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Тактаров: «Очень хочется посмотреть на бой Царукяна с Топурией. У Армана сейчас больше шансов на победу»

Константин Белов
Корреспондент

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре «СЭ» поделился мнением о будущем сопернике Армана Царукяна.

20 сентября российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над бразильцем Маурисио Руффи на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США).

«Возможный титульник Царукяна? Мне очень хочется посмотреть бой Царукяна с Топурией. Мне кажется, что сейчас у Армана больше шансов на победу, после того как Илия сбавил обороты. Хотя испанец может быть очень голоден после поражения от Гейджи. В любом случае, это будет интересный бой, который хочется посмотреть», — сказал Тактаров «СЭ».

В ММА у Царукяна 24 победы и 3 поражения.

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Арман Царукян
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