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Сегодня, 08:15
Ван — Пантожа, Царукян — Руффи: онлайн-трансляция UFC 331
Номерной турнир UFC в Лос-Анджелесе.
Руффи подтвердил, что победитель его боя с Царукяном станет претендентом на титул UFC
Бразильский боец Маурисио Руффи заявил, что победитель его поединка с Арманом Царукяном получит право на титульный бой UFC в легком весе.
«Это договоренность с UFC», — сказал Руффи в интервью YouTube-каналу Main Event.
Царукян: «Чувствую страх в глазах Руффи»
Арман Царукян заявил, что Маурисио Руффи испытывает страх перед их боем на UFC 331.
«Первая битва взглядов прошла хорошо. Чувствую страх в его глазах, так что на UFC 331 будет наша ночь», — приводит пресс-служба UFC слова Царукяна.
Царукян и Руффи устроили стычку на битве взглядов перед поединком UFC
Российский боец армянского происхождения Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи едва не устроили драку во время финальной битвы взглядов накануне турнира UFC 331.
После взвешивания россиянин подошел к сопернику, который выставил перед собой кулак, и попытался обойти его руку. В ответ бразилец оттолкнул Царукяна. Стычку мгновенно пресекли охрана и глава UFC Дана Уайт.
Результаты взвешивания участников турнира UFC 331
Главный кард:
Джошуа Ван (56,69 кг) — Александр Пантожа (56,69 кг) — бой за титул UFC в наилегчайшем весе
Арман Царукян (70,76 кг) — Маурисио Руффи (70,31 кг)
Патрисио Фрейре (65,99 кг) — Ду Хо Чой (66,22 кг)
Гейбл Стивсон (108,86 кг) — Шон Шараф (109,31 кг)
Алонзо Мэнифилд (93,21 кг) — Иво Бараневский (93,44 кг)
Прелимы:
Марлон Вера (61,68 кг) — Чарльз Жорден (61,23 кг)
Тай Туиваса (119,97 кг) — Робелис Деспейн (119,29 кг)
Майкл Асвелл (66,22 кг) — Джу Сан Ю (65,99 кг)
Райан Гандра (84,36 кг) — Оззи Диас (84,36 кг)
Ранние прелимы:
Эдмен Шахбазян (83,91 кг) — Брунно Феррейра (83,68 кг)
Кейси О'Нилл (56,69 кг) — Эдуарда Моура (56,69 кг)
Гига Чикадзе (66,22 кг) — Жоандерсон Брито (65,99 кг)
Царукян и Руффи успешно прошли взвешивание перед UFC 331
Вес 29-летнего Царукяна составил 70,76 кг. 30-летний Руффи показал на весах 70,31 кг. Таким образом, оба бойца уложились в лимит легкой весовой категории.
Джошуа Ван — Александр Пантожа: реванш за титул
Главным событием UFC 331 станет второй бой Джошуа Вана и Александра Пантожи. 24-летний Ван подходит к турниру с рекордом 17-2, 36-летний Пантожа — 30-6.
В декабре 2025 года их первый поединок завершился уже через 26 секунд. Пантожа повредил локоть, после чего Вану была присуждена победа техническим нокаутом. В мае чемпион провел первую защиту, победив Тацуро Тайру техническим нокаутом в пятом раунде.
Пантожа владел титулом с июля 2023 года. Бразилец завоевал пояс в бою с Брэндоном Морено, после чего четыре раза успешно его защитил — против Брэндона Ройвала, Стива Эрцега, Кая Асакуры и Кая Кара-Франса. Поражение от Вана прервало восьмиматчевую победную серию Пантожи.
Маурисио Руффи: краткая биография
Руффи — 30 лет. Рекорд бразильского легковеса составляет 14 побед при 2 поражениях. При этом 13 из 14 выигранных поединков он завершил нокаутом, и только одна его победа была одержана решением судей.
В 2026 году Руффи провел два боя. 31 января на UFC 325 бразилец остановил Рафаэля Физиева во втором раунде, а 14 июня нокаутировал бывшего претендента на титул Майкла Чендлера в первом раунде. Перед этой серией Руффи потерпел второе поражение в карьере, уступив Бенуа Сен-Дени сабмишном в сентябре 2025 года.
Победы над Физиевым и Чендлером позволили Руффи подняться на седьмую строчку рейтинга легкого веса. Бой с Царукяном станет для него первым пятираундовым поединком в UFC.
