Алджамейн Стерлинг: биография экс-чемпиона UFC и соперника Петра Яна

История американо-ямайской звезды ММА.

Алджамейн Стерлинг

Дата рождения: 31 июля 1989 года

Место рождения: Юниондейл (Нью-Йорк, США)

Вид спорта: ММА

Весовая категория: полулегкий вес

Рост: 170 см

Профессиональный рекорд: 24-4-0

Детство Стерлинга

Стерлинг родился в Юниондейле, пригороде Нью-Йорка. Его семья состояла из родителей — выходцев с Ямайки и 20 детей, из которых 12 — приемные. В семье царила напряженная атмосфера: отец часто бил жену, а Алджамейну запомнилось, как он звала его на помощь. Не лучше обстановка была и вне дома: детство будущей звезды ММА проходило среди уличных банд, несколько его друзей погибли в разборках, а один из братьев был арестован. Юноша не хотел становиться частью преступного мира и решил заниматься спортом.

Параллельно с обучением в колледже Стерлинг посещал тренировки по борьбе, где познакомился с будущим чемпионом и легендой UFC Джоном Джонсом. Время от времени бойцы тренировались вместе.

Начало карьеры Стерлинга

Стерлинг дебютировал на профессиональном уровне весной 2011 года в легчайшем весе. Поначалу гонорары бойца были небольшими, и Алджамейну приходилось подрабатывать грузчиком и продавцом обуви.

Первая крупная победа случилась в третьем бою в июне 2011 года, когда Стерлинг выиграл титул чемпиона Ring of Combat в легчайшем весе. Затем он начал драться под эгидой CFFC, проведя один бой в полулегком весе и затем вернувшись в легчайший. В октябре Стерлинг завоевал титул чемпиона СFFC, победив Шона Сантеллу единогласным решением судей. Затем он трижды защитил звание, одолев удушающим приемом Кейси Джонсона, Сидемара Онорио и Джоэла Робертса. В ноябре 2013-го у Алджамейна стало восемь побед в восьми боях на профессиональном уровне, и боец получил приглашение от UFC.

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Стерлинг в UFC

Стерлинг дебютировал в главном ММА-промоушене мира с победы единогласным решением судей над Коди Гибсоном в феврале 2014-го на UFC 170 в Лас-Вегасе (Невада, США). В июле боец нокаутировал Уго Виану, а в апреле и декабре 2015 года задушил Такея Мизгуаки и Джонни Эдуардо. Следующие два боя — с Брайаном Карауэем в мае 2016-го и Рафаэлем Ассунсао в январе 2017-го — получились достаточно равными, но в обоих Алджамейн потерпел поражение раздельным решением судей и прервал свою успешную серию (рекорд стал 12-2).

В 2017 году Стерлинг также одержал две победы решением судей — против Аугусто Мендеса в апреле и Ренана Барао в июле. Однако в декабре боец провел один из худших поединков в карьере: на первой минуте последовал тейкдаун от Марлона Мораеса, а после возобновления боя в стойке на второй минуте Алджамейн был нокаутирован ударом в колено.

После неудачного периода Стерлинг сумел возобновить путь к титулу. В апреле и декабре 2018 года он победил Бретта Джонса и Коди Стэманна, а в феврале и июне 2019-го — Джимми Риверу и Педро Муньоса.

В июне 2020 года Алджамейн задушил Кори Сэндхагена в первом раунде на турнире UFC 250 в Лас-Вегасе. Он получил бонус за выступление вечера и право сразиться за чемпионский пояс с действующим на тот момент обладателем титула россиянином Петром Яном.

Противостояние Стерлинга и Яна состоялось в марте 2021-го на UFC 259 в Лас-Вегасе. Поединок складывался благоприятно для Петра, но в четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову сопернику, который находился на трех точках опоры. Алджамейн рухнул на пол и спустя некоторое время был объявлен победителем. Впервые в истории UFC чемпион определился при дисквалификации соперника.

Некоторые эксперты обвинили Стерлинга в том, что он симулировал травму, чтобы выиграть. Позже было объявлено, что соперники проведут реванш, но поединок был перенесен из-за проблем Алджамейна с шеей. В октябре 2021-го на бой с Яном вышел Сэндхаген, россиянин выиграл решением судей и стал временным чемпионом.

Реванш Стерлинга и Яна состоялся в апреле 2022 года на UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США). Поединок продлился пять раундов и завершился победой действующего чемпиона раздельным решением судей. Вердикт рефери был воспринят противоречиво: глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции заявлял, что справедливым исходом является счет 3-2 по раундам в пользу Яна. Петр сразу после боя заявил, что его обокрали, но позднее высказался более сдержанно.

«На тот момент поединок только закончился, и я, основываясь на ощущениях, которые были во время поединка, думал, что я выиграл. По сей день, если исходить из тех раундов, которые были, не сказал бы, что я проиграл этот бой. Но и не сказать, что выиграл. В какой-то такой зоне нахожусь до сих пор, в непонятном состоянии. Понимаю, где сделал ошибки, в каких аспектах недоработал, где отдал позицию — второй, третий раунд», — сказал Ян.

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После этой победы Стерлинг успешно защитил чемпионский пояс в поединках с Ти Джеем Диллашоу в октябре 2022-го и Генри Сехудо в мае 2023-го. Алджамейн довел свой рекорд до 23-3 и обновил рекорд по длительности серии успешных защит пояса в легчайшем весе (три поединка).

Стерлинг утратил титул в августе 2023 года, проиграв Шону О'Мэлли техническим нокаутом на UFC 292 в Бостоне (Массачусетс, США). После этого боец перешел в полулегкий вес.

Первый поединок в новой весовой категории Стерлинг провел против Кэлвина Каттара в апреле 2024 года на UFC 300 в Лас-Вегасе. Алджамейн одержал победу единогласным решением судей.

Достижения Стерлинга

Чемпион UFC в легчайшем весе: 2021-2023 (три успешные защиты)

Чемпион CFFC в легчайшем весе: 2011-2013 (три успешные защиты)

Чемпион Ring of Combat в легчайшем весе: 2011

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Сколько зарабатывает Стерлинг

Бой с Шоном О'Мэлли принес Стерлингу 500 тысяч долларов, а первый поединок в новой весовой категории с Кэлвином Каттаром — 274 тысячи. За реванш с Петром Яном Алджамейн получил 400 тысяч, однако, по собственному признанию, после уплаты налогов, расходов на тренеров и семейных трат у него осталось около 110 тысяч.

В начале карьеры в UFC Стерлинг дрался за гораздо меньшие гонорары — 2,5 тысячи долларов за бой в 2014-2015 годах. Спортсмену даже предлагали пойти работать учителем физкультуры за 56 тысяч долларов в год, что было бы более прибыльным. Однако в итоге он подписал новый контракт с UFC, по которому стал гарантированно получать 30 тысяч долларов за поединок.

Личная жизнь Стерлинга

В 2021 году Стерлинг женился на Ребекке Круз. До этого пара встречалась на протяжении 10 лет.

Соцсети Стерлинга

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