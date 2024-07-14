Биография Роуз Намаюнас: жизнь и карьера двукратной чемпионки UFC

История американского бойца.

Роуз Намаюнас

Прозвище: Бандитка Роуз

Дата рождения: 29 июля 1992 года

Место рождения: Милуоки, США

Рост: 165 см

Вид спорта: ММА

Рекорд: 15-6

Детство и юность Роуз Намаюнас

Будущая боец UFC родилась в Милуоки в семье литовских мигрантов. Детство Роуз было непростым. Ее отец страдал от шизофрении, с юных лет была девочка была свидетелем и жертвой жестокого обращения. Ее мать много работала, а брат редко бывал дома.

Друзья-соседи прозвали ее «Роуз-головорез» из-за того, что она была единственной белой девушкой среди них, да еще самой маленькой. Но при этом Намаюнас вела себя жестче, чем любая из них. Отец в жизни девочки толком не участвовал.

«Мой отец умер. Он толком не присутствовал в моей жизни, потому что у него была шизофрения. Так что вся моя семья боролась с этим с тех пор, как я себя помню», — рассказала Роуз в подкасте WMMath.

В детстве Намаюнас начала заниматься тхэквондо — первые занятия Роуз посетила в возрасте 5 лет. В 9 лет она получила юниорский черный пояс и продолжила заниматься каратэ и джиу-джитсу.

В средней школе Намаюнас занималась кикбоксингом и смешанными единоборствами у Дюка Руфуса в Roufusport, а в старших классах средней школы искусств Милуоки увлекалась реслингом.

Роуз Намаюнас. Фото Global Look Press

Карьера Роуз Намаюнас в ММА

Намаюнас начала выступать в ММА как любитель в 2010 году. Она тренировалась под руководством Грега Нельсона в Академии боевых искусств Миннесоты и одержала четыре победы подряд: две техническим нокаутом и две решением судей, причем оба раза финишировала в первом раунде.

Первый профессиональный поединок Роуз провела против Эмили Кейген в январе 2013 года на турнире Invicta FC и одержала победу при помощи удушающего приема. В той же лиге девушка также победила Катину Катрон и уступила Тише Торрес.

В этом же году Роуз подписала договор с UFC для участия в 20-м сезоне The Ultimate Fighter, который стал первым в истории организации турниром среди женщин ее весовой категории. На кону в том числе стоял контракт с лигой и титул чемпионки. В 2014 году Намаюнас дошла до финала после досрочных побед над Алекс Чемберс, Джоанн Калдервуд, Ранду Маркос и получила право побороться за пояс. В декабре она уступила Карле Эспарзе.

Роуз Намаюнас. Фото Global Look Press

Роуз попала в UFC, но долго ждала дебютного боя. Он состоялся в октябре 2015 года, когда Намаюнас в первом раунде финишировала Анджелу Хилл на UFC 192. В декабре того же года боец одержала победу удушающим приемом над Пейдж Ванзант в главном событии UFC Fight Night 80.

В апреле 2016 года Намаюнас выиграла единогласным решением у непобежденной ранее Тиши Торрес на UFC on Fox 19. В июне Роуз потерпела поражение раздельным решением судей от Каролины Ковалькевич на UFC 201.

В апреле 2017 года Намаюнас выиграла удушающим приемом у Мишель Уотерсон на UFC on Fox 24. В ноябре того же года Бандитка стала чемпионкой UFC в минимальном весе после победы нокаутом над Йоанной Енджейчик на UFC 217. Ее соперница потерпела первое поражение в профессиональной карьере.

«Это была ментальная война, — рассказала Роуз в интервью The MMA Hour. — Я побила ее в ее собственной игре. Ей нужно, чтобы каждый раз ей отвечали на провокации, но я ничего не давала ей. Ей нужно, чтобы соперник отвечал. Я просто не собиралась этого делать и придерживалось этой линии. Это определенно требовало от меня много контроля. Это хладнокровие многое требовало от меня, но я знала, что должна была так делать. Я знала, что чтобы победить мне нужно сломать ее ментальные игры».

Роуз Намаюнас. Фото Global Look Press

В поединке-реванше на UFC 223 в апреле 2018 года Намаюнас вновь одержала победу — на этот раз единогласным решением судей. Вторую защиту титула в мае 2019-го Роуз проиграла, уступив чемпионство бразильянке Джессике Андраде после нокаута.

Во время пандемии коронавируса в начале 2020 года боец взяла паузу после потери двух членов семьи. Реванш Намаюнас с Андраде состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) в июле. Роуз одержала победу раздельным решением судей и получила бонус за лучший поединок вечера.

В апреле 2021 года Намаюнас нокаутировала хай-киком представительницу Китая Чжан Вэйли и во второй раз в карьере завоевала титул чемпионки UFC. Реванш состоялся в ноябре — в этом поединке американка вновь победила китаянку, теперь — раздельным решением судей.

Два следующих боя в рамках промоушена Намаюнас проиграла: в мае 2022-го — Карле Эспарсе раздельным решением, в сентябре 2023-го — Манон Фиоро единогласным решением.

В марте 2024 года Роуз победила Аманду Рибас в главном событии турнира UFC в Лас-Вегасе. Ей присудили победу единогласным решением после пяти раундов.

Достижения Роуз Намаюнас

Боец года Women's MMA (2013)

Двукратная и бывшая чемпионка UFC в минимальной весовой категории

Финалистка The Ultimate Fighter (2014.)

«Боец года» (2013, 2017);

Награда ESPY «Лучший боец» (2018) Роуз Намаюнас. Фото Global Look Press

Личная жизнь Роуз Намаюнас

Намаюнас не забывает о своих литовских корнях. Ее прадед, Юозас Намаюнас, был лейтенантом армии независимой Литвы, после ликвидации которой перешел на службу в Красную Армию. После начала Второй мировой войны он дезертировал.

В 1945-м Намаюнаса задерджали сотрудники НКВД и отправили в фильтрационный лагерь в Ленинградской области. Спустя год он вернулся в Каунас, а в 1968 году погиб в драке. В тот роковой вечер Юозас привлек к себе внимание группы молодых людей антисоветскими заявлениями. По версии семьи Роуз, ее прадед был избит до смерти сотрудниками КГБ у собственного дома.

Намаюнас периодически бывает в Литве и поддерживает контакт с бабушкой и дедушкой. Она понимает литовский язык и общается на нем со старшим поколением своей семьи.

«В последний раз это было два-три года назад. Я продвигала там свой документальный фильм, проводила премьеру. Часть съемок фильма я закончила там и просто навещала свою семью. Да, это было действительно хорошее время, мне очень понравилось. Я надеюсь вернуться этим летом», — сказала Намаюнас в интервью «СЭ» в июле 2024 года.

Роуз встретила своего избранника в 2012 году на церемонии World MMA Awards. Им стал тяжеловес Пэт Берри. По его словам, первая встреча ознаменовалась тем, что юная литовка ударила его по лицу.

Уже более десяти лет Пэт является секундантом Роуз. Причем он не только ее молодой человек, но и тренер. Вступать в брак партнеры пока не спешат.

«Знаете, было бы круто [пожениться]. Все задают мне этот вопрос [о свадьбе]. Я не из тех, кто предпочитает устраивать пышные свадебные мероприятия. Для меня важен сам факт замужества, ну и, конечно же, можно устроить вечеринку в честь такого события. Это [свадьба] рано или поздно произойдет, но сейчас я коплю деньги на дом. Дальше глянем», — сказала Роуз в интервью MMANews.

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