Ислам пришел в гости к другой легенде UFC и рассказал много интересного.

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) состоится турнир UFC 311, в главном событии которого запланирован титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Бой станет реваншем: соперники уже встречались в 2019 году, и тогда победу единогласным решением судей одержал Махачев. В преддверии второго поединка Ислам пришел на подкаст Деметриуса Джонсона и рассказал Могучему Мышонку о тренировках с Хабибом, рождении третьего ребенка, ожиданиях от реванша с Царукяном, конфликте с Нейтом Диазом и многом другом.

О тренировках с Хабибом

— Когда Хабиб с нами в лагере, у тебя не так много выбора, знаешь? Сегодня, честно, мы с командой сказали: «Хабиб, может быть, завтра потренируемся, а сегодня отдохнем?» [Хабиб ответил:] «Ладно, ладно, можете просто на пробежку на 30 минут, легкая тренировка». Но когда мы вернулись в зал, мы отрабатывали 12 раундов на боксерских мешках, и после пробежки... это нелегко, понимаешь? И завтра в 10 утра у нас спарринг. Этот парень, он по-другому не знает. Только один способ — тяжелая работа. Я уверен, что справлюсь на 100%. Просто верить ему, делать, что он говорит, и все. Этот парень, у него большой опыт в этом виде спорта, он знает, как это все работает. Вот почему все делают, как он говорит, — просто заткнулись и слушали его на тренировках. Если хочешь стать чемпионом, нужно следовать примеру чемпиона. Понимаешь? Вот почему все слушают его на тренировках.

Когда мы возвращаемся в Дагестан, он не так часто нас тренирует, потому что в Дагестане у нас есть тренер. И в Дагестане у нас нет тренировочных лагерей, мы просто тренируемся. Тренируемся каждый день, делаем спарринги, боремся, но это не какая-то особая тренировка. Раз в день я тренируюсь всю свою жизнь. Неважно, где я нахожусь, летаю или не летаю, еду в деревню или куда-то еще. Я всегда что-то делаю, понимаешь? Но когда у меня есть время... У меня нет кучи дел, понимаешь? Я хочу идти, хочу что-то поделать, поспарринговать, побороться. Потому что я занимаюсь этим всю свою жизнь. Это приносит мне удовольствие, понимаешь? А потом, когда ты в лагере, ты выкладываешься на все 100%.

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Как помог Брюсу Бафферу

— Я был на прошлом турнире UFC, и ко мне подошел Брюс Баффер: «Вот Мовсар из Ингушетии. Как произносить «Ингушетия»?» Я объяснил: «Нужно Ин-гу-ше-тия». Он записал и потом правильно объявил его.

О семье

— Самое важное — это высыпаться, ты же знаешь. У меня есть дети, они маленькие, они просыпаются в 5 утра, в 4 утра. Это мне мешает, конечно. Но я все равно всегда сплю со своими детьми, потому что я скучаю по ним, потому что много путешествую. Но, по моему мнению, когда ты в лагере, тебе нужно сосредоточиться и хорошо высыпаться. Это самое важное для восстановления. Сколько у меня детей? Сейчас трое. Девочка, мальчик, мальчик. Последнему десять дней от роду. Я видел, как он родился, а потом на следующий день мне пришлось уехать. Это работа. Ты [Деметриус] проводил лагерь дома. Кто-то так может, понимаешь? Но я выбираю, я решаю, что лучше уехать из дома. Например, я приехал с гор, я провел три недели в горах в олимпийском центре в России, это большой олимпийский центр. Я провел там три недели, вернулся домой, отдохнул 10 дней и уехал в США.

Почему Махачев больше не тренируется в зале AKA

— Вегас, я думаю, столица ММА. Раньше мы тренировались в Сан-Хосе, но, если бы меня сейчас спросили, я бы выбрал Вегас. Потому что в UFC PI для бойцов есть все, что нужно для восстановления. Тренировки по физподготовке, зал красивый, есть все, сауна, бассейн. В Сан-Хосе трудно найти сауну. Мы ходим в корейскую сауну, там не очень жарко. Наливаешь воды, и они сходят с ума: не лей воду, запрещено. Там не жарко, понимаешь? Русская сауна — это очень жарко. Но в Вегасе у нас много вариантов.

Спор о том, пустят ли Деметриуса в UFC PI

Джонсон: — Что мне нравится, мне и моей жене, когда мы приезжаем в Вегас, — здесь много разных спортзалов, и ты можешь пойти в разные залы тренироваться на высоком уровне. Обычно я не хожу в UFC PI, потому что меня нет в ростере. Так что если я иду туда, то только с активным бойцом.

Махачев: — Нет, мужик, если хочешь пойти, они скажут: «Добро пожаловать, легенда».

Джонсон: — Нет, они скажут: «Сэр, вас нет в ростере. Вы не можете быть здесь. Убирайтесь отсюда».

Махачев: — Хабиб может свободно войти.

Джонсон: — Хабиб? Хабиб — легенда. Он уже закончил карьеру в этом виде спорта.

Махачев: — Я не согласен [с тем, что Джонсона не пустят в UFC PI]. У тебя больше... 11 раз ты защитил свой пояс, понимаешь? Ты можешь ногой с пинка дверь открывать!

Джонсон: — Они сразу вызовут охрану и скажут: «Вытащи эту черную задницу из зала, быстро!

