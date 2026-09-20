Уайт — о победе Царукяна: «Нельзя придумать лучшее возвращение после того, как ты облажался»

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на победу российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна над бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

Царукян нокаутировал соперника в первом раунде. Их поединок в легком весе стал соглавным событием вечера.

«Когда ты облажался, а потом возвращаешься, то нельзя придумать лучший камбэк. В конце первого раунда я подумал, что у него будет трудная ночь. И вдруг бум — локоть. Он никогда не был в лучшей позиции, чем сейчас», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Эта победа стала для 29-летнего Царукяна 24-й в ММА при 3 поражениях. 33-летний Руффи потерпел 3-е поражение при 14 победах.