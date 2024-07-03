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3 июля, 21:00

UFC Сэндхаген — Нурмагомедов: дата проведения турнира и бои главного карда

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Бой россиянина Умара Нурмагомедова и американца Кори Сэндхагена возглавит кард турнира серии UFC Fight Night, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) 3 августа. Изначально поединок между бойцами должен был состояться летом 2023 года. Поединок получил пятираундовый формат.

Нурмагомедов и Сэндхаген должны были встретиться в очном поединке в августе 2023 года в главном событии турнира UFC on ESPN 50. В итоге этот бой не состоялся, так как россиянин был вынужден сняться из-за травмы плеча.

Сэндхаген сразился с Робом Фонтом, которого победил единогласным решением судей. На его счету 17 побед и четыре поражения. Умар выиграл все 17 боев в профессиональном MMA.

В марте Нурмагомедов одержал пятую подряд победу в UFC. На UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе он выиграл у казахстанца Бекзата Алмахана единогласным решением судей. Перед этим Умар провел бой в январе 2023 года на турнире UFC Fight Night 217, победив бразильца Раони Барселоса нокаутом в первом раунде.

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Умар Нурмагомедов
UFC
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