Менеджер Царукяна: «Арман сократит срок до шести месяцев, чтобы быть доступным в октябре»

Менеджер бойца UFC Армана Царукяна Саят Абдрахманов прокомментировал дисквалификацию спортсмена.

«Дисквалификацию можно сократить до шести месяцев. Арман воспользуется этой опцией, чтобы быть доступным в октябре», — цитирует менеджера ТАСС.

Срок дисквалификации рассчитан до 12 января 2025 года. Она может быть сокращена до полугода, если боец поучаствует в кампании по борьбе с буллингом.