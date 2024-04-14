Царукян уже представляет, как будет бить Махачева. Но его первый тренер уверен: пока Арман к реваншу не готов

Но следующим соперником чемпиона станет не Арман.

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 300, в рамках которого Арман Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок получился для Армана непростым, в первом раунде бразилец поймал его в плотную гильотину, но Царукяну удалось выжить. Второй и третий раунд россиянин не без сложностей, но забрал, однако один из судей посчитал иначе.

Сразу после победы Царукян попросил возможность реванша с Исламом Махачевым, это он делал уже много раз, но именно 14 апреля такие слова были максимально уместными. Арман вышел на серию из четырех побед подряд, а после поражения Исламу в дебюте он уступил лишь однажды Матеушу Гамроту, и результат того поединка остается очень спорным.

Арман Царукян и Чарльз Оливейра. Фото USA Today Sports

Ответ Махачева был очень быстрым. «Будь готов. Скоро увидимся, пацан», — написал чемпион UFC в легком весе, который раньше не особо горел идеей второго поединка с Арманом. Теперь Ислам, похоже, и сам понимает, что Царукян — претендент, который больше всех наработал на титульник, особенно с учетом того, что спустя полчаса Джастин Гейджи проиграл глухим нокаутом.

Царукян ответил Махачеву ровно тем же. «Скоро увидимся, пацан», — так Арман отреагировал на слова Ислама, процитированные ему журналистами. В интервью Чаматкару Сандху Царукян прикинул, что в поединке с Исламом постарается его замедлить: «Я чувствую, что намного быстрее его. Нужно много двигаться, не входить с ним в клинч, боксировать на моей дистанции, не давать ему бороться. Я могу перебить его».

На пресс-конференции Царукян сказал, что ради титульного боя мог бы вернуться в середине лета, но в UFC чуть позже объявили, что 1 июня Махачев подерется с Дастином Порье. Арман дал понять, что эта дата для него не подходит, потому что он не успеет восстановиться и провести полный кэмп — похоже, теперь ему придется просто ждать результата боя между Махачевым и Порье.

Зачем вообще в UFC устроили бой Ислама с Порье, который недавно нокаутировал Бенуа Сен-Дени, но ранее был наглухо нокаутирован Джастином Гейджи, да и вообще уже два раза проигрывал в титульных поединках? Дастин — единственный свободный боец на 1 июня. Махачеву уже пора провести бой, он не бился с октября, а руководству UFC, очевидно, было необходимо придумать титульник с громкими именами для номерного турнира в Ньюарке.

Арман Царукян. Фото USA Today Sports

По словам менеджера Царукяна Саята Абдрахманова «Матч ТВ», команда Армана отказалась от боя на полуторамесячном уведомлении: «Если вы посмотрите, то там прямо на пресс-конференции Дане Уайту протянули записку, потому что это всё решалось прямо в моменте. Нам предлагали принять бой в Нью-Джерси 1 июня, но мы решили отказаться и провести полноценный лагерь для подготовки к этому бою против Ислама».

Бывший тренер Царукяна Сергей Торосян после просмотра боя с Оливейрой считает, что Арман пока не готов биться с Махачевым. «Я считаю, что этот бой ему вообще не нужен сейчас, — сказал Торосян «СЭ». — Посмотрев, как Оливейра подрался с Махачевым и с Царукяном, я считаю, сейчас ему не надо драться с Махачевым. Сейчас надо тренироваться — чтобы не просто подраться с Махачевым, а чтобы выиграть у Махачева. Лучший для него расклад — хорошо тренироваться и ждать Махачева. Я вижу, как Махачев провел бой с Оливейрой и как провел Царукян. Это абсолютно два разных боя, два абсолютно разных окончания. Думаю, Арману с тем, что он сейчас имеет, будет очень сложно драться с Махачевым — с тем, что тот сейчас имеет».

Однако Царукяну нет необходимости проводить еще один претендентский бой — он может отдохнуть, а затем приступит к объемному тренировочному лагерю, после которого сослаться на недостаточное количество времени просто не получится.

Реванш в ОАЭ 3 августа уже не будет возможен, потому что к этой дате Махачев — в случае своей победы — вряд ли сможет восстановиться, зато бой в конце октября на еще одном турнире в Абу-Даби выглядит идеальным вариантом как для обоих бойцов, так и для UFC. Все-таки этот поединок хотелось бы увидеть в стране, часовой пояс которой удобен для просмотра боев в России.