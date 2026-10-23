Где смотреть UFC 333 в России: прямая трансляция, время начала

В субботу, 24 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 333. Соревнования примет «Этихад Арена». Главным событием вечера станет титульный бой в полулегком весе между австралийцем Александром Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым.

В соглавном поединке чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян встретится с грузином Мерабом Двалишвили. Это будет третья встреча соперников.

Во сколько начнется UFC 333

Время начала соревнований по Москве:

17.00. Ранние предварительные бои.

19.00. Предварительный кард.

21.00. Основной кард.

Точное время выхода Волкановски и Евлоева в октагон зависит от продолжительности предыдущих боев.

Где смотреть UFC 333 в России

Официальную прямую трансляцию всего турнира в России покажет платный сервис UFC Fight Pass. Ранние предварительные бои начнутся в 17.00 мск, основной кард — в 21.00 мск.

Бесплатный показ UFC 333 на федеральных российских телеканалах официально не подтвержден.

Основной кард UFC 333

Александр Волкановски — Мовсар Евлоев.

Петр Ян — Мераб Двалишвили.

Лонэ Кавана — Рамазан Темиров.

Александр Волков — Ризван Куниев.

Аарон Пико — Лосене Кейта.

Прелимы UFC 333

Азамат Мурзаканов — Доминик Рейес.

Никита Крылов — Абдул-Рахман Яхьяев.

Абусупьян Магомедов — Кэмерон Роустон.

Грант Доусон — Нурулло Алиев.

Ранние предварительные бои

Колби Тикнесс — Асаф Чопуров.

Абубакар Вагаев — Джейкоб Малкун.

Боладжи Оки — Даниэл Сантос.

Коди Стил — Ноа Гуньон.

Ясмин Лусиндо — Николь Кальяри.

Следить за результатами UFC 333, статистикой бойцов и выступлениями россиян можно в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

UFC: расписание боев, полный кард, время начала, прямая трансляция в России, результаты и последние новости турнира