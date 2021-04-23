«После боя оплачу ей билет в Китай». Китайская чемпионка UFC ответила литовке на критику коммунизма

Роуз Намаюнас ранее заявила, что лучше будет мертвой, чем «красной».

В ночь на 25 в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдет турнир UFC 261. В карде сразу три титульных боя: чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман проведет защиту пояса против Хорхе Масвидаля, чемпионка женского наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко сразится с Джессикой Андраде, а обладательница пояса в минимальном весе (до 52,2 кг) Вэйли Чжан встретится с Роуз Намаюнас. У поединка китаянки и американки литовского происхождения есть подтекст, не связанный со спортом.

Несколько недель назад Намаюнас дала откровенное интервью, в котором резко раскритиковала коммунистический режим в Китае и СССР и заявила, что лучше будет мертвой, чем «красной». Она отметила, что «чувствует дополнительную мотивацию» из-за того, что Чжан представляет коммунистическую систему и ценности, характерные для Китая.

«Перед этим боем я чувствую особенную мотивацию из-за того, какую систему она [Чжан] представляет, — сказала она в интервью литовскому порталу LRT.lt — Я всегда помню историю моей семьи, откуда идут наши корни. Я даже сейчас хочу рассказать моему спарринг-партнеру Чико Камусо о том, через какие горести прошел литовский народ, о нашей истории. Недавно мы смотрели фильм «The other Dream Team» — о сборной Литвы по баскетболу, которая завоевала бронзу Игр-1992. В тот год впервые наша страна представляла саму себя, а не СССР.

Этот фильм лучше помогает мне понять, за что я сражаюсь по жизни. После его просмотра я решила для себя — лучше быть мертвой, чем быть «красной». Не думаю, что это совпадение, что Вейли — «красная». В конце концов, она представляет эту систему — у меня нет против нее ничего личного, но этот фактор — огромная мотивация для меня. Я дерусь за свободу в мире, отдаю себя в руки Иисуса, во мне литовская кровь, и я следую за американской мечтой. Все эти вещи я и привнесу в наш бой » .

Чжан за несколько дней до UFC 261 дала интервью BT Sports, ответив на выпад Намаюнас. Китаянка заявила, что UFC — это площадка, на которой выступают бойцы разных национальностей, религий и рас, поэтому зацикливаться на словах оппонентки она не собирается.

«Я не придаю особого значения словам Роуз [о коммунизме в Китае], — сказала Чжан. — UFC — это прекрасная площадка для всех спортсменов по всему миру. Тут важно обращать внимание на положительные стороны. Я сосредоточена исключительно на том, чтобы быть бойцом, и я не хочу вдаваться в такие темы. Может быть, это своего рода способ для Роуз преодолеть свой страх перед боем со мной. Это своего рода эмоции. UFC такая платформа, где дерутся бойцы разных национальностей, религий и рас.