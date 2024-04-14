Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:30

Царукян уже представляет, как будет бить Махачева. Но его первый тренер уверен: пока Арман к реваншу не готов

Царукян раздельным решением судей победил Оливейру на UFC 300
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Чарльз Оливейра и Арман Царукян
Чарльз Оливейра и Арман Царукян.
Фото USA Today Sports
Но следующим соперником чемпиона станет не Арман.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 300, в рамках которого Арман Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок получился для Армана непростым, в первом раунде бразилец поймал его в плотную гильотину, но Царукяну удалось выжить. Второй и третий раунд россиянин не без сложностей, но забрал, однако один из судей посчитал иначе.

Сразу после победы Царукян попросил возможность реванша с Исламом Махачевым, это он делал уже много раз, но именно 14 апреля такие слова были максимально уместными. Арман вышел на серию из четырех побед подряд, а после поражения Исламу в дебюте он уступил лишь однажды Матеушу Гамроту, и результат того поединка остается очень спорным.

Арман Царукян и Чарльз Оливейра
Арман Царукян и Чарльз Оливейра.
Фото USA Today Sports

Ответ Махачева был очень быстрым. «Будь готов. Скоро увидимся, пацан», — написал чемпион UFC в легком весе, который раньше не особо горел идеей второго поединка с Арманом. Теперь Ислам, похоже, и сам понимает, что Царукян — претендент, который больше всех наработал на титульник, особенно с учетом того, что спустя полчаса Джастин Гейджи проиграл глухим нокаутом.

Царукян ответил Махачеву ровно тем же. «Скоро увидимся, пацан», — так Арман отреагировал на слова Ислама, процитированные ему журналистами. В интервью Чаматкару Сандху Царукян прикинул, что в поединке с Исламом постарается его замедлить: «Я чувствую, что намного быстрее его. Нужно много двигаться, не входить с ним в клинч, боксировать на моей дистанции, не давать ему бороться. Я могу перебить его».

Арман Царукян и&nbsp;Чарльз Оливейра. Царукян с трудом, но победил Оливейру. Махачев уже дал понять: этого достаточно для реванша

На пресс-конференции Царукян сказал, что ради титульного боя мог бы вернуться в середине лета, но в UFC чуть позже объявили, что 1 июня Махачев подерется с Дастином Порье. Арман дал понять, что эта дата для него не подходит, потому что он не успеет восстановиться и провести полный кэмп — похоже, теперь ему придется просто ждать результата боя между Махачевым и Порье.

Зачем вообще в UFC устроили бой Ислама с Порье, который недавно нокаутировал Бенуа Сен-Дени, но ранее был наглухо нокаутирован Джастином Гейджи, да и вообще уже два раза проигрывал в титульных поединках? Дастин — единственный свободный боец на 1 июня. Махачеву уже пора провести бой, он не бился с октября, а руководству UFC, очевидно, было необходимо придумать титульник с громкими именами для номерного турнира в Ньюарке.

Арман Царукян
Арман Царукян.
Фото USA Today Sports

По словам менеджера Царукяна Саята Абдрахманова «Матч ТВ», команда Армана отказалась от боя на полуторамесячном уведомлении: «Если вы посмотрите, то там прямо на пресс-конференции Дане Уайту протянули записку, потому что это всё решалось прямо в моменте. Нам предлагали принять бой в Нью-Джерси 1 июня, но мы решили отказаться и провести полноценный лагерь для подготовки к этому бою против Ислама».

Бывший тренер Царукяна Сергей Торосян после просмотра боя с Оливейрой считает, что Арман пока не готов биться с Махачевым. «Я считаю, что этот бой ему вообще не нужен сейчас, — сказал Торосян «СЭ». — Посмотрев, как Оливейра подрался с Махачевым и с Царукяном, я считаю, сейчас ему не надо драться с Махачевым. Сейчас надо тренироваться — чтобы не просто подраться с Махачевым, а чтобы выиграть у Махачева. Лучший для него расклад — хорошо тренироваться и ждать Махачева. Я вижу, как Махачев провел бой с Оливейрой и как провел Царукян. Это абсолютно два разных боя, два абсолютно разных окончания. Думаю, Арману с тем, что он сейчас имеет, будет очень сложно драться с Махачевым — с тем, что тот сейчас имеет».

Арман Царукян. «Финишировал бы молодого Хабиба в 1-м раунде». Царукян: Оливейра, почему не служил в армии, «парочка палок»

Однако Царукяну нет необходимости проводить еще один претендентский бой — он может отдохнуть, а затем приступит к объемному тренировочному лагерю, после которого сослаться на недостаточное количество времени просто не получится.

Реванш в ОАЭ 3 августа уже не будет возможен, потому что к этой дате Махачев — в случае своей победы — вряд ли сможет восстановиться, зато бой в конце октября на еще одном турнире в Абу-Даби выглядит идеальным вариантом как для обоих бойцов, так и для UFC. Все-таки этот поединок хотелось бы увидеть в стране, часовой пояс которой удобен для просмотра боев в России.

Арман Царукян
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
12 апреля в Москве прошло шоу Этери Тутберидзе
Тарасова назвала Дюамель законченной дурой после слов о Валиевой
Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
В Одесской области произошел пожар на энергетическом объекте
В Иране сочли завершенным ответ Израилю
Популярное видео
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Итоги выступления «Трактора», где продолжит карьеру Билялов
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Металлургу» осталась одна победа до выхода в финал Кубка Гагарина
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: UFC 300: дата и место проведения — кард боев и кто выступит из звезд
Абаскаль и Слишкович конфликтовали в «Спартаке»
Торосян недоволен победой Царукяна над Оливейрой: «Увидел жесткого американского ММАшника»
Бикрев: «Было глупо ждать, что бой с Оливейрой станет легким для Царукяна»
Торосян считает, что Царукян сейчас не готов к бою с Махачевым
Эдуард Вартанян: «Не понял, почему Царукян победил Оливейру раздельным решением судей»
Тактаров — о победе Царукяна: «С таким партером ему до Махачева как до луны»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перейра уложил Хилла фирменным левым хуком. Следующим соперником должен стать Анкалаев

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости