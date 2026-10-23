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Где смотреть UFC 333 в России: прямая трансляция, время начала по Москве и расписание боев 24 октября 2026

Где смотреть UFC 333 в России: прямая трансляция, время начала

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мовсар Евлоев.
Фото Global Look Press

В субботу, 24 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир UFC 333. Соревнования примет «Этихад Арена». Главным событием вечера станет титульный бой в полулегком весе между австралийцем Александром Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым.

В соглавном поединке чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян встретится с грузином Мерабом Двалишвили. Это будет третья встреча соперников.

Во сколько начнется UFC 333

Время начала соревнований по Москве:

  • 17.00. Ранние предварительные бои.
  • 19.00. Предварительный кард.
  • 21.00. Основной кард.

Точное время выхода Волкановски и Евлоева в октагон зависит от продолжительности предыдущих боев.

Где смотреть UFC 333 в России

Официальную прямую трансляцию всего турнира в России покажет платный сервис UFC Fight Pass. Ранние предварительные бои начнутся в 17.00 мск, основной кард — в 21.00 мск.

Бесплатный показ UFC 333 на федеральных российских телеканалах официально не подтвержден.

Основной кард UFC 333

  • Александр Волкановски — Мовсар Евлоев.
  • Петр Ян — Мераб Двалишвили.
  • Лонэ Кавана — Рамазан Темиров.
  • Александр Волков — Ризван Куниев.
  • Аарон Пико — Лосене Кейта.

Прелимы UFC 333

  • Азамат Мурзаканов — Доминик Рейес.
  • Никита Крылов — Абдул-Рахман Яхьяев.
  • Абусупьян Магомедов — Кэмерон Роустон.
  • Грант Доусон — Нурулло Алиев.

Ранние предварительные бои

  • Колби Тикнесс — Асаф Чопуров.
  • Абубакар Вагаев — Джейкоб Малкун.
  • Боладжи Оки — Даниэл Сантос.
  • Коди Стил — Ноа Гуньон.
  • Ясмин Лусиндо — Николь Кальяри.

Следить за результатами UFC 333, статистикой бойцов и выступлениями россиян можно в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

UFC: расписание боев, полный кард, время начала, прямая трансляция в России, результаты и последние новости турнира

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Александр Волкановски
Мераб Двалишвили
Мовсар Евлоев
Петр Ян
UFC
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