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Царукян получил бонус за лучшее выступление вечера на UFC 331

Алина Савинова

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян получил бонус за лучшее выступление вечера на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США), сообщается в соцсетях промоушена.

В ночь с 19 на 20 сентября Царукян нокаутировал бразильца Маурисио Руффи в первом раунде соглавного боя UFC 331. Для него это 24-я победа в профессиональных ММА при 3 поражениях. Бонус Царукяна составит 100 тысяч долларов.

Также бонус за перфоманс вечера получила Кейси О'Нилл, которая одержала победу над Эдуардой Моурой болевым приемом. Специальный бонус в размере 50 тысяч долларов достался Шону Шарафу, нокаутировавшему Гейбла Стивсона за 12 секунд.

Лучшим поединком турнира был признан бой Джошуа Вана и Алешандре Пантожи. Ван выиграл единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

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Арман Царукян
Маурисио Руффи
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