход из армбара на треугольник. Я так сделал, потому что армбаром мог сломать ему руку. Это был мой последний бой. Ты понимаешь, о чем я говорю? С армбара я перешел на удушение треугольником, усыпил его, он проснулся, все остались целы.

Про деньги и славу

— Не знаю [изменился ли из-за денег и славы]. Это вопрос не ко мне. Люди знают лучше меня. Конечно, я скажу только хорошее о себе. Но если хочешь честный ответ, то надо обратиться к людям. Конечно, перед моими глазами они скажут: он хороший парень. Но это хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Деньги и слава — две очень сильных вещи. Тебе следует быть осторожным с ними. Некоторые хотят сильно денег, но не понимают, что приходит с этими деньгами. Деньги никогда не приходят одни. Ты станешь более занятым... бизнес, поездки. Деньги ставят тебя в очень опасную позицию. И ты даже этого не понимаешь. Поэтому, когда люди хотят денег, они должны быть осторожными. Конечно, без денег сложно жить тоже, но... что есть то есть. Я жил на обоих берегах. Богатая жизнь более опасна.

Я уже сказал, что деньги не приходят одни. Они тащат за собой проблемы... Деньги заставляют тебя работать. Ты думаешь, что после денег ты расслабишься? Нет. Делаешь деньги — больше работаешь. Делаешь большие деньги — работаешь над тем, чтобы их сберечь. Много сумасшедших вещей приходят с деньгами. Я встречал много бедных людей тоже. Они счастливые люди. Поэтому люди должны чувствовать это. Когда ты был на обоих берегах, у тебя понимание. Ты видишь, какая сторона лучше. Большую часть жизни я жил бедно.

Про проповедника Закира Найка

— [Известный человек, встреча с которым больше всего запомнилась?] Если говорить не о спорте... я буду честен с тобой, это Закир Найк. Потому что я слушаю его... сколько там уже... может быть, 15 лет. Нет-нет. Меньше. Когда у меня появился первый айфон? В 2012-м? В 2012-м. С 2012 года я его слушаю. Когда у меня появился первый айфон — я увидел его на YouTube. И вот я встретил его на чемпионате мира в Катаре. Мечта стала реальностью.

Фото Зараб Мжавахадзе, Известия

Про бизнес в сельском хозяйстве

— Конечно, бизнес сложнее [чем бои]. Драться — это очень легко. Там ты один на один с оппонентом, клетка закрыта, 25 минут боя. Знаешь, в чем красота моего спорта? Когда ты действительно ненавидишь кого-то — ты размазываешь его и получаешь за это деньги! Если же сделаешь это на улице — пойдешь в тюрьму. В моем же случае было так, что я реально не любил кое-кого, я побил этого парня — и мне за это дали деньги. Этот бизнес намного лучше. Бизнес в сельском хозяйстве... Если ты совершишь ошибку, то тебе придется платить много денег. И тебе нужно заниматься этим постоянно.

Про ошибки в жизни и спорте

— Я о многом жалею, если смотреть на мою карьеру, на мои пресс-конференции, бои. Что я тогда вообще нес? Мне не нравится смотреть мои интервью, мои... лучше смотреть мои бои. Нет болтовни, есть бой... Я о многом жалею, я совершил много ошибок. Это хороший вопрос. Я не знаю...

Про отношения детей и родителей

— [Что бы сделал, если бы мама попросила провести 30-й бой?] Во-первых, не думаю, что она бы так сказала. И я не думаю, что она знает об этих 29-0. Может, и знает, но ее это не волнует. Во-вторых, в отношениях матери и детей, родителей и детей нет свободы слова. Знаешь, когда тебе 17 лет, ты думаешь, что ты король мира, знаешь все. Но когда ты общаешься с родителями, то ок... тут нет свободы слова. Не говори об этом, не говори о том. «О, да мне уже 17 лет, я уже взрослый...» Да даже если тебе 50, а твоя мама жива, ты должен ее слушаться.