Интервью перед боем.

В ночь на 14 июля в Неваде состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Роуз Намаюнас встретится с Трейси Кортес. А в соглавном поединке пройдет поединок с участием россиянина Муслима Салихова — ему предстоит подраться с аргентинцем Сантьяго Понзиниббио.

Для Салихова этот бой станет 11-м в UFC, но он стал знаменитым еще до попадания в лигу благодаря выступлениям по правилам ушу-саньда. Салихов стал первым не китайским бойцом, завоевавшим золото ЧМ по этому виду единоборств, за что получил от местных фанатов прозвище Король кунг-фу и Король саньда — фактически это одна и та же дисциплина.

В интервью «СЭ» перед боем Салихов рассказал о сопернике, о сборе с Исламом Махачевым в Кисловодске, о массовом отравлении в родном для Муслима Буйнакске и о ситуации с обысками в зале Хабиба.

— Как себя чувствуете перед поединком с Понзиниббио?

— Хорошо чувствую. Первые недели здесь, в Денвере, чуть тяжело было, сейчас уже привык, акклиматизировался. Здесь высота большая — 1600-1700 метров (1609 метров. — Прим. «СЭ») над уровнем моря.

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— Вы смотрели один из последних боев Понзиниббио против Мишеля Перейры? Как думаете, вам с Сантьяго удастся показать такой же зрелищный бой?

— Все от Сантьяго зависит — я-то все сделаю, что можно. По зрелищности я никогда Перейре не уступал. Посмотрим, будет интересный бой, он тоже в стойке дерется.

— В прошлом поединке Понзиниббио проиграл нокаутом Кевину Холланду, а сейчас идут активные разговоры о бое Холланда с Шарой Буллетом. Вы как думаете, Шара способен Холланда нокаутировать?

— Конечно, тут каждый каждого может нокаутировать. Это же UFC, а не поп-ММА (Улыбается.). Самые лучшие бойцы мира здесь собраны.

— Недавно поединок выиграл Хасан Магомедшарипов. Смотрели этот бой?

— Конечно, смотрел, это же наш пацанчик.

— Есть ощущение, что Хасан — это действительно второй Забит в плане стиля ведения боя? Что это не просто слова, потому что Забит — старший брат, а они действительно похожи.

— Да, в последнем бою он показал, что может так же раскрепощенно себя вести, делать интересные трюки.

— В интернете есть видео, где вы работаете с грушей, а на камеру вас снимает Ислам Махачев, рядом — тренер Сейфулла Магомедов. Можете вспомнить, что это была за тренировка?

— Это было в Кисловодске на олимпийской базе, когда Ислам готовился к последнему бою, первый этап его подготовки. Мы не спарринговали, просто я на конец сбора попал. Я на свои сборы приехал и попал на их, на два-три дня. Ислам со своими спарринг-партнерами туда приехал.

— В эти дни, пока вместе были в Кисловодске, чем-то Ислам впечатлил вас? Если со стороны наблюдали.

— Ислам растет, он впечатляет от боя к бою, каждый раз он что-то новое добавляет. В последнем бою он показал бокс просто высочайшего уровня, перебил одного из лучших боксеров, Дастина Порье. Именно в боксе перебил — не ногами. Просто зарубились, и он его побил хорошенько. Да, конечно, Порье опасался борьбы — может, из-за этого столько пропустил, но тем не менее Ислам воспользовался этим моментом.

— Вы родом из Буйнакска, а самая громкая новость последних месяцев в Буйнакске — массовое отравление жителей водопроводной водой. Кого-то из ваших знакомых эта ситуация коснулась?

— Я-то не из города, я живу за городом, в селении Халимбекаул. Это рядом, но у нас разная система водопроводная, так что у нас чистейшая родниковая вода, с этим проблем не было. А так весь город практически — очень много людей болели. Что-то попало в эту воду, и по всему городу распространилось. У меня тренировки были в Буйнакске — у тренеров, с кем я готовился, дети болели, например.

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— Недавно из-за произошедшего в Дагестане теракта и информации о том, что один из террористов раньше тренировался в зале Хабиба, в этом зале прошел рейд, а чиновники говорят о необходимости проверять все бойцовские залы. Вы как считаете, адекватные ли это меры?

— При чем здесь Хабиб вообще и при чем здесь зал? Этот человек — он не ученик команды, он просто попросился на сборы, ему пошли навстречу. Не будут же проверять всю подноготную — где он и что он. Да, конечно, приходи, потренируйся, и все — он не ученик этой школы. Так же и я тренируюсь у Хабиба. Умар сказал, что я могу ходить — к последнему бою готовился там. Там много разных ребят приходят, готовятся, становятся лучше.

А сама команда Хабиба и в плане воспитания, и во всех отношениях одни из лучших ребят. Если взять то, как воспитываются ребята именно в команде Хабиба, — там на высочайшем уровне эта работа ведется. Да, кто-то может прийти, но кто за каждым человеком может уследить, который попросился на сборы? Он пришел, потренировался, и это было две-три недели всего лишь. Это никак не связано, и я думаю, что какие-то меры проводить смысла не было. Мы приходим в зал, здороваемся друг с другом: салам алейкум, ваалейкум ассалам. Все, начали разминку, тренируемся, расходимся по домам.

— Вы сказали, что в зале Хабиба воспитательные работы проводятся. А каким образом?

— После каждой тренировки проходит беседа, особенно полезная для молодых ребят. [Молодым говорят:] «Не стоит нарушать режим, ходить поздно ночью куда-то. [Нужно] быть дома, отдыхать, чтобы быть в форме». Воспитательная работа правильная там ведется.