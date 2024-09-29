«К черту Макрона и всех глобалистов!» Боец UFC Мойкано разнес власти Франции после победы над Сен-Дени

Бразилец победил, несмотря на ужасную травму.

Минувшей ночью в Париже прошел очередной турнир UFC Fight Night. В главном поединке местный боец Бенуа Сен-Дени разгромно проиграл 35-летнему бразильцу Ренато Мойкано, который после победы дал огненное интервью из октагона.

Что сказал Мойкано

После второго раунда врачи запретили французу продолжать бой — Мойкано засчитали победу техническим нокаутом. Ключевой стала первая пятиминутка: Ренато быстро перевел оппонента в партер и несколько минут забивал кулаками и локтями, сильно разбив лицо Сен-Дени. К концу второго отрезка лицо Бенуа страшно заплыло и кровоточило, а один глаз перестал видеть — бывшему спецназовцу запретили выходить на третий раунд. Бразилец в два раза превзошел оппонента по акцентированным ударам (50 против 25) и серьезно обошел по общему количеству панчей (72 на 35).

Ренато продлил серию побед до четырех и после триумфа дал эмоциональное интервью из октагона. «Франция, я приехал сюда и хотел наговорить много дерьма, но я сходил в Лувр, сходил к Триумфальной арке, во все эти прекрасные места и могу сказать, что французский народ отличный, но ваше правительство ужасное! Французская революция 1789 года хотела отменить Бога, но Иисус Христос здесь, зримо, как никогда.

К черту Макрона, к черту всех глобалистов, они пытаются протолкнуть эту политику, коррупцию. Если вы хотите узнать что-то про экономику, прочитайте книгу «Демократия — низвергнутый Бог», и вы поймете, что демократия — это заблуждение, это ненастоящая власть. Прочитайте и поймете, почему мир сходит с ума. Да, и Париж ***** прекрасен», — высказался бразилец.

Ренато Мойкано. Фото Getty Images

Мойкано много говорил и до боя

Ренато дал яркое интервью еще перед поединком — в нем рассуждал о том, что UFC продюсирует карьеру Сен-Дени ради выгоды. Еще недавно француз считался восходящей звездой легкого дивизиона и даже бился с Дастином Порье (проиграл нокаутом во втором раунде), однако два поражения подряд замедлят взлет 28-летнего бойца в рейтинге. Промоушену же выгодно развивать европейских файтеров для захвата новой аудитории, о чем и рассуждал Мойкано перед турниром.

«Вы заставите меня говорить то, что не нравится UFC, — рассказал бразилец изданию MMA Fighting. — Думаю, дело в том, что UFC ценит Бенуа Сен-Дени. UFC хочет продвинуть его, и это правда. Он очень хорошо начал — много побеждал, но он не встречался с громкими именами. Бой с Дастином Порье — это нелегко. Сколько людей дерутся с Дастином? Он дрался с Макгрегором, он дрался с кем угодно, он легенда. Если вы победите Дастина, то будете близки к титульной схватке. Так что 100 процентов, они (UFC. — Прим. «СЭ») пытаются продавить Бенуа Сен-Дени, и я даже не злюсь на это. Это просто бизнес, Европа — огромный рынок».

Бразилец победил с ужасной травмой

После боя Мойкано будоражил не только ярким интервью, но и жуткими фотографиями травмированного плеча, с которым заканчивал поединок. Бразилец сломался во время схватки, но дотерпел до конца второй пятиминутки и победил.

В каком положении находятся бойцы

Мойкано оформил четвертую победу подряд, но вряд ли серьезно поднимется в рейтинге — до турнира в Париже он и так находился на одну строчку выше Сен-Дени (был 11-м), поэтому для него это была скорее оборона собственной позиции. Однако бразилец заявил, что готов подраться с несколькими громкими именами, чтобы сделать по-настоящему денежный бой. Ренато назвал Дэна Хукера (пятый номер легкого дивизиона) и Пэдди Пимблетта (15-й).

Сен-Дени же потерпел второе поражение подряд — 9 марта он уступил Дастину Порье нокаутом во втором раунде, но после схватки пожаловался на стафилококк, который не позволил подойти к схватке в оптимальном состоянии. К американцу Бенуа подходил одним из главных проспектов дивизиона, одержав пять досрочных побед подряд в шести первых поединках в UFC. Сейчас же француз подвис на 12-й строчке рейтинга с туманными перспективами.