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3 июля, 22:49

Журналист Хельвани: «UFC работает над реваншем Махачева и Царукяна»

Руслан Минаев
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Ислам Махачев.
Фото AFP

Журналист Ариэль Хельвани заявил, что UFC планирует организовать реванш между чемпионом в легком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«UFC все еще работает над организацией реванша между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном. Дата пока не сообщается», — сказал Хельвани на шоу The MMA Hour.

Ранее президент UFC Дана Уайт допускал, что следующим соперником Махачева может быть Царукян.

На данный момент Царукян отстранен атлетической комиссией штата Невада (NSAC) на 9 месяцев за нападение на фаната во время выхода на бой против Чарльза Оливейры на турнире UFC 300, который проходил в ночь на 14 апреля. Срок дисквалификации рассчитан до 12 января 2025 года. Она может быть сокращена до полугода, то есть до октября, если боец поучаствует в кампании по борьбе с буллингом. Абдрахманов также сообщил, что Царукян сократит срок отстранения до шести месяцев, чтобы иметь возможность провести бой в октябре.

Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
ММА
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