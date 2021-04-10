«Лучше быть мертвой, чем «красной». Литовская экс-чемпионка UFC мощно ударила по СССР и Китаю

У Роуз свои счеты с коммунистами.

24 апреля бывшая чемпионка UFC в соломенном весе Роуз Намаюнас подерется за титул с китаянкой Вейли Жанг в со-главном событии вечера UFC 261. Намаюнас — всегда тихая, скромная и задумчивая на публике — никогда не была замечена за треш - током даже в самом изящном и учтивом виде, но к грядущему поединку неожиданно бросила бомбочку.

Урожденная литовка (родилась в США от родителей-эмигрантов из Литвы) дала предбоевое интервью литовскому порталу LRT.lt, где резко противопоставила себя коммунистическому режиму и его ценностям. Хотя ее соперница Вейли Жанг представляет современный, вполне себе капиталистический Китай, для Намаюнас это дело никак не меняет : Жанг, по убеждению литовки, дерется за « красных » .

У семьи Роуз давние счеты с СССР : когда-то ее прадеда, военного офицера, убили советские солдаты прямо возле собственного дома в Каунасе. Хотя Намаюнас с рождения уже как 28 лет живет в США, она не теряет связь с исторической родиной — регулярно бывает в Литве и понимает литовский язык, на котором общается со своими бабушкой и дедушкой. И предстоящий поединок с Вейли Жанг Намаюнас воспринимает почти как войну систем, в которой ей предстоит отстоять свободу и идеалы своей страны.

Вейли Жанг.

« Перед этим боем я чувствую особенную мотивацию из-за того, какую систему она [Жанг] представляет, — говорит Намаюнас в интервью LRT через перевод с литовского портала Reddit. — Я всегда помню историю моей семьи , откуда идут наши корни. Я даже сейчас хочу рассказать моему спарринг-партнеру Чико Камусо о том, через какие горести прошел литовский народ, о нашей истории. Недавно мы смотрели фильм «The other Dream Team» — о сборной Литв ы по баскетболу, которая завоевала бронзу Игр - 1992. В тот год впервые наша страна представляла саму себя, а не СССР.

Этот фильм лучше помогает мне понять, за что я сражаюсь по жизни. После его просмотра я решила для себя : лучше быть мертвой, чем быть « красной » . Не думаю, что это совпадение, что Вейли — « красная » . В конце концов, она представляет эту систему , у меня нет против нее ничего личного, но этот фактор — огромная мотивация для меня. Я дерусь за свободу в мире, отдаю себя в руки Иисуса, во мне литовская кровь , и я следую за американской мечтой. Все эти вещи я и принесу в наш бой .