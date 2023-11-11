UFC 295: главный кард турнира и когда бои Павловича и Борщева

Турнир по смешанным единоборствам UFC 295 пройдет в ночь с субботы, 11 ноября, на воскресенье, 12 ноября. Мероприятие состоится на арене «Медисон-сквер-гарден» в городе Нью-Йорк (США).

В соглавном событии UFC 295 российский боец Сергей Павлович подерется с британцем Томом Аспиналлом за временный титул чемпиона в тяжелой весовой категории. Их поединок начнется примерно в 7.30 мск 12 ноября.

Также на UFC 295 выступит еще один россиянин: Вячеслав Борщев проведет поединок с азербайджанцем Назимом Садыховым в рамках предварительного карда в легком весе (до 70,3 кг). Начало боя — после 04:00 по московскому времени.

Основной кард UFC 295 стартует около 06:00. Турнир возглавит противостояние чеха Иржи Прохазки и бразильца Алекса Перейры. Бойцы сразятся за титул чемпиона в полутяжелой весовой категории ориентировочно в 08:00.

Главный кард турнира:

Иржи Прохазка (Чехия, 29-3-1) — Алекс Перейра (Бразилия, 8-2-0): полутяжелый вес, титульный бой

Сергей Павлович (Россия, 18-1-0) — Том Аспиналл (Англия, 13-3-0): тяжелый вес, бой за временный пояс

Джессика Андрадэ (Бразилия, 24-12-0) — Маккензи Дерн (Бразилия, 13-3-0): женский минимальный вес

Мэтт Фревола (США, 11-3-1) — Бенуа Сэн-Дени (Франция, 12-1-0): легкий вес

Диего Лопес (Бразилия, 22-6-0) — Пэт Сабатини (США, 18-4-0): полулегкий вес

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295 с самыми интересными событиями противостояния россиянина и англичанина. Правами на трансляции турниров UFC в России владеет холдинг «Матч». Канал «Матч Боец» начнет прямой эфир боев UFC 295 с прелимов — в 2.30 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет основной кард с 06.00, также трансляция будет доступна (основной кард — бесплатно) на сайте matchtv.ru. Смотреть все турниры UFC в прямом эфире и записи можно также с помощью сервиса UFC Fight Pass.

Бой Павловича с британцем за титул и чемпионский поединок Прохазка — Перейра: вся информация о турнире UFC 295