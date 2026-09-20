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Уайт — о победе Царукяна: «Нельзя придумать лучшее возвращение после того, как ты облажался»

Алина Савинова

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на победу российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна над бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

Царукян нокаутировал соперника в первом раунде. Их поединок в легком весе стал соглавным событием вечера.

«Когда ты облажался, а потом возвращаешься, то нельзя придумать лучший камбэк. В конце первого раунда я подумал, что у него будет трудная ночь. И вдруг бум — локоть. Он никогда не был в лучшей позиции, чем сейчас», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Эта победа стала для 29-летнего Царукяна 24-й в ММА при 3 поражениях. 33-летний Руффи потерпел 3-е поражение при 14 победах.

Арман Царукян.Царукян вырубил Руффи локтем в первом раунде! Россиянин подтвердил, что он сильнейший легковес

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Арман Царукян
Маурисио Руффи
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