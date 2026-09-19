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Сегодня, 08:15

Ван — Пантожа, Царукян — Руффи: онлайн-трансляция UFC 331

Номерной турнир UFC в Лос-Анджелесе.

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13:15

Руффи подтвердил, что победитель его боя с Царукяном станет претендентом на титул UFC

Бразильский боец Маурисио Руффи заявил, что победитель его поединка с Арманом Царукяном получит право на титульный бой UFC в легком весе.

«Это договоренность с UFC», — сказал Руффи в интервью YouTube-каналу Main Event.

12:05

Царукян: «Чувствую страх в глазах Руффи»

Арман Царукян заявил, что Маурисио Руффи испытывает страх перед их боем на UFC 331.

«Первая битва взглядов прошла хорошо. Чувствую страх в его глазах, так что на UFC 331 будет наша ночь», — приводит пресс-служба UFC слова Царукяна.

11:05

Царукян и Руффи устроили стычку на битве взглядов перед поединком UFC

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи едва не устроили драку во время финальной битвы взглядов накануне турнира UFC 331.

После взвешивания россиянин подошел к сопернику, который выставил перед собой кулак, и попытался обойти его руку. В ответ бразилец оттолкнул Царукяна. Стычку мгновенно пресекли охрана и глава UFC Дана Уайт.

10:20

Результаты взвешивания участников турнира UFC 331

Главный кард:

Джошуа Ван (56,69 кг) — Александр Пантожа (56,69 кг) — бой за титул UFC в наилегчайшем весе

Арман Царукян (70,76 кг) — Маурисио Руффи (70,31 кг)

Патрисио Фрейре (65,99 кг) — Ду Хо Чой (66,22 кг)

Гейбл Стивсон (108,86 кг) — Шон Шараф (109,31 кг)

Алонзо Мэнифилд (93,21 кг) — Иво Бараневский (93,44 кг)

Прелимы:

Марлон Вера (61,68 кг) — Чарльз Жорден (61,23 кг)

Тай Туиваса (119,97 кг) — Робелис Деспейн (119,29 кг)

Майкл Асвелл (66,22 кг) — Джу Сан Ю (65,99 кг)

Райан Гандра (84,36 кг) — Оззи Диас (84,36 кг)

Ранние прелимы:

Эдмен Шахбазян (83,91 кг) — Брунно Феррейра (83,68 кг)

Кейси О'Нилл (56,69 кг) — Эдуарда Моура (56,69 кг)

Гига Чикадзе (66,22 кг) — Жоандерсон Брито (65,99 кг)

10:02

Царукян и Руффи успешно прошли взвешивание перед UFC 331

Вес 29-летнего Царукяна составил 70,76 кг. 30-летний Руффи показал на весах 70,31 кг. Таким образом, оба бойца уложились в лимит легкой весовой категории.

9:15

Джошуа Ван — Александр Пантожа: реванш за титул

Главным событием UFC 331 станет второй бой Джошуа Вана и Александра Пантожи. 24-летний Ван подходит к турниру с рекордом 17-2, 36-летний Пантожа — 30-6.

В декабре 2025 года их первый поединок завершился уже через 26 секунд. Пантожа повредил локоть, после чего Вану была присуждена победа техническим нокаутом. В мае чемпион провел первую защиту, победив Тацуро Тайру техническим нокаутом в пятом раунде.

Пантожа владел титулом с июля 2023 года. Бразилец завоевал пояс в бою с Брэндоном Морено, после чего четыре раза успешно его защитил — против Брэндона Ройвала, Стива Эрцега, Кая Асакуры и Кая Кара-Франса. Поражение от Вана прервало восьмиматчевую победную серию Пантожи.

9:05

Маурисио Руффи: краткая биография

Руффи — 30 лет. Рекорд бразильского легковеса составляет 14 побед при 2 поражениях. При этом 13 из 14 выигранных поединков он завершил нокаутом, и только одна его победа была одержана решением судей.

В 2026 году Руффи провел два боя. 31 января на UFC 325 бразилец остановил Рафаэля Физиева во втором раунде, а 14 июня нокаутировал бывшего претендента на титул Майкла Чендлера в первом раунде. Перед этой серией Руффи потерпел второе поражение в карьере, уступив Бенуа Сен-Дени сабмишном в сентябре 2025 года.

Победы над Физиевым и Чендлером позволили Руффи подняться на седьмую строчку рейтинга легкого веса. Бой с Царукяном станет для него первым пятираундовым поединком в UFC.

8:55

Арман Царукян: краткая биография

Царукяну 29 лет. В профессиональных ММА он одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. На счету бойца девять побед нокаутом и шесть сабмишном. Сейчас Царукян занимает второе место в рейтинге легкого дивизиона UFC.

Россиянин дебютировал в UFC в апреле 2019 года, уступив Исламу Махачеву единогласным решением судей. В дальнейшем Царукян закрепился среди ведущих легковесов организации. В апреле 2024-го на UFC 300 он победил бывшего чемпиона Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

В январе 2025 года Царукян должен был провести титульный реванш с Махачевым на UFC 311, однако снялся с боя накануне турнира из-за проблем со спиной. После этого он вернулся в октагон в ноябре и победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Победная серия Царукяна достигла пяти боев.

8:45

UFC 331: полный кард турнира

Основной кард UFC 331:

Джошуа Ван (Мьянма/США, 17-2) — Александр Пантожа (Бразилия, 30-6)

Арман Царукян (Армения/Россия, 23-3) — Маурисио Руффи (Бразилия, 14-2)

Патрисио Фрейре (Бразилия, 37-9) — Ду Хо Чой (Южная Корея, 17-4-1)

Гейбл Стивсон (США, 4-0) — Шон Шараф (США, 4-2)

Иво Бараневский (Польша, 9-0) — Алонзо Мэнифилд (США, 18-6-1

Предварительный кард UFC 331:

Чарльз Жорден (Канада, 18-8-1) — Марлон Вера (Эквадор, 23-12-1)

Тай Туиваса (Австралия/Самоа, 15-10) — Робелис Деспейн (Куба, 6-2)

Майкл Асвелл (США, 11-5) — Джу Сан Ю (Южная Корея, 9-1)

Райан Гандра (Бразилия, 10-1) — Оззи Диас (США, 10-3)

Ранние прелимы UFC 331:

Эдмен Шахбазян (США/Армения, 16-6) — Брунно Феррейра (Бразилия, 15-4)

Кейси О'Нилл (Шотландия/Австралия, 11-2) — Эдуарда Моура (Бразилия, 12-2)

Гига Чикадзе (Грузия, 15-6) — Жоандерсон Брито (Бразилия, 19-5-1)

8:35

Где смотреть трансляцию турнира UFC 331

В России турнир UFC 331 в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец», онлайн-платформа UFC Fight Pass и сайт matchtv.ru. Трансляция на этих площадках начнется с 0.00 по московскому времени.

Главные бои турнира также покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Ретрансляция будет доступна на «Кинопоиске» и «Okko Спорт». Начало эфира — в 2.15 мск. «СЭ» будет следить за ключевыми событиями турнира UFC 331.

8:30

В ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе пройдет турнир UFC 331.

ММА UFC: Ван — Пантожа
ММА UFC: Царукян — Руффи
ММА UFC: Фрейре — Чой
ММА UFC: Мойкано — Ортега
ММА UFC: Бараневский — Мэнифилд

8:25

Когда и где состоится турнир UFC 331

Турнир по смешанным единоборствам UFC 331 пройдет в ночь на воскресенье, 20 сентября, по московскому времени. Вечер ММА принимает «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Ранний предварительный кард начнется ориентировочно в 0.30 по московскому времени. Старт предварительного карда запланирован на 2.00 мск, основного — на 4.00 мск.

8:15

В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 сентября, состоится номерной турнир UFC 331. Вечер единоборств пройдет на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

В главном поединке чемпион UFC в наилегчайшем весе Джошуа Ван проведет вторую защиту титула и встретится с бывшим обладателем пояса Александром Пантожей. Бойцы уже встречались в декабре 2025 года. Тогда бразилец получил травму локтя на 26-й секунде, а Вану присудили победу техническим нокаутом. В мае 2026-го Ван впервые защитил пояс, нокаутировав Тацуро Тайру в пятом раунде на UFC 328.

В соглавном событии россиянин Арман Царукян проведет пятираундовый бой против бразильца Маурисио Руффи. Изначально соперником Царукяна должен был стать Чарльз Оливейра, однако бывший чемпион UFC снялся с турнира. На данный момент Царукян занимает второе место в рейтинге легкого веса, Руффи — седьмое.

Для Царукяна это будет первый бой с ноября 2025 года, когда он победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC в Катаре. Победная серия 29-летнего бойца составляет пять поединков. Руффи в 2026 году досрочно победил Рафаэля Физиева и Майкла Чендлера.

«СЭ» будет рассказывать обо всех интересных событиях, которые окружают турнир. Присоединяйтесь!

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