Арман Царукян: краткая биография
Царукяну 29 лет. В профессиональных ММА он одержал 23 победы и потерпел 3 поражения. На счету бойца девять побед нокаутом и шесть сабмишном. Сейчас Царукян занимает второе место в рейтинге легкого дивизиона UFC.
Россиянин дебютировал в UFC в апреле 2019 года, уступив Исламу Махачеву единогласным решением судей. В дальнейшем Царукян закрепился среди ведущих легковесов организации. В апреле 2024-го на UFC 300 он победил бывшего чемпиона Чарльза Оливейру раздельным решением судей.
В январе 2025 года Царукян должен был провести титульный реванш с Махачевым на UFC 311, однако снялся с боя накануне турнира из-за проблем со спиной. После этого он вернулся в октагон в ноябре и победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Победная серия Царукяна достигла пяти боев.
UFC 331: полный кард турнира
Основной кард UFC 331:
Джошуа Ван (Мьянма/США, 17-2) — Александр Пантожа (Бразилия, 30-6)
Арман Царукян (Армения/Россия, 23-3) — Маурисио Руффи (Бразилия, 14-2)
Патрисио Фрейре (Бразилия, 37-9) — Ду Хо Чой (Южная Корея, 17-4-1)
Гейбл Стивсон (США, 4-0) — Шон Шараф (США, 4-2)
Иво Бараневский (Польша, 9-0) — Алонзо Мэнифилд (США, 18-6-1
Предварительный кард UFC 331:
Чарльз Жорден (Канада, 18-8-1) — Марлон Вера (Эквадор, 23-12-1)
Тай Туиваса (Австралия/Самоа, 15-10) — Робелис Деспейн (Куба, 6-2)
Майкл Асвелл (США, 11-5) — Джу Сан Ю (Южная Корея, 9-1)
Райан Гандра (Бразилия, 10-1) — Оззи Диас (США, 10-3)
Ранние прелимы UFC 331:
Эдмен Шахбазян (США/Армения, 16-6) — Брунно Феррейра (Бразилия, 15-4)
Кейси О'Нилл (Шотландия/Австралия, 11-2) — Эдуарда Моура (Бразилия, 12-2)
Гига Чикадзе (Грузия, 15-6) — Жоандерсон Брито (Бразилия, 19-5-1)
Где смотреть трансляцию турнира UFC 331
В России турнир UFC 331 в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец», онлайн-платформа UFC Fight Pass и сайт matchtv.ru. Трансляция на этих площадках начнется с 0.00 по московскому времени.
Главные бои турнира также покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Ретрансляция будет доступна на «Кинопоиске» и «Okko Спорт». Начало эфира — в 2.15 мск. «СЭ» будет следить за ключевыми событиями турнира UFC 331.
В ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе пройдет турнир UFC 331.
Когда и где состоится турнир UFC 331
Турнир по смешанным единоборствам UFC 331 пройдет в ночь на воскресенье, 20 сентября, по московскому времени. Вечер ММА принимает «Крипто.ком Арена» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
Ранний предварительный кард начнется ориентировочно в 0.30 по московскому времени. Старт предварительного карда запланирован на 2.00 мск, основного — на 4.00 мск.
В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 сентября, состоится номерной турнир UFC 331. Вечер единоборств пройдет на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).
В главном поединке чемпион UFC в наилегчайшем весе Джошуа Ван проведет вторую защиту титула и встретится с бывшим обладателем пояса Александром Пантожей. Бойцы уже встречались в декабре 2025 года. Тогда бразилец получил травму локтя на 26-й секунде, а Вану присудили победу техническим нокаутом. В мае 2026-го Ван впервые защитил пояс, нокаутировав Тацуро Тайру в пятом раунде на UFC 328.
В соглавном событии россиянин Арман Царукян проведет пятираундовый бой против бразильца Маурисио Руффи. Изначально соперником Царукяна должен был стать Чарльз Оливейра, однако бывший чемпион UFC снялся с турнира. На данный момент Царукян занимает второе место в рейтинге легкого веса, Руффи — седьмое.
Для Царукяна это будет первый бой с ноября 2025 года, когда он победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде на турнире UFC в Катаре. Победная серия 29-летнего бойца составляет пять поединков. Руффи в 2026 году досрочно победил Рафаэля Физиева и Майкла Чендлера.
«СЭ» будет рассказывать обо всех интересных событиях, которые окружают турнир. Присоединяйтесь!