«Лучше быть мертвой, чем «красной». Литовская экс-чемпионка UFC мощно ударила по СССР и Китаю
24 апреля бывшая чемпионка UFC в соломенном весе Роуз Намаюнас подерется за титул с китаянкой Вейли Жанг в со-главном событии вечера UFC 261. Намаюнас — всегда тихая, скромная и задумчивая на публике — никогда не была замечена за треш-током даже в самом изящном и учтивом виде, но к грядущему поединку неожиданно бросила бомбочку.
Урожденная литовка (родилась в США от родителей-эмигрантов из Литвы) дала предбоевое интервью литовскому порталу LRT.lt, где резко противопоставила себя коммунистическому режиму и его ценностям. Хотя ее соперница Вейли Жанг представляет современный, вполне себе капиталистический Китай, для Намаюнас это дело никак не меняет: Жанг, по убеждению литовки, дерется за «красных».
У семьи Роуз давние счеты с СССР: когда-то ее прадеда, военного офицера, убили советские солдаты прямо возле собственного дома в Каунасе. Хотя Намаюнас с рождения уже как 28 лет живет в США, она не теряет связь с исторической родиной — регулярно бывает в Литве и понимает литовский язык, на котором общается со своими бабушкой и дедушкой. И предстоящий поединок с Вейли Жанг Намаюнас воспринимает почти как войну систем, в которой ей предстоит отстоять свободу и идеалы своей страны.
«Перед этим боем я чувствую особенную мотивацию из-за того, какую систему она [Жанг] представляет, — говорит Намаюнас в интервью LRT через перевод с литовского портала Reddit. — Я всегда помню историю моей семьи, откуда идут наши корни. Я даже сейчас хочу рассказать моему спарринг-партнеру Чико Камусо о том, через какие горести прошел литовский народ, о нашей истории. Недавно мы смотрели фильм «The other Dream Team» — о сборной Литвы по баскетболу, которая завоевала бронзу Игр-1992. В тот год впервые наша страна представляла саму себя, а не СССР.
Этот фильм лучше помогает мне понять, за что я сражаюсь по жизни. После его просмотра я решила для себя: лучше быть мертвой, чем быть «красной». Не думаю, что это совпадение, что Вейли — «красная». В конце концов, она представляет эту систему, у меня нет против нее ничего личного, но этот фактор — огромная мотивация для меня. Я дерусь за свободу в мире, отдаю себя в руки Иисуса, во мне литовская кровь, и я следую за американской мечтой. Все эти вещи я и принесу в наш бой.
Впервые я обратила внимание на Вейли, когда она дралась с Тишей Торрес. Торрес неплохо выглядела, но Жанг была просто чуть более крупной и физически сильной версией Тиши. Тиша действовала технично, неплохо двигалась, но Вейли, когда она чувствует, что соперница техничнее, начинает давить, пытается просто снести оппонентку. С Андраде я знала, что она выиграет, но не думала, что все выйдет у нее настолько уверенно. Сейчас я лично очень добавила, особенно в грэпплинге и клинче. Уверена, что смогу выиграть у нее и в стойке. Когда она почувствует силу моих ударов, мою ауру, она сразу захочет увести бой в грэпплинг. План на бой? Бить ее по лицу, забрать спину и задушить».
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