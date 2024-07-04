Турнир UFC 305 пройдет в ночь с 17 на 18 августа 2024 года. Вечер смешанных единоборств состоится в австралийском городе Перте на территории спортивного комплекса «Perth Arena».

В главном событии UFC 305 подерутся южноафриканский чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси и нигерийский экс-обладатель титула Исраэль Адесанья. Их поединок начнется в 07.30 по московскому времени. Впервые в истории UFC два бойца африканского происхождения будут драться за титул.

Ожидается, что в соглавном поединке UFC 305 встретятся бойцы наилегчайшего веса — Стив Эрцег (Австралия) и Кай Кара-Франс (Новая Зеландия). Более подробная информация о полном карде вечера ММА появится в ближайшее время.

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