Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:45

«Надеюсь, Махачев усыпит Царукяна». Американские фанаты в ярости от издевательских слов Армана в адрес Грина

Отдел единоборств «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арман Царукян.
Фото USA Today Sports
Армянский боец заявил, что был счастлив от поздней остановки в бою Грина с Тернером.

После эффектной победы нокаутом над Бенеилом Дариушем Арман Царукян продолжил развивать конфликт с Бобби Грином, который тем же вечером в Остине проиграл Джейлину Тернеру. Рефери Керри Хетли явно запоздал с остановкой, которую Дана Уайт на пресс-конференции назвал одной из худших в истории UFC. Царукяну же очень понравилось такое трагическое завершение вечера для Грина — ранее бойцы устроили потасовку в отеле.

Сначала на пресс-конференции Арман рассказал о том конфликте и порадовался, что Грину досталось от Тернера и Хетли: «Он говорил дерьмо обо мне, я просто подошел и сказал ему: «Бро, не говори про меня гадости, потому что там, откуда я, ты не можешь просто говорить. Мы отвечаем за свои слова». Я просто хотел сказать это ему, но он толкнул меня, я толкнул его, и все, с этим покончено. Надеюсь, я больше никогда в жизни не увижу его. Я был суперсчастлив, когда его голова билась о канвас».

А спустя пару дней Царукян высказался не менее жестко уже на шоу Ариэля Хельвани. Боец улыбался и явно шутил, но столкнулся с непониманием со стороны журналиста.

— Остановка была слишком поздней, ты согласен с этим?

— Нет-нет-нет-нет-нет-нет, — сказал Царукян. — Рефери надо было позволить ему нанести больше ударов. Ему стоило дать еще пять минут на добивание.

— Это было ужасно!

— Это было хорошо, я был счастлив. Когда я шел в клетку, я был так счастлив, и мой друг спросил меня: чего ты такой? [Я ответил:] «Ты знаешь, я счастлив, потому что Бобби Грин уснул».

Арман Царукян. «Могу нокаутировать Махачева в первом раунде». Что говорил Царукян после брутальной победы

Не только Хельвани огорчили высказывания Царукяна — с ним согласились и американские болельщики в комментариях:

«Он заставляет нас всех болеть за Ислама. Это хорошо для Ислама, у него появится больше поклонников»;

«Я не фанат Ислама, но надеюсь, что он усыпит Царукяна»;

«Он новый Колби, к черту это»;

«Он невыносим»;

«Скоро его сделают скромнее»;

«Этот парень — менее интересная и менее симпатичная версия Чендлера. Также у него, пожалуй, самые надоедливые фанаты в ММА».

Арман Царукян.
Фото USA Today Sports

При этом нашлись и те, кто поддержал Царукяна в его треш-токе. Некоторые фанаты считают, что Арману стоит продолжать много говорить и играть роль плохого парня, чтобы обращать на себя внимание руководства UFC:

«Он очень хорошо справляется со своей ролью, ему следует больше придерживаться роли злодея, он заработает много денег, и у него есть талант»;

«Арман отлично играет роль злодея. Он четко понимает, чего хочет дядя Дана от своего будущего чемпиона»;

«Он пытается пошутить, если честно. Очевидно, он знает, что это была поздняя остановка, но думаю, что он не осознает серьезных последствий этого».

3&nbsp;декабря. Бенеил Дариуш&nbsp;&mdash; Арман Царукян. Царукян вырубил Дариуша коленом за минуту! Арман ворвался в топ-5 легкого веса UFC

Конфликт между Грином и Царукяном начался из-за того, что американец в одном из интервью назвал бои Армана скучными. Именно за эти слова армянский боец и захотел спросить с американца. Сам Царукян при этом пару лет назад восхищался навыками Грина: «Я был в шоке от него — так защищаться, так работать в нашем весе только единицы могут. Просто нереальный тип. Представь, он весь бой с опущенными руками работал, как Мейвезер двигался, Рафа [Физиев] бьет ногой, тот плечом закрывается. Лоукики он все легко принимал и улыбался».

1
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
«Суперзвезда». Панарин подарил Нью-Йорку первый домашний хет-трик за «Рейнджерс»
Валиева становится светской львицей. Сможет ли она остаться спортсменкой?
Der Spiegel: Путин оказался прав, заявляя, что СВО России идет по плану
Явлинский предложил примирить россиян и украинцев по примеру Франции и Германии
Онлайн-калькулятор депрессии уменьшит риски самоубийств
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финиш за 5 секунд от призера Олимпиады, хлесткий хай-кик из России. Топ-10 самых жестких нокаутов недели

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости