Похоже, Стерлинг и впрямь величайший бантамвейт, хотите вы этого или нет. Его рекорды выглядят мощно

Разбираемся.

Алджамейн Стерлинг (23-3) победил Генри Сехудо (16-3) раздельным решением на UFC 288 и провел третью, рекордную для этого веса, защиту титула.

Несмотря на выдающийся, по сути, скальп (Сехудо, пусть и вышел с трехлетнего простоя, никогда до этого не проигрывал в легчайшем весе, шел на трех победах нокаутом подряд, никогда не переводился на землю и т.д.), болельщики продолжают сомневаться в основательности достижений Стерлинга. Да, с одной стороны, он побил всех лучших в дивизионе, но с другой — КАК и КОГДА он их побил. Давайте сначала представим Алджо с негативной стороны:

— Стал чемпионом путем дисквалификации соперника за запрещенный удар Петра Яна коленом. Первый в истории UFC чемпион дисквалификацией.

— Победил Яна в реванше спорным раздельным решением.

— Победил 36-летнего, прошедшего пик Диллашоу, который дрался с одной рукой из-за травмированного, постоянно вылетающего плеча.

— Победил 36-летнего Генри Сехудо, который выходил с трехлетнего простоя. Имел перед Сехудо безумный 17-сантиметровый перевес в размахе рук (Сехудо — самый низкорослый боец промоушена и самый короткорукий).

Действительно, с этого угла достижения Стерлинга выглядят как-то специфически несуразно, пусть и все равно солидно. Конечно, они не случайные, только сумасшедший назовет их таковыми, потому что случайного бойца Петр Ян и Генри Сехудо уничтожили бы за один-два раунда. Плюс не забываем, что Стерлинг вышел на титульный бой, побив супертопового Кори Сэндхэгена, задушив его за полторы минуты. И еще хорошо бы помнить, что Алджо перебил в стойке таких крепышей, как Педро Муньос и Джимми Ривера, доказав, что он не только борец-рюкзак.

Фото USA Today Sports

Да, первая победа над Яном выглядела как полный фарс, но, во-первых, Стерлинг сыграл строго по правилам, во-вторых, кто знает, может, он и правда плохо чувствовал себя в тот день, дрался лишь на 50 процентов и воспринял такое колено не только как подарочный пояс, но и как шанс на гарантированный второй бой, в котором он покажет свой реальный уровень. По словам Алджо, в день боя он поел всего один раз, в 10 утра (панкейк и два яйца), и во время боя, который проходил поздно вечером, быстро почувствовал себя обессиленным. Вспоминая, как швырял его по всей клетке Петр Ян и каким физически могучим Стерлинг был в реванше, уже легко контролируя россиянина в партере, - вполне можно поверить в ту отговорку. Не принять, а поверить. Сам второй бой Стерлинг однозначно не проиграл, в лучшем случае для Петра это была ничья.

К сожалению, в UFC есть историческая практика высасывания из пальца побед в близких боях хоть в чью-то сторону, лишь бы не допустить ничьи. Ничьи сильно тормозят дивизионы и не очень привлекательны медийно, создают меньше дивизиона. Поэтому в 99 процентах близких боев, где было строго равенство, судьи все равно натягивают в чью-то сторону. Поэтому, как бы то ни было, Стерлинг заткнул всех критиков в этом поединке и провел абсолютно точно не проигрышный бой с самым устрашающим бойцом дивизиона.

Что касается Ти Джея Диллашоу — эта победа сама по себе не вызывает нареканий (никто не виноват, что он старый, ломаный-переломанный и вдобавок решил скрыть проблему с плечом), но вызывает факт отдачи Диллашоу титульника. Он, по сути, вообще не должен был побеждать в бою с Кори Сэндхэгеном, где понес большой ущерб и получил победу только за пассивный контроль в клинче и неэффективное наступление (выхватывая навстречу тяжелые удары).

Ну и к победе над Сехудо меньше всего претензий, Генри — великий боец, шел на серии побед, так ли уж плохи простои — это еще спорный вопрос, многие возвращаются после них даже посвежевшими. Но в итоге Алджо был лучше, Сехудо очень много говорил, обещал финишировать соперника до третьего раунда, но подрался гораздо ниже ожиданий.

В итоге фиксируем рекорды Стерлинга для истории:

Больше всего защит подряд в легчайшем весе UFC (три).

Больше всего побед в истории легчайшего веса UFC (14. Превзошел Диллашоу, у которого 13).

Самая длинная серия побед подряд в истории легчайшего веса UFC (9. У Мераба Двалишвили 8).

Первым в профессиональных ММА перевел олимпийского чемпиона по вольной борьбе Генри Сехудо (4 успешных тейкдауна) и первым победил его в легчайшем весе.

Фото Global Look Press

Больше всего попыток тейкдаунов в истории титульных боев легчайшего веса UFC. За 4 титульника Алджо 62 раза пытался перевести соперников — фантастика! Кстати, его основной спарринг-партнер Мераб Двалишвили в бою с Петром Яном провел 49 попыток тейкдаунов, абсолютный рекорд по попыткам за бой. Что едят эти парни?

Больше всего раз перевел базового борца Диллашоу (5), не просто первым перевел Сехудо, а перевел его аж четыре раза. Первым и единственным финишировал в ММА Кори Сэндхэгена, первым в UFC столько контролировал на земле Петра Яна (8:31).

Дольше всех в истории дивизиона контролировал суммарно соперников в грэпплинге — 1 час 12 минут и 55 секунд.

Третье место в истории дивизиона по количеству побед сабмишенами (4).