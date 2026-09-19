Ван — Пантожа, Царукян — Руффи: онлайн-трансляция UFC 331

Джошуа Ван — Александр Пантожа: реванш за титул

Главным событием UFC 331 станет второй бой Джошуа Вана и Александра Пантожи. 24-летний Ван подходит к турниру с рекордом 17-2, 36-летний Пантожа — 30-6.

В декабре 2025 года их первый поединок завершился уже через 26 секунд. Пантожа повредил локоть, после чего Вану была присуждена победа техническим нокаутом. В мае чемпион провел первую защиту, победив Тацуро Тайру техническим нокаутом в пятом раунде.

Пантожа владел титулом с июля 2023 года. Бразилец завоевал пояс в бою с Брэндоном Морено, после чего четыре раза успешно его защитил — против Брэндона Ройвала, Стива Эрцега, Кая Асакуры и Кая Кара-Франса. Поражение от Вана прервало восьмиматчевую победную серию Пантожи.