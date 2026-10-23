Где смотреть UFC 333 в России: прямая трансляция, время начала
В субботу, 24 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 333. Соревнования примет «Этихад Арена». Главным событием вечера станет титульный бой в полулегком весе между австралийцем Александром Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым.
В соглавном поединке чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян встретится с грузином Мерабом Двалишвили. Это будет третья встреча соперников.
Во сколько начнется UFC 333
Время начала соревнований по Москве:
- 17.00. Ранние предварительные бои.
- 19.00. Предварительный кард.
- 21.00. Основной кард.
Точное время выхода Волкановски и Евлоева в октагон зависит от продолжительности предыдущих боев.
Где смотреть UFC 333 в России
Официальную прямую трансляцию всего турнира в России покажет платный сервис UFC Fight Pass. Ранние предварительные бои начнутся в 17.00 мск, основной кард — в 21.00 мск.
Бесплатный показ UFC 333 на федеральных российских телеканалах официально не подтвержден.
Основной кард UFC 333
- Александр Волкановски — Мовсар Евлоев.
- Петр Ян — Мераб Двалишвили.
- Лонэ Кавана — Рамазан Темиров.
- Александр Волков — Ризван Куниев.
- Аарон Пико — Лосене Кейта.
Прелимы UFC 333
- Азамат Мурзаканов — Доминик Рейес.
- Никита Крылов — Абдул-Рахман Яхьяев.
- Абусупьян Магомедов — Кэмерон Роустон.
- Грант Доусон — Нурулло Алиев.
Ранние предварительные бои
- Колби Тикнесс — Асаф Чопуров.
- Абубакар Вагаев — Джейкоб Малкун.
- Боладжи Оки — Даниэл Сантос.
- Коди Стил — Ноа Гуньон.
- Ясмин Лусиндо — Николь Кальяри.
Следить за результатами UFC 333, статистикой бойцов и выступлениями россиян можно в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».
UFC: расписание боев, полный кард, время начала, прямая трансляция в России, результаты и последние новости турнира