«Надеюсь, Махачев усыпит Царукяна». Американские фанаты в ярости от издевательских слов Армана в адрес Грина

Армянский боец заявил, что был счастлив от поздней остановки в бою Грина с Тернером.

После эффектной победы нокаутом над Бенеилом Дариушем Арман Царукян продолжил развивать конфликт с Бобби Грином, который тем же вечером в Остине проиграл Джейлину Тернеру. Рефери Керри Хетли явно запоздал с остановкой, которую Дана Уайт на пресс-конференции назвал одной из худших в истории UFC. Царукяну же очень понравилось такое трагическое завершение вечера для Грина — ранее бойцы устроили потасовку в отеле.

Сначала на пресс-конференции Арман рассказал о том конфликте и порадовался, что Грину досталось от Тернера и Хетли: «Он говорил дерьмо обо мне, я просто подошел и сказал ему: «Бро, не говори про меня гадости, потому что там, откуда я, ты не можешь просто говорить. Мы отвечаем за свои слова». Я просто хотел сказать это ему, но он толкнул меня, я толкнул его, и все, с этим покончено. Надеюсь, я больше никогда в жизни не увижу его. Я был суперсчастлив, когда его голова билась о канвас».

А спустя пару дней Царукян высказался не менее жестко уже на шоу Ариэля Хельвани. Боец улыбался и явно шутил, но столкнулся с непониманием со стороны журналиста.

— Остановка была слишком поздней, ты согласен с этим?

— Нет-нет-нет-нет-нет-нет, — сказал Царукян. — Рефери надо было позволить ему нанести больше ударов. Ему стоило дать еще пять минут на добивание.

— Это было ужасно!

— Это было хорошо, я был счастлив. Когда я шел в клетку, я был так счастлив, и мой друг спросил меня: чего ты такой? [Я ответил:] «Ты знаешь, я счастлив, потому что Бобби Грин уснул».

Не только Хельвани огорчили высказывания Царукяна — с ним согласились и американские болельщики в комментариях:

«Он заставляет нас всех болеть за Ислама. Это хорошо для Ислама, у него появится больше поклонников»;

«Я не фанат Ислама, но надеюсь, что он усыпит Царукяна»;

«Он новый Колби, к черту это»;

«Он невыносим»;

«Скоро его сделают скромнее»;

«Этот парень — менее интересная и менее симпатичная версия Чендлера. Также у него, пожалуй, самые надоедливые фанаты в ММА».

Арман Царукян. Фото USA Today Sports

При этом нашлись и те, кто поддержал Царукяна в его треш-токе. Некоторые фанаты считают, что Арману стоит продолжать много говорить и играть роль плохого парня, чтобы обращать на себя внимание руководства UFC:

«Он очень хорошо справляется со своей ролью, ему следует больше придерживаться роли злодея, он заработает много денег, и у него есть талант»;

«Арман отлично играет роль злодея. Он четко понимает, чего хочет дядя Дана от своего будущего чемпиона»;

«Он пытается пошутить, если честно. Очевидно, он знает, что это была поздняя остановка, но думаю, что он не осознает серьезных последствий этого».

Конфликт между Грином и Царукяном начался из-за того, что американец в одном из интервью назвал бои Армана скучными. Именно за эти слова армянский боец и захотел спросить с американца. Сам Царукян при этом пару лет назад восхищался навыками Грина: «Я был в шоке от него — так защищаться, так работать в нашем весе только единицы могут. Просто нереальный тип. Представь, он весь бой с опущенными руками работал, как Мейвезер двигался, Рафа [Физиев] бьет ногой, тот плечом закрывается. Лоукики он все легко принимал и улыбался».