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О конфликте с Нейтом Диазом

— Мы сидели на пресс-конференции, и Диаз начал показывать моей команде средний палец. Зачем? Для кого-то это, может, нормально, но это не наш стиль. Один человек у нас в команде был в маске, приболел, и, может, Диазу показалось, что это Хабиб. Поэтому он начал показывать. Но Хабиб вообще был в другой стране. Забавно, что 5-6 месяцев назад я встретил Диаза у лифта в отеле Wynn, он [поднял руки] и сказал: «Уважение, уважение». И просто пошел дальше. Что изменилось сейчас? Много камер появилось, и люди сразу меняются. Если были какие-то проблемы, можно было решить со мной в отеле тогда, я был в двух метрах. Но он сказал «уважение, уважение» и ушел.

Люди думают, что я это начал, но это был не я. Охрана хотела удалить мою команду с арены, я сказал: «Это не их вина, он им палец показал, им что делать?» — «Извините, вы должны покинуть арену. Лично вы можете остаться, сделать интервью, но команда должна уйти». Я сказал: «Это так не работает. Если команда уйдет, я уйду вместе с ней». В итоге интервью отменили, я ушел с командой.

О бое с Порье

— Порье хорошо подготовился к этому бою. Он хорошо поработал. Думаю, он выучил все мои приемы, защищался. Я допустил ошибку, когда пошел на кимуру. И когда я закрыл, то подумал, что все, конец. Но я ошибся пару раз, понимаешь? И он рассек меня. Мне нравится этот бой. Если ты спросишь меня, какой бой я хотел бы посмотреть еще раз, я бы сказал, что с Порье. Потому что я много раз смотрел этот бой. Знаешь, я травмировался. Знаю, что сделал не так, что сделал правильно, что мне нужно изменить. Много всего. Когда этот пульс больше 200, это хорошо. ["Откуда ты знаешь, что он больше 200?"] Потому что я знаю: когда я не слышу свой угол, значит, он высокий.

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О бойце из команды Хабиба, который стал ленивым

Джонсон: — Помнишь, когда я был на тренировке... я не помню, как зовут того джентльмена, который помогал нам в борьбе.

Махачев: — Это мой лучший спарринг-партнер, Шарип (Маккашарип Зайнуков. - Прим. «СЭ»). Он не боец UFC, он выступает в PFL, выиграл один бой. Ему уже 33 года. И знаешь, раньше этот парень был самым трудолюбивым в спортзале. У него было много побед, хотя иногда он проигрывал, раза три или четыре. Два года назад он начал говорить: «Больше я не буду упорно работать, буду работать с умом. Мне больше не нужно так сильно тренироваться, как раньше. Я должен работать с умом». Например, он пришел к Хабибу два дня назад. У него нет боев, он просто пришел помочь мне, и он знает, что ему не нужна вторая тренировка. Он просто должен быть готов к спаррингу. Он пришел к Хабибу и такой: «Руки болят, шея что-то болит...» И все смеялись, потому что все знают: он ленивый. И Хабиб понял, что ему уже 33 года, ему это не нужно. Он просто должен помочь Исламу подготовиться к спаррингу. Он сказал: «Ты можешь делать все, что хочешь, просто во вторник и в четверг будь готов».

О Царукяне

— Когда дрался с ним в первый раз, честно говоря, я недооценил его, потому что не знал этого парня. В UFC его подписали, потому что никто не хотел приезжать в Россию и драться со мной. Это был турнир в России, и они искали соперника для меня. И примерно за месяц они позвонили мне: «Мы подпишем парня, у которого хороший рекорд, и он будет твоим следующим соперником». И я подумал: «Кто может за пределами UFC создать мне проблемы в борьбе?» Но я не смотрел его бои, понимаешь? Он пришел, и у нас был очень хороший бой, я выиграл все три раунда.

Но сейчас он стал намного лучше, у него больше опыта в UFC, много боев в UFC. Но если вы спросите меня, я скажу, что я вижу его стиль, вижу его навыки, я не вижу ничего, что меня бы удивило. У него хорошая борьба, у меня тоже. Даже лучше. У него хорошая ударка, у меня лучше. У него хороший грэпплинг — я знаю, что мой грэпплинг лучше, но в этот раз будет нелегко, потому что он сейчас номер один. Он парень, который заставит меня сильнее работать, потому что он настоящий претендент, у него хорошая борьба. Мы будем бороться, мы будем биться в ударке, это будет очень хороший бой для фанатов ММА, потому что сейчас чемпион встретится с претендентом номер один.

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О бое Мераба с Умаром

Джонсон: — Соглавное событие — Умар Нурмагомедов против Мераба. Что ты думаешь об этом бое? Потому что они оба хороши, но я считаю, что Умар лучше во всем.

Махачев: — Да, конечно, я согласен с тобой. Знаешь, Мераб хорош. Он знает, что ему нужно делать. Он знает свою игру, он очень хорошо справился со всеми. У него не очень хорошая ударка. Он показывает ударку, а потом проводит тейкдаун, например. Он боец высокого уровня, но, по моему мнению, Умар больше голоден, ему просто нужно остановить борьбу Мераба. Я вижу, как защищается Умар. Я вижу, что он может остановить борьбу и побить его. Потому что все согласны со мной в том, что ударка лучше у него, чем у Мераба. Если он остановит его борьбу... что сделал Жозе Альдо? Он остановил борьбу, но его функционалка... он устал, потому что он в возрасте. Но Умар молод и очень голоден. Я вижу, что у него есть все, чтобы стать чемпионом. И он трудолюбивый человек.