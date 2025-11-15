«Не сказал ни Хабибу, ни Абдулманапу...» Как Махачев перенес операцию на сердце, а затем в его крови нашли мельдоний

Из-за аритмии Ислам пропустил почти два года.

Утром 16 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден» состоится турнир UFC 322, в главном событии которого Ислам Махачев встретится с Джеком Деллой Маддаленой. После четырех защит пояса в 70 кг российский чемпион поднимается в полусредний вес, где сразу сразится за титул. Сегодня Ислам Махачев выглядит как боец без слабых мест, но в его жизни случался эпизод, когда из-за здоровья дальнейшая карьера могла и не состояться.

Секретная операция в Москве

История операции Ислама Махачева на сердце стала известна спустя годы после того, как он вошел в число сильнейших бойцов мира. Проблема возникла еще в 2014 году, до перехода в UFC, когда боец готовился к чемпионату мира по самбо. Во время обязательного обследования у спортсмена выявили аритмию, и поездку на ЧМ пришлось отменить. Тогда Махачев оказался перед выбором — рискнуть карьерой или заняться здоровьем.

«У меня сердце билось как у обычного человека, но в другом месте еще один скачок давало, — рассказывал Ислам в интервью «Руки выше». Лишний раз сердце билось. И просто это место прижиганием убрали, провели маленькую операцию, и больше не было никаких проблем. Врач сказал, что он делал биатлонисту Малышко такую операцию, и он через полгода Олимпиаду выиграл».

Кардиолог предложил провести радиочастотную аблацию — малоинвазивную процедуру, позволяющую «отключить» источник лишнего сердечного импульса. Ислам согласился, но держал все в секрете: знали лишь брат и несколько близких друзей. Даже команда была не в курсе, чтобы избежать лишнего давления и разговоров.

«Сказал об этом только старшему брату и паре друзей. Ни Хабиб, ни Абдулманап, ни Хавьер не знали, — приводит слова Махачева RT. — Я просто не хотел, чтобы это разлетелось. Если бы речь шла об операции на пальце, это бы никого не интересовало. У людей же нет понимания, что происходило, все сразу думают, будто мне порезали грудь и достали сердце. А все гораздо проще. Я даже был в сознании под местным наркозом и наблюдал на экране, что со мной делали».

Операция прошла успешно, Махачев быстро восстановился и вернулся к тренировкам, однако оставить процедуру в тайне от родителей не получилось: брат оставил папку с медицинскими документами на столе, и мама Ислама нашла ее, после чего сильно переживала.

«Мама посмотрела, что это за документы, и всю ночь их изучала, — вспоминал Махачев. — Звонит потом на эмоциях: «Ты че?! Провел такую операцию и никому ничего не сказал!» Я пытался объяснить, что это мелочь, но родителям не объяснишь».

Неожиданный допинг-скандал

По рекомендации врача Махачев принимал мельдоний, который, по словам бойца, в тренировочном лагере сборной России выдавали всем как спортивное питание. Выяснилось, что остатки мельдония могут оставаться в организме до семи месяцев после приема. Ислам рассказывал, что принимал медикамент не курсом, а несколько раз, когда находил его в шкафчике.

Когда препарат внесли в список запрещенных, его следы оказались в организме Махачева во время допинг-теста перед боем в UFC против Дрю Добера, который планировался в апреле 2016-го. Положительный результат мог привести к серьезным санкциям, однако предоставленные медицинские документы доказали, что препарат использовался строго в терапевтических целях.

«В олимпийских видах спорта постоянно ездишь на обследования, на УМО (углубленное медобследование. — Прим. «СЭ»), а профессиональных спортсменов, я не знаю, кто их обследует? Например, тех, кто дерется в российских лигах — они просто кровь сдают, гепатит, и все — выходят, дерутся. Никто не знает, что у него с головой, с сердцем, что в организме творится.

В UFC нас перед каждым боем проверяют: голову, сердце, слух, зрение, все важные органы. Я могу сейчас провести операцию в любой точке мира, и они мне все оплатят. Наши российские бойцы все лечатся в московской клинике, европейской, самой дорогой. Если мениск стоит в обычных больницах максимум 100 тысяч рублей, а там 10 тысяч долларов выходит. Но, наверное, это стоит того — вся карьера на кону стоит».

После восстановления Махачев выиграл чемпионат России по самбо, затем чемпионат мира, а впоследствии и пояс UFC. Из-за этой проблемы он взял паузу почти на два года, зато продолжил карьеру без риска, что аритмия откликнется в будущем.

