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Арман Царукян — Маурисио Руффи: Царукян отправил послание для Джастина Гейджи после победы на турнире UFC 331

Царукян после победы на UFC 331 адресовал послание Гейджи: «Он и так знает»

Алина Савинова

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян отправил послание для чемпиона UFC в легком весе американца Джастина Гейджи.

Ранее Царукян нокаутировал бразильца Маурисио Руффи в первом раунде на турнире UFC 331. Их поединок в легкой весовой категории стал соглавным событием вечера.

«Он и так знает, что это за послание. Следующий бой у него — со мной», — приводит Championship Rounds слова Царукяна.

Победа над Руффи стала для 29-летнего Царукяна 24-й в профессиональных ММА при 3 поражениях. Он занимает второе место в рейтинге легкого веса UFC.

Арман Царукян.Царукян вырубил Руффи локтем в первом раунде! Россиянин подтвердил, что он сильнейший легковес

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Арман Царукян
Джастин Гейджи
Маурисио Руффи
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