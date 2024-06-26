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Сегодня, 12:15

Менеджер Царукяна: «Арман сократит срок до шести месяцев, чтобы быть доступным в октябре»

Руслан Минаев
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Менеджер бойца UFC Армана Царукяна Саят Абдрахманов прокомментировал дисквалификацию спортсмена.

«Дисквалификацию можно сократить до шести месяцев. Арман воспользуется этой опцией, чтобы быть доступным в октябре», — цитирует менеджера ТАСС.

Срок дисквалификации рассчитан до 12 января 2025 года. Она может быть сокращена до полугода, если боец поучаствует в кампании по борьбе с буллингом.

Источник: ТАСС
Арман Царукян